Бинбанк помогает микробизнесу с приемом карточных платежей

27 Дек. 18:20 2017-12-27T18:48:52+03:00

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По сообщению Бинбанка, только за один год его оборот по эквайрингу (приему карт к оплате в торговых точках с помощью POS-терминалов) в сегменте микробизнеса вырос в 50 раз.

По итогам четвертого квартала 2017 года среднемесячный оборот ПАО «Бинбанк» по эквайрингу в сегменте мелкой розничной торговли превысил 500 млн рублей. При этом за аналогичный период прошлого года данный показатель не достигал и 10 млн рублей. Если брать совокупные обороты Бинбанка по приему банковских карт к оплате в четвертом квартале текущего года, то они оказались больше 40 млрд рублей.

- Объемы оплаты товаров и услуг с помощью пластиковых карт, безусловно, увеличиваются, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы, - говорит старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. - Популярность расчетов картами будет возрастать, в частности, за счет регионов, где люди пока используют карты не так активно, как в крупных городах.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе оплата картами, скорее всего, вообще выйдет на первое место по отношению к оплате наличными. Это объясняется и удобством, и достаточно высокой защищенностью платежей, а также развитием мобильных приложений, которые позволяют фактически использовать смартфон в качестве платежного средства.

Резкий рост оборота по приему карточных платежей в сегменте микробизнеса Бинбанк объясняет запуском проекта «БИН-GO», стартовавшего в этом году. «БИН-GO» дает возможность оперативно и без посещения офиса банка подключить услугу эквайринга. Предоставив всего два документа, уже через неделю торговая точка получает POS-терминалы в рассрочку на квартал или год и привлекательный тариф от 1,35% до 1,8% в зависимости от сферы деятельности, а при открытии нового расчетного счета в Бинбанке — вообще не более 1,5%.

В настоящее время по схеме «БИН-GO» Бинбанк подключает ежемесячно порядка 500 новых клиентов. Число небольших торговых точек, перешедших на POS-терминалы Бинбанка, за год выросло до 3,5 тыс.

В дальнейших планах Бинбанка – четырехкратное увеличение собственной сети POS-терминалов за ближайшие три года. Если сегодня она насчитывает 27 тысяч активных устройств, то в горизонте 2020 года эквайринговая сеть банка должна превысить 100 тысяч терминалов по всей стране.

Как сообщалось ранее, POS-терминалы Бинбанка недавно начали принимать карты платежной системы American Express . «Прямой прием карт этой платежной системы будет способствовать усилению наших позиций на рынке эквайринга, особенно в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса, — отмечал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов. - Это позволит нам увеличить эквайринговый оборот на 10% в 2018 году».