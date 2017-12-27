Трамп спас Рождество

27 Дек. 18:50 2017-12-27T19:03:50+03:00

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45-й президент Америки Дональд Трамп встречает первое в своей должности Рождество. И здесь он также не преминул порвать с традициями своего предшественника Барака Обамы. Тот в официальных поздравлениях к 25 декабря использовал политкорректную формулировку «счастливых праздников». Дескать, иначе могут обидеться всевозможные религиозные меньшинства, да и атеисты, которые в Христа не верят, тоже оскорбятся… Кстати, столь же самозабвенная толерантность наблюдается последние годы и в Старом свете. «Я поражена, что больше нельзя говорить «рождественские праздники» или «пасхальные праздники» — только «летние и зимние каникулы», — пожаловалась недавно вице-президент Республиканской партии Франции Вирджиния Кальмель.

Но Трамп, наплевав на истерики либералов, вернулся к прежней традиции и употребил именно эти «неполиткорректные» слова — и в своём твиттере, и в устном обращении к нации накануне праздника.

— Празднование Рождества всегда было чрезвычайно значимо в жизни США, об этом мне рассказывали сами местные жители. Мы представляем Штаты как этакий «толерантный плавильный котёл», но ещё 30-40 лет назад школьные занятия здесь начинались с христианской молитвы, — комментирует писательница, автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» Елена Чудинова. — Вот Трамп и пытается вернуть ту «старую добрую Америку». И по-прежнему, как и в предвыборных речах, делает ставку на консерваторов-традиционалистов, у которых Рождество никогда из семьи не уходило. То есть, несмотря на сопротивление либералов, президент продолжает гнуть свою линию даже в мелочах. Поэтому нельзя исключать, что когда-нибудь в будущем он вернётся и к другому предвыборному лозунгу — «примириться с Россией».