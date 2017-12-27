Сын Стоцкой все больше напоминает Киркорова

27 Дек. 19:17 2017-12-27T19:42:34+03:00

Сплетники заметили, если раньше сын артистки немного напоминал Филиппа Киркорова, то теперь мальчик стал копией певца Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Семейный выход в свет — так можно назвать премьеру детского шоу «Ну, погоди! Поймай звезду» в Крокусе.

На сцене вместе с мультяшными героями царила актриса Нонна Гришаева. А по красной дорожке дефилировали знаменитости со своими детьми: Маргарита Суханкина, Денис Майданов, Юлия Барановская, Юлия Ромашина, дизайнер Бэлла Потемкина, актер Алексей Гаврилов и многие другие.

- Я тоже буду в один из дней петь в этом шоу, а пока привела сына Сашу послушать Нонну Гришаеву, - объяснила журналистам Анастасия Стоцкая.

Дизайнер Бэлла ПотемкинаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сплетники заметили, если раньше сын артистки немного напоминал Филиппа Киркорова, то теперь мальчик стал копией певца.

Сама Анастасия разводит руками, дескать, вы еще моего мужа Сергея не видели: тоже темненький, с выразительными глазами. Мол, такая схожесть Саши и Филиппа — банальное совпадение.

Напомним, в начале нулевых Стоцкая блистала в роли Рокси Харт в мюзикле Киркорова «Чикаго». Король российской поп-сцены как-то увидел юную актрису на сцене театра «Луны» и пропал. Артист пригласил Стоцкую на главную роль в своем мюзикле.

Маргарита СуханкинаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Певица тут же стала популярной, появились слухи о ее романе с Киркоровым.

Так совпало, что Филипп в это время переживал развод с Аллой Пугачевой.

Денис Майданов с семьейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Сама Анастасия не скрывает, что была влюблена в Киркорова, но вскоре встретила своего мужа и забыла про романтические чувства к бывшему продюсеру.

- Я была очарована Киркоровым, - рассказывала в интервью «КП» Анастасия Стоцкая.- Филипп может быть милым и в то же время тираном. Он как-то мне признался: «Настя, я - НЛО!» И он в этом прав, потому что людей с невероятной энергетикой, способных гипнотизировать окружающих, кроме него, нет. - Алла не ревновала. Она умный человек. А это все - просто часть шоу-бизнеса. Людям нужны такие истории, где есть перчинка, скандал. У меня просто такой образ сложился - рыжая бестия, которая увела Филиппа из семьи. Но я не уводила!