Победитель «Адской кухни» Ирина Медведева: Я била тарелки и дралась с поварами!

27 Дек. 21:00 2017-12-27T20:53:43+03:00

Чтобы поучаствовать в шоу, Ирина уволилась из ресторана, где она работала шефом, продала машину и с одним чемоданом поехала покорять столицу

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Только что на канале «Пятница!» объявили победителя проекта «Адская кухня» - лучшей стала Ирина Медведева из Владивостока. Чтобы поучаствовать в шоу, Ирина уволилась из ресторана, где она работала шефом, продала машину и с одним чемоданом поехала покорять столицу. Сразу после финала шоу Ирина ответила на вопросы «Комсомольской правды».

- В качестве приза вам пообещали место в одном из ресторанов ведущего шоу Константина Ивлева. Вы его уже получили?

- Да, теперь я работаю су-шефом, то есть заместителем шеф-повара в ресторане «Про мясо». Я же позиционирую себя, как специалиста по мясу, так что все сложилось. Здесь есть чему поучиться. Константин — наш бренд-менеджер. Он проводит много времени в ресторане. Дает советы не только по работе, но и по жизни. Для меня это место — как стартап в столице. Это не предел мечтаний. Мне нужно что-то большее. Ивлев, кстати, знает это и уважает мой выбор.

- На что денежный приз потратили?

- Сначала заплатила налоги, а остаток потратила на путешествия и купила мотоцикл.

- В проекте Ивлев был очень эмоциональным — мог запульнуть в стену тарелку, наорать. В жизни он такой же?

- Знаете, в шоу он даже тормозил себя: вокруг ведь съемочная группа, много посторонних людей. В жизни все еще жестче. Но он по натуре человек справедливый: если кричит, то по делу. Иногда действительно нужно опустить человека ниже плинтуса, чтобы он начал шевелить мозгами. Ивлев — как сенсей, как учитель. Вообще, я на «Адской кухне» получила хорошую прививку. Теперь уже спокойнее отношусь ко всем крикам.

- Дальше хотите работать за границей?

- Для этого нужен английский, а у меня с ним не очень. Буду в Москве работать в других ресторанах, где специализируются по мясу, перенимать опыт других шефов. Все ведь они разные! Ивлев — царь и бог. Но есть и другие боги.

- Есть знаменитый фильм «Шеф Адам Джонс» с Брэдли Купером, где главный герой тоже все время срывается на подчиненных. Это что, такая специфика профессии?

Только что на канале «Пятница!» объявили победителя проекта «Адская кухня» - лучшей стала Ирина Медведева из Владивостока

- Помните, там даже была сцена, когда он заставил повара извиняться перед палтусом? Мол, рыба умерла зря, потому что ее испортили по время готовки. На кухне все так и есть — крики, срывы, кидание тарелок. Тебе хочется, чтобы рядом с тобой были единомышленники, а приходит дурак и портит продукты. На кухне без эмоций работать невозможно. Мои знакомые, посмотрев шоу, потом говорили: «О, я бы так не смог!» Значит, не смог бы стать поваром. Иди тогда продавать открытки, там точно никто не кричит.

- Когда вы станете шефом, тоже будете на всех кричать?

- А я уже была им — во Владивостоке. Моя модель поведения все же немного отличается. Я могу быть другом или даже мамочкой для подчиненных. Я дружу со всеми. Хожу с коллегами в бар, могу поговорить по душам. Но, уходя с вечеринки, я всегда говорила: «Если завтра кто-то опоздает хоть на 10 минут — уволю». И ведь увольняла! Вообще, бывало всякое: и тарелки кидала через весь цех, однажды сломала рукой стол раздачи. И даже как-то подралась с поварами.

- И как с такой работой устроить личную жизнь?

- Вот с этим сложно! Если ты заводишь семью и рожаешь детей, кухня уже никогда не будет в приоритете. Значит, ты не достигнешь тех высот, которые смогла бы достичь. Ивлев как-то посадил нас с шеф-поваром Ниной и говорит: «Вы знаете, что все шефы — одинокие алкоголички?». А мы переглянусь и поняли: мы уже близки к этому. Порой приходишь домой и падаешь без сил, помыться не успеваешь. Какие же тут