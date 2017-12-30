Новогодние проблемы: отравления и травмы - что делать и чего не делать

СЕГОДНЯ 01:20 2017-12-29T17:50:54+03:00

Если случайно схватились за бенгальский огонь, необходимо немедленно обработать рану, хотя бы той же проточной водой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как не испортит новогоднюю ночь травмами и ожогами от петард, и что делать, если все же не убереглись от отравления

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На вопросы ведущих радио «Комсомольская правда» Михаила Антонова и Марии Бачениной отвечал врач «Неотложной помощи» Андрей Звонков.

Любая травма - это обязательный повод обратиться в травмпункт, особенно, если фейерверк повредил глаз, нанес серьезные ожоги. Но бывают ожоги поверхностные. И важно знать алгоритм, который и объяснил Андрей Звонков.

1. Охлаждаем.

Обожженное, травмированное место необходимо сразу же охладить: подойдет снег, холодная вода, замороженные продукты, которые можно обернуть чистой тряпкой и положить на рану. Это поможет остановить кровь, приостановить развитие возможной инфекции, уменьшить глубину проникновения тепла в ткани, следовательно глубину поражения.

2. Маслом ожог смазывать нельзя

Ни в коем случае не смазывать маслом, кефиром, молоком и любой другой жидкостью, кроме специальных антисептиков, противоожоговых средств. Любая другая неспециализированная жидкость, кроме обычной холодной проточной воды, может только навредить. «Масло и кисломолочные продукты - отличная среда для размножения бактерий, а при открытой ране, ожоге - это очень опасно», - поясняет врач.

3. Смываем бенгальский огонь.

Если случайно схватились за только что прогоревший бенгальский огонь, необходимо немедленно обработать рану, хотя бы той же проточной водой, чтобы смыть окалину и другие вещества (например, оксид и диоксид железа, которые очень токсичны для тканей), из которых состоит бенгальский огонь. После того, как промоете, обязательно обработать рану препаратами с антисептиками или антибиотиками. Можно засыпать рану порошком-антибиотиком, перевязать, рана заживет гораздо быстрее.

4. Если под рукой нет воды.

Народный рецепт, который вызывает много споров - промывание раны уриной, врач Андрей Звонков назвал очень правильным: «Моча правильной температуры, она не перегреет ожог, она хорошо дезинфицирует, у нее кислая среда, что немаловажно. И вовсе не обязательно, кстати, чтобы она была вашей. Даже лучше, если таким образом ожог «обработает» мужчина. А если он еще и вегетарианец (из-за мяса накапливаются соли и повышается белок), да еще только что проснулся - вообще идеально! В общем, если оказались в полевых условиях, под рукой ни воды, ни препаратов для обработки, зато есть мужчина, то никакие раны и ожоги вам не страшны».

«Обработали», так сказать, и перевязали рану.

5. Искры в глазах...

Если искра от петарды или бенгальского огня попала в глаз, то с этим шутить уже точно нельзя: в любом случае, даже если сейчас ничего не мешает, не исключено повреждение роговицы, и в любом случае разовьется постравматический конъюнктивит. Если ощущаете, что спустя пару дней в глазу что-то мешает, обязательно посетите офтальмолога.

Если искра от петарды попала в глаз, то с этим шутить уже точно нельзяФото: Евгения ГУСЕВА

6. Что делать при отравлении

При отравлении важно проделать несколько шагов: если не проходит рвота или понос, обязательно промыть желудок, то есть выпить много-много теплой воды, если по-прежнему тошнит, это плюс. Если живот крутит, то поможет спазмолитик. Частично избавить от токсинов помогут любые сорбенты. Ну и напоследок примите противодиарейное средство. Эти простые шаги должны помочь от любого отравления.

Исключение - дети до 12 лет. Если у ребенка понос или рвота, срочно вызывайте врача! Любое обезвоживание для детей крайне опасно. Не нужно пытаться промыть желудок марганцовкой. Главное - давайте как можно больше пить до приезда «Скорой».

ВАЖНО!

Если упали, сильно ударили руку или ногу, видите, что конечность опухает, обязательно приложите холодное, стараясь менять ледяной компресс каждые 10-15 минут. И срочно в травмпункт!