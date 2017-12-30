2017-12-29T17:50:54+03:00
Здоровье

Новогодние проблемы: отравления и травмы - что делать и чего не делать

Как не испортит новогоднюю ночь травмами и ожогами от петард, и что делать, если все же не убереглись от отравления
Анна КУКАРЦЕВА
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Если случайно схватились за бенгальский огонь, необходимо немедленно обработать рану, хотя бы той же проточной водойЕсли случайно схватились за бенгальский огонь, необходимо немедленно обработать рану, хотя бы той же проточной водойФото: Михаил ФРОЛОВ
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На вопросы ведущих радио «Комсомольская правда» Михаила Антонова и Марии Бачениной отвечал врач «Неотложной помощи» Андрей Звонков.

Любая травма - это обязательный повод обратиться в травмпункт, особенно, если фейерверк повредил глаз, нанес серьезные ожоги. Но бывают ожоги поверхностные. И важно знать алгоритм, который и объяснил Андрей Звонков.

1. Охлаждаем.

Обожженное, травмированное место необходимо сразу же охладить: подойдет снег, холодная вода, замороженные продукты, которые можно обернуть чистой тряпкой и положить на рану. Это поможет остановить кровь, приостановить развитие возможной инфекции, уменьшить глубину проникновения тепла в ткани, следовательно глубину поражения.

2. Маслом ожог смазывать нельзя

Ни в коем случае не смазывать маслом, кефиром, молоком и любой другой жидкостью, кроме специальных антисептиков, противоожоговых средств. Любая другая неспециализированная жидкость, кроме обычной холодной проточной воды, может только навредить. «Масло и кисломолочные продукты - отличная среда для размножения бактерий, а при открытой ране, ожоге - это очень опасно», - поясняет врач.

3. Смываем бенгальский огонь.

Если случайно схватились за только что прогоревший бенгальский огонь, необходимо немедленно обработать рану, хотя бы той же проточной водой, чтобы смыть окалину и другие вещества (например, оксид и диоксид железа, которые очень токсичны для тканей), из которых состоит бенгальский огонь. После того, как промоете, обязательно обработать рану препаратами с антисептиками или антибиотиками. Можно засыпать рану порошком-антибиотиком, перевязать, рана заживет гораздо быстрее.

4. Если под рукой нет воды.

Народный рецепт, который вызывает много споров - промывание раны уриной, врач Андрей Звонков назвал очень правильным: «Моча правильной температуры, она не перегреет ожог, она хорошо дезинфицирует, у нее кислая среда, что немаловажно. И вовсе не обязательно, кстати, чтобы она была вашей. Даже лучше, если таким образом ожог «обработает» мужчина. А если он еще и вегетарианец (из-за мяса накапливаются соли и повышается белок), да еще только что проснулся - вообще идеально! В общем, если оказались в полевых условиях, под рукой ни воды, ни препаратов для обработки, зато есть мужчина, то никакие раны и ожоги вам не страшны».

«Обработали», так сказать, и перевязали рану.

5. Искры в глазах...

Если искра от петарды или бенгальского огня попала в глаз, то с этим шутить уже точно нельзя: в любом случае, даже если сейчас ничего не мешает, не исключено повреждение роговицы, и в любом случае разовьется постравматический конъюнктивит. Если ощущаете, что спустя пару дней в глазу что-то мешает, обязательно посетите офтальмолога.

Если искра от петарды попала в глаз, то с этим шутить уже точно нельзя Фото: Евгения ГУСЕВА

Если искра от петарды попала в глаз, то с этим шутить уже точно нельзяФото: Евгения ГУСЕВА

6. Что делать при отравлении

При отравлении важно проделать несколько шагов: если не проходит рвота или понос, обязательно промыть желудок, то есть выпить много-много теплой воды, если по-прежнему тошнит, это плюс. Если живот крутит, то поможет спазмолитик. Частично избавить от токсинов помогут любые сорбенты. Ну и напоследок примите противодиарейное средство. Эти простые шаги должны помочь от любого отравления.

Исключение - дети до 12 лет. Если у ребенка понос или рвота, срочно вызывайте врача! Любое обезвоживание для детей крайне опасно. Не нужно пытаться промыть желудок марганцовкой. Главное - давайте как можно больше пить до приезда «Скорой».

ВАЖНО!

Если упали, сильно ударили руку или ногу, видите, что конечность опухает, обязательно приложите холодное, стараясь менять ледяной компресс каждые 10-15 минут. И срочно в травмпункт!

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