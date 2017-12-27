Роспотребнадзор рассказал, как выбрать красную икру

27 Дек. 20:30 2017-12-27T21:39:00+03:00

Если и тратить деньги на деликатес, то делать это надо с умом Фото: Евгения ГУСЕВА

Рассказываем, как распознать качественный товар по одной только упаковке

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Перед Новым годом цены на красную икру особенно «кусаются». За год она подорожала на треть и дешевле 3 тысяч за кило уже не найти. Так что если и тратить деньги на деликатес, то делать это надо с умом. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать качественную икру в магазинах. Вот эти золотые правила.

- Читать этикетку. На ней должно быть написано название рыбы, дата изготовления продукта и дата фасовки.

- Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности - «Р».

- Пищевой добавки Е-239 (уротропин) в составе качественной икры быть не должно! Она запрещена с 2010 года. При разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества.

- Разрешенные консерванты для икры - Е-200 и Е-211

- Крышка не должна проминаться или быть вздутой. Икра должна заполнять баночку полностью.

- Икринки натурального продукта однородные, рассыпчатые, целенькие. Если икра истекает соком, а икринки – «сдувшиеся», вероятно, икру несколько раз замораживали и размораживали.

Если вы купили деликатес и сомневаетесь в его натуральности, продукт можно легко проверить. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно. А искусственная растворится, окрасив воду.

КСТАТИ

В крабовых палочках обнаружены следы краба

Роскачество проверило перед праздниками крабовые палочки. Низкокалорийный продукт, которые часто идет «на салат». Ведомство проанализировало 30 популярных торговых марок. Выяснилось, что все производители, как и положено, делают палочки из рыбного фарша (сурими). Для него используются такие виды рыб как треска, хек, пикша, минтай, ставрида, путассу. В фарш добавляют крахмал, сахар, яичный и растительный белки, соль, стабилизаторы, масло растительное, различные ароматизаторы и усилители вкуса, а иногда и натуральный крабовый экстракт. Минимальная доля рыбной составляющей — 25%. Хорошим считается уровень 45%.

«Следы» натурального краба обнаружены только в продукции марки Vichi и Columbus. 6 из 30 производителей используют слишком много крахмала (больше 25% от массы). А у 4 компаний в составе нашли опасные бактерии – клостридии. Они могут вызвать пищевую инфекцию. Все нарушители - собственные торговые марки крупных сетевых магазинов: «Красная цена» («Пятерочка», «Первым делом» («Дикси»), Aro и HorecaSelect (Metro).