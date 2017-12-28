Александр Галушка: Не время почивать на лаврах

28 Дек. 15:00 2017-12-28T16:59:06+03:00

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Сегодня Дальний Восток самый быстроразвивающийся макрорегион России. Президент России назвал подъем ДФО «приоритетом на весь XXI век». «Комсомолка» весь год отслеживала перемены в режиме реального времени – вела проект «Дальневосточный прорыв». Об итогах уходящего года и о том, как именно меняется ситуация в самом восточном регионе страны мы поговорили с министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР

- 2017 году уже на исходе! Он был сложным, но продуктивным. Давайте начнем с результатов – какие приоритетные задачи удалось решить в 2017?

- Есть результаты, о которых не стыдно сказать. 86 новых предприятий открыто на Дальнем Востоке, почти 120 млрд рублей уже вложено, создано 7 тысяч новых рабочих мест. Всего же за три года работы в регион привлечено 3,7 трлн рублей инвестиций, до 2025 года у нас появится более тысячи новых производств, которые дадут работу 115 тысячам человек.

Уже сегодня радует рост инвестиций в основной капитал на Дальнем востоке - за 9 месяцев он составил +10 %. В 2,5 раза больше, чем в среднем по стране. Рост объема строительства за 9 месяцев +11 %. Сделан большой пласт работы с законами, нормативными базами, проработкой льгот и преференций, особых условий развития. Налажена работа институтов развития и, главное, - нам удалось убедить инвесторов прийти к нам. Это непростое дело - привлечь первый бизнес в регион. В очереди они к нам не стояли, да и долгое время среда на Дальнем Востоке к предпринимателю была недружественной.

- Даже агрессивной я бы сказала…

- В общем, была такая история. А нам нужно было создать первые истории успеха. И они появились. Это очень важные изменения, но такой территории их нужно в разы больше. Поэтому останавливаться и почивать на лаврах ни в коем случае нельзя.

- И темпы лучше не сбавлять.

- Конечно, впереди много работы. Само по себе развитие Дальнего Востока - задача масштабная. Взять тот же Восточный экономический форум, который в этом году прошел всего в третий раз. А уже к нам приехали представители более 60 стран мира! Это говорит об интересе в глобальном смысле.

Подписание соглашений на ВЭФ-2017.

- Я там была… Масштаб просто невероятный, у мирового предпринимательского сообщества виден огромный интерес к востоку России! Причем приезжают не только министры, чиновники… Начал активно приезжать крупный бизнес.

- Да, на форум приезжает бизнес мирового уровня, который для себя открыл Дальний Восток как интересное пространство глобального развития. Форум это очень ярко показал. Помимо нашего президента Владимира Путина ВЭФ-2017 посетили лидеры нескольких стран – Японии, Южной Кореи, Монголии, Китая. Участие в форуме приняли министр иностранных дел Индии и губернатор штата Калифорния США. Приехали, потому что видят перспективу сотрудничества.

- Просто так не поехали абы куда. Тем более мировые инвесторы…

- Совершенно верно. Вы сами из Владивостока и это тоже можете почувствовать. Когда лидеры других стран, глобальные инвесторы и капитаны бизнеса говорят о восточной повестке развития России, это значит, что одной цели мы добились точно. Мировое бизнес-сообщество обратило внимание на Дальний Восток.

- В рамках форума состоялся Президиум Госсовета, посвященный системным вопросам развития Дальнего Востока. Владимир Путин наметил три основных приоритета в дальнейшей работе. Что конкретно имел в виду президент?

- Первое - не сбавляя оборотов, обеспечивать рост инвестиций, совершенствуя механизмы работы с бизнесом. Второе – в ближайшие шесть лет уровень жизни на Дальнем Востоке поднять на планку выше среднероссийского. И третье – в тех точках роста, которые сегодня формируются на Дальнем Востоке, необходимо создать современные достойные условия жизни для людей, которые там будут работать.

Кстати, что касается привлечения инвестиций, уже на правительственном уровне поставлена задача – создать для инвесторов единый электронный кабинет. Когда все операции, вплоть до оплаты налогов, оформления земли, получения разрешений и согласований, можно будет выполнить с помощью смартфона. Все будет буквально в руках инвестора.

- Учитывая темп жизни, цейтнот и развитие современных технологий - это своевременный шаг.

- Кроме того, готовится закон о так называемой «дедушкиной оговорке». Мы даем инвесторам гарантию, что в течение 10 лет, какие бы законы в стране ни применялись, их первоначальные условия не изменятся. Для инвесторов ТОР и Свободного порта, которые придут на Дальний Восток до 2025 года, мы до 10 лет продлим льготы по социальным страховым взносам. То есть пониженные ставки будут действовать до 2035 года. К тому же президент подписал закон о том, что для крупных инвесторов, вложивших более 100 млрд рублей в производство на Дальнем Востоке, льготный период продлевается с 10 до 19 лет.

- Это очень важно! Это гарантии государства, это стабильность. А когда все прозрачно и все правила игры ясны, то инвесторы будут вкладываться больше…

- Конечно! Мы провели анализ и точно понимаем проблемы инвесторов. Сегодня дешевые длинные деньги для целого ряда проектов на Дальнем Востоке - это лимитирующий фактор. Отсутствие таких денег не дает проектам реализоваться. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил разработать механизмы гарантийной поддержки и субсидирования процентных ставок для инвесторов на Дальнем Востоке.

- Если сравнить даже с 5 или 10-летней давностью, можно сказать, вы семимильными шагами идете…

- Вам, жителям Владивостока, виднее. Мы действительно искренне добросовестно стараемся делать свое дело.

ПОГРАНПЕРЕХОДЫ И МАЛАЯ АВИАЦИЯ

- Больная тема для Дальнего Востока, и в особенности для Приморья – пункты пропуска на российско-китайской границе. На прошедшем заседании Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока обсуждалось, какие пункты пограничных переходов в каком году построят. Можете озвучить эту информацию?

- Сегодня из 46 пунктов пропуска через госграницу в ДФО только четыре соответствуют нормативным требованиям. При этом инфраструктура 35 объектов находится в неудовлетворительном состоянии. По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева все эти объекты будут реконструироваться. На первом этапе будут отремонтированы семь погранпереходов. Морской пункт Ванино (Хабаровский край) восстановят в 2018 году, Петропавловск-Камчатский (Камчатский край) - до 2019 года, Холмск, Невельск, Шахтерск (Сахалинская область) и Анадырь (Чукотка) - до 2020 года. Железнодорожный пункт пропуска Пограничный (Приморье) – до 2019 года.

Развитие малой авиации в Приморье прошло ускоренными темпами.

- И про аэропорты вопрос. Не самым лучшим образом мы на всю Россию прогремели в этом плане. Не построено 40 объектов аэродромной инфраструктуры, которых нам очень не хватает. А ведь приоритетное развитие малой авиации идет. Как будет решаться вопрос?

- Сейчас стоят конкретные задачи и сроки. Сдать эти 40 объектов аэропортовой инфраструктуры вовремя. То, что произошло - это очень плохо, особенно для северных районов Дальнего Востока. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам, Минтрансу и Росавиации срочно разобраться в этом вопросе.

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 2021 года эту ситуацию исправить, все 40 объектов аэродромной инфраструктуры реконструировать.

Справка «КП»: До 2021 года будут отремонтированы аэропорты и взлетные полосы в следующих населенных пунктах:

Нерюнгри, Нюрба, Сангар, Депутатский, Черский, Олекминск, Хандыга, Белая Гора, Верхневилюйск, Вилюйск, Зырянка, Маган, Усть-Нера, Жиганск, Полярный, Тиличики, Тигиль, Пахачи, Мильково, Усть-Камчатск, Соболево, Озерная, Усть-Хайрюзово, Палана, Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Омолон, Певек, Лаврентий, Бухта Провидения, Марково, Охотск, Аян (Мунук), Херпучи, Хурба, Северо-Эвенск, Сеймчан, Тында, Оха.

Вместе с тем хочу отметить позитивный пример решения этих вопросов в Приморском крае. В Приморье полностью восстановлена авиационная маршрутная сеть, которая была в советское время. И сделано это очень разумно. Вместо капитального строительства с нуля, качественно восстановили взлетно-посадочные полосы. Это позволяет самолетам малой авиации спокойно садиться в любое время года. А сэкономленные средства регион направил на субсидирование авиаперевозок.

- О, это очень удобно! Особенно для пожилых людей. Девять часов в автобусе зимой не каждый выдержит. А на самолете лететь всего 1-1,5 часа. И цена всего 1560 рублей - дешевле, чем на автобусе.

- Да, это то, что теперь есть в Приморье. Мы уверены, что надо идти по пути тиражирования этой практики. Министр транспорта поддержал нашу инициативу и отметил, что это оказалось самым жизнеспособным и эффективным решением. Главное - люди довольны, а рейсы заполнены.

ДАЕШЬ ГЕКТАР!

- Про гектар хотелось бы поговорить. Важная тема и благое дело. В этом году начали выдавать гектары всем желающим россиянам. Но не все идет гладко. Какие сегодня есть объективные трудности с получением гектара?

- Трудности есть. Нам всем пришлось учиться работать в новой системе. Ведь раньше земля никогда так не раздавалась. Весь наш механизм работы по гектару кардинально отличается от существующего земельного законодательства! Мы делаем процесс получения земли максимально удобным и безбарьерным. Сегодня, если у вас есть электронная цифровая подпись, то вы, не выходя из дома, через Интернет можете пройти все процедуры. Я не раз разговаривал с дальневосточниками. И те, кто оформил гектар, вспоминали, что раньше те же дачные участки в шесть соток оформляли по несколько лет. А здесь за 1-1,5 месяца люди оформили землю, и таким образом выдано уже 40 тысяч участков.

Вторая проблема в том, что у нас не сформирована полноценная кадастровая система, которая содержала бы всю информацию о земле. У нас института частной собственности на землю не существовало в течение 70 лет. А в основу кадастра положен заявительный принцип – это когда он фрагментарно наполняется по мере совершения сделок. А тут задача другая совсем! Необходимо сразу сказать людям, что брать нельзя, а что можно. Но для этого нужно было огромные массивы информации перелопатить, выверить.

Выдано более 40 тысяч участков земли по программе "Дальневосточный гектар".Фото: Игорь ОНУЧИН

- Чтобы понимать, какую землю можно выдать?

- Конечно. У нас есть принципиальное правило - все наши уполномоченные органы, которые работают с людьми, никогда не должны отказывать человеку, какая бы причина не была. Даже если в ходе полевой отработки заявки на гектар выяснилось, что на земле чей-то огород или участок. В таком случае уполномоченный орган должен скорректировать границы или предложить человеку альтернативный участок. Мы теперь работаем так

- То есть отказы были? Это от людей на местах зависит?

- И от людей на местах. Некоторые из них на госслужбе больше не работают. Те, кто не смог перестроиться и понять, что нужно выстраивать дружественную, клиентоориентированную работу. Наша главная задача сегодня - сокращать количество зон с отметкой «нельзя», к которой сегодня относятся очень обширные земли Минобороны. А в местах, где образовалась высокая плотность заявок на дальневосточный гектар, необходимо создавать инфраструктуру. К тому же должен заработать полноценно кредитный продукт для получателя дальневосточного гектара.

- Слабо работает?

- Да, таких кредитов выдано мало. Значит, в самом механизме есть проблемы. Ведь людям – получателям гектара – что в первую очередь нужно? Базовую инфраструктуру создать - дорогу и свет. Во вторую очередь, – деньги, которые помогли бы освоить эту землю. Мы занимаемся всеми этими вопросами.

- Президент РФ на заседании Президиума Госсовета в сентябре озвучили идею давать землю дополнительно тем получателям дальневосточных гектаров, кто эффективно освоил первый участок и оформил право собственности. Есть ли подвижки в этом плане?

- 15 декабря вышло постановление Совета Федерации подготовить поправки в закон «О дальневосточном гектаре» и предусмотреть такую новацию. Мы уже ведем эту работу, завершаем экспертные консультации. В ближайшее время этот законопроект будет подготовлен. Первыми получателями станут те, кто оформит право собственности на свой первый гектар. А по закону оформить собственность можно только после 5-летнего безвозмездного пользования землей. На встрече получателей гектара с Дмитрием Медведевым, которая прошла 15 декабря в рамках мероприятий «Дни Дальнего Востока в Москве», люди предложили не ждать 5 лет. Мол, освоили гектар за два, построили на нем капитальное строение, зарегистрировали его. Зачем ждать-то? Председатель правительства отнесся к этому положительно и дал поручение проработать эту возможность. Мы сегодня занимаемся тем, чтобы право получить землю большей площади стало возникать не через пять лет, а по мере освоения первого гектара.

- Красота!

НАДЗОР ЗА НАДЗОРОМ

- А теперь давайте поговорим о секторе реальной экономики. Как в целом выстраиваются отношения органов государственного контроля с нашими резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ)?

- На Дальнем Востоке мы видим особую активность контрольно-надзорных и силовых органов. Возможно, как-то этому способствует отдаленность региона. В этой связи показателен опрос, который провели в этом году в ДФО. На вопрос «какие ведомства создают максимальные административные барьеры для ведения предпринимательской деятельности» получили следующие ответы бизнеса. Первое место заняла налоговая служба – 35% предпринимателей в этом уверены. Это абсолютный «рекорд». В два раза меньше – второе место с 16,5% занял Роспотребнадзор. На третьем месте – Россельхознадзор с 11,5%. Четвертое место – МЧС с 10%. Пятое место МВД с 9,5%.

Я напомню, что по закону плановые и внеплановые проверки резидентов ТОРов, инвесторов, резидентов СПВ в обязательном порядке должны согласовываться с Минвостокразвития. Но в ходе работы мы выявили нарушения этого пункта закона. К 80% инвесторов, проработавших менее года в качестве резидента, некоторые ведомства пришли с проверками самостоятельно. В отношении 17% инвесторов провели свыше пяти проверок, из них в отношении 7% - свыше 10 проверок. Мы вынесли эту ситуацию на рассмотрение совместной коллегии Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития с участием генерального прокурора Юрия Чайки. Изучив документы, пришли к выводу - это самоуправство контрольно-надзорных органов. Есть факты явного нарушения закона.

Совместная коллегия Генеральной прокуратуры РФ и Минвостокразвития РФ .

- Если еще вдруг будут случаи, куда обращаться резидентам?

- Мы создали рабочую группу по защите прав инвесторов под руководством первого заместителя генпрокурора РФ Александра Буксмана и первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова. На сайте министерства работает горячая линия по приему жалоб и обращений инвесторов. Любой инвестор, работающий на Дальнем Востоке, может пожаловаться на работу контрольно-надзорных органов, написав обращение на электронный адрес businesspravo@investvostok.ru. Мы готовы рассматривать все обращения в режиме онлайн. Полторы недели назад у нас прошло первое и очень продуктивное заседание этой рабочей группы.

- Были жалобы?

- Были и общие жалобы инвесторов, выявляющие системные проблемы. Были и конкретные факты нарушений прав предпринимателей и инвесторов. Например, бизнес пожаловался на то, что таможня завышает таможенную стоимость ввозимых товаров. Были также жалобы на то, что очень долго согласуются заявки инвесторов на получение лицензий на добычу полезных ископаемых на землях министерства обороны. Все вопросы решаем. И заседания этой рабочей группы теперь будем проводить регулярно. Следующее пройдет в феврале во Владивостоке.

АЗИАТСКИЙ БИЗНЕС-ПЛАН

- В середине ноября вы вернулись из деловой поездки в Южную Корею, где обсуждали планы сотрудничества на следующий год. К тому же в марте 2018 года в Петропавловске-Камчатском пройдет Второй день корейского инвестора. Что вы ждете от второго, и в целом какие прогнозы на сотрудничество?

- Первый день корейского инвестора, который прошел в Хабаровске в июне этого года, принес портфель проектов с участием южнокорейских инвесторов на 250 млн долларов. Я напомню, что президент Кореи, выступая на Восточном форуме, сказал о том, именно их страна является наилучшим для России партнером в деле развития Дальнего Востока. Очень хочется, чтобы наши взаимные интересы выливались в практические проекты, новые предприятия, новые связи, новые отношения.

Визит главы Минвостокразвития Александра Галушки в Южную Корею.

- Насколько я знаю, азиатские партнеры в этом плане сложные, с ними надо действительно очень долго налаживать взаимоотношения, чтобы они поверили окончательно и «принесли» свои деньги.

- Да. Инвестиционная модель – это развитие через вложения. Чтобы что-то пожать, сначала нужно вспахать, как следует, и посеять. А потом еще долго выращивать урожай. Так и наш непрерывный в самых разных формах диалог с инвесторами - необходимая вещь. Вот сейчас мы впервые готовим день индийского инвестора. Кстати сказать, индийских инвесторов вообще никогда не было на Дальнем Востоке. А теперь у нас уже есть первый реализованный проект - индийская компания KGK Group запустила в Приморье алмазоогранную фабрику. Вторая компания – крупнейший индийский холдинг Tata Power начинает разрабатывать большое угольное месторождение на Камчатке. Это будет самый большой индийский инвестиционный проект в России.

- Еще в Хабаровске, по-моему, открылось предприятие...

- В Хабаровске русско-японская компания JGC Evergreen построила тепличный комплекс. Сначала первую очередь, теперь уже вторую очередь запустили. Вьетнамская компания TH True Milk тоже начинает инвестиционный проект в Приморье. Чтобы получить десятки проектов, надо работать с сотнями инвесторов. Это абсолютно объективная закономерность, по-другому не бывает.

ЧТО ВЭФ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?

- Подготовка к Восточному экономическому форуму-2018 началась?

- Первое заседание оргкомитета ВЭФ у нас уже прошло. Форум запланирован на 6 и 7 сентября 2018 года. Хотелось бы сохранить преемственность всего того позитивного, ценного и востребованного участниками форума, что было наработано за первые три ВЭФа. Нам очень важно и дальше показывать позитивную динамику, новые возможности и конкретные истории успеха, которые формируются на Дальнем Востоке. На третьем ВЭФе мы запускали новые предприятия и показывали открывшиеся новые заводы. Хотелось бы на четвертом показать, какая экономика будет у этих проектов, как успешно они развиваются. Возможно, к будущему форуму примем решения о новых инвестициях.

Макет будущего Амурского ГПЗ. Фото: предоставлено ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Очень важно к четвертому форуму в систематизированном и понятном для участников виде представить все те проекты, которые мы уже начали реализовывать по итогам третьего. Потому что ВЭФ для нас - это коммуникационная площадка. Там мы получаем обратную связь, обсуждаем интересные идеи, интересные инициативы, которые на форуме рождаются и реализуются потом в жизни. Такая, я бы сказал, точка кристаллизации.

- Александр Сергеевич, что пожелаете на Новый год и дальневосточникам, и всем россиянам, особенно тем, кто собрался переезжать на Дальний Восток, гектары брать?

- Радостного Нового года, с надеждами и мечтами. И больше творческих планов!