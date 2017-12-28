Всем "пятерка" - материал усвоен!

28 Дек. 19:50 2017-12-28T19:50:30+03:00

По завершении веселого урока школьникам подарили светоотражающие сувениры, которые можно надеть на одежду или рюкзак и стать еще более заметными на дороге. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Занятия по безопасности дорожного движения проводятся в школах перед любыми каникулами. Но это было особенным

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Проектор в актовом зале школы-интерната №62 вывел на экран тему интерактивного занятия: "Зиму встречаем - ПДД изучаем!"

И тут же в помещение под музыку весело посыпалась ребятня - учащиеся начальных классов - самая благодарная для подобных наук аудитория - пытливая и любознательная, с молодой хорошей памятью, с желанием поступать правильно. Мальчишки и девчонки уже предвкушали зимние каникулы и праздники, поэтому и необычному уроку тоже заранее радовались.

Под руководством Зимушки-зимы, ведущей интерактивное занятие, быстренько разбились на две команды и началась викторина на знание правил дорожного движения. Интересно, что ребята редко ошибались и находили ответ даже на каверзные вопросы. Были уже неплохо подготовлены - что ж, хвала взрослым - педагогам и воспитателям.

- Кто не является пешеходом? - спрашивает Зимушка-зима, показывая детям цветной слайд, изображающий аж четыре штуки Дедов Морозов, пересекающих улицу на разных "транспортных средствах".

- Шагающий Дед Мороз - пешеход! - кричит одна команда.

- Дед Мороз на самокате тоже пешеход! - кричит вторая команда.

- И Дед Мороз на скейтборде! - кричат все.

И все правы.

- Дед Мороз - уличный рабочий - не пешеход - это очевидно! - завершают ответ самые логичные.

Зимушка-зима подытоживает: на чем бы прохожий ни перемещался по улице - на героскутере, сигвее, скейтборде, самокате и т.д. - он по-прежнему остается пешеходом.

Мальчишки и девчонки уже предвкушали зимние каникулы и праздники, поэтому и необычному уроку тоже заранее радовались.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Викторина с разыгрыванием призов и хороводом вокруг наряженной елки продолжалась.

- Здесь мы для того, чтобы позаниматься с ребятками, поговорить об особенностях поведения на дороге, - комментирует действо руководитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) Анна Пивоварова. -Мы организовываем это мероприятие совместно с Департаментом транспорта и Департаментом образования Москвы. Основная идея в том, чтобы донести до школьников информацию о том, что в городе теперь очень много машин, и это влияет на поведение находящихся на улице людей. Дело в том, что неправильно припаркованная машина может повлечь за собой ДТП и стать угрозой для жизни и здоровья пешеходов. Неподготовленные к этому дети могут не обращать внимания на такие нюансы и выбегать на дорогу, не оценив предварительно ситуацию на ней. И наша задача - вооружить их знаниями максимально. Необходимо, чтобы с самого детства ребята были грамотными участниками дорожного движения и знали, как переходить дорогу, что нужно делать, на что смотреть. Это общеобразовательная акция. Подобные мероприятия мы стараемся устраивать регулярно, поскольку подрастающее поколение - наше будущее. Соответственно, мы хотим для этого будущего самого лучшего.

Мы работаем с самыми маленькими школьниками, потому что уверены: что запоминается в раннем детстве, остается с человеком навсегда.

- Будьте аккуратны на дороге! - напутствовал детвору пришедший на мероприятие старший инспектор ГИБДД Николай Чувилкин. - Смотрите, чтобы вас никуда не сдуло во время снегопадов и вьюг! Берегите себя, ребята!

А еще старший лейтенант Чувилкин тоже отметил хороший уровень подготовки детей и отличное владение ими не только основ ПДД, но и многих тонкостей. И добавил:

- Чем больше мы будем общаться с детьми на тему безопасности на дороге, тем лучше у них будет откладываться информация, тем меньше станет травм, несчастных случаев и ДТП с детишками А может быть, их не будет совсем. Дети - самое важное, что у нас есть.

На данный момент обстановка на дороге спокойная, снежных завалов нет, и картина вполне благополучная. Надеемся, что и в зимние каникулы, учитывая большую профилактическую работу по обеспечению знаний ПДД среди младших и средних школьников, которую проводят сразу несколько служб и ведомств, благоприятная обстановка сохранится. И с каждым годом таких мероприятий по школам проводится все больше. Дети запоминают все легче и быстрее, чем взрослые.

По словам директора школы Елены Подвальной, занятия по безопасности дорожного движения проводятся перед любыми каникулами.

- И очень хорошо, что в этот раз учащиеся услышали о том, что существуют правила, что есть проблема аварий на дорогах, от сторонних людей, от наших гостей, - считает Елена Владимировна. - Прекрасно, что к нам пришел сотрудник ГИБДД, человек в форме, мы рады, что это было театрализованное представление и интерактивная игра. Все были вовлечены в этот интересный обучающий процесс. Для нас важно и то, что произошла дополнительная коммуникация - ведь ребята у нас слабослышащие, а одна из задач школы - социализация таких детей. Им предстоит жить среди слышащих людей и общаться с ними. Мы считаем себя обязанными научить их взаимодействовать с окружающим миром и обществом. Мы должны обеспечить им навыки самостоятельного безопасного проживания и поведения в социуме. Поэтому знание и соблюдение дорожных правил для ребят, которые не слышат гудков и других предупредительных знаков опасности - вдвойне необходимо. Больше того, им не каждый звук знаком, и мы специально проводим занятия, на которых они слушают, распознают и запоминают разные звуки.

Словом, профилактика аварий и травматизма на дорогах - в высшей степени нужны, и мы благодарны нашим гостям, которые не пожалели для нас своего времени и внимания.

- Все, о чем мы сегодня говорили - правила дорожного движения - для ребят актуально, - вторит директору образовательного учреждения социальный педагог Ирина Шеремет. -Известно, что в игровой форме дети лучше воспринимают жизненно важную информацию, которая им пригодится впоследствии, поэтому мы и проводим именно такие веселые уроки. Интересно, что потом дети журят родителей, если те что-то нарушают или по незнанию поступают неверно. А это значит, что материал усвоен, и цель мероприятия достигнута.

По завершении веселого урока школьникам подарили раскраски на тему ПДД и светоотражающие сувениры, которые можно надеть на одежду или рюкзак и стать еще более заметными на дороге.