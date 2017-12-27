Главные слова 2017 года: Ударим матильдометром по живоглупию!

СЕГОДНЯ 01:12 2017-12-27T14:02:58+03:00

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Это все придумал лингвист Михаил Эпштейн в 2007 году: называть главные слова уходящего года. Ну, во-первых, с их помощью ярче проявляются черты того, о чем мы с вами переживали, что любили или ненавидели. Потомкам на память опять-таки останется. А во-вторых, это отличный повод массово развивать собственный язык. Эпштейн считает, что мы мало пользуемся возможностями русского: тот нам столько «запчастей» дает для придумывания новых слов, а мы то и дело иностранными пользуемся...

Зачем нам столько «хайпа»?

- Михаил Наумович, до чего ж дошло: мы на сайте kp.ru сделали подборку новых молодежных слов. Вот, например, «хайп» - это, оказывается, шумиха. «Хейтер» - недруг. А почему у нас появляется столько иностранных слов?

- Я этим вопросом занимаюсь уже лет 20... А как объяснить, почему чиновники воровали и воруют? Вот и с языком это тоже форма воровства. Предпочитают довольствоваться чужим, чем производить свое.

- А может, это просто взаимопроникновение культур через сеть?

- Приведу такой пример. Во Французской академии есть подразделение, которое занимается тем, что защищает французский язык от нашествия иностранного, в первую очередь английского. Например: вместо слова «кастинг» ввели родное passer une audition. Это в переводе «пройти прослушивание». Защищают свой язык, понимаете?

Лингвист Михаил Эпштейн.Фото: ru.wikipedia.org

- Но как бы мы с вами тут ни возмущались, а слово «хайп» таки вошло в список «Слов-2017» (см. в колонке справа). Ужас, да?

- Да (смеется). Но не «ужас-ужас». Я не шишковец. В XIX веке был такой литератор Александр Шишков, который для каждого иностранного слова пытался найти русский заменитель. Ну например: вместо «галоши» - «мокроступы». Но не задержались они в языке. А чуть позже составитель знаменитого словаря Владимир Даль предлагал иностранное слово «горизонт» заменить словом «небозём». Однако такие замены бесплодны, потому что, если слово из иностранного языка уже пришло, укрепилось, изгонять его бесполезно. Конечно, можно «хайп» заменить словом «шумиха», но зачем? Дело ж не в этом, а в том, чтобы создавать новые слова на базе русских и международных (греческих, латинских) корней.

Например, в этом году в списке неологизмов есть слово «зломенитый». Войдет оно или нет в русский язык, неизвестно, но есть надежда (см. «Неологизм-2017»). В русском языке пока нет слова, которое обозначало бы «отрицательную, плохую известность».

Откуда пришла «люболь»

- Вы занимаетесь новыми словами почти всю жизнь...

- И придумал около 3000 слов.

- Они как-то используются потом? Выживают?

- Самое успешное - слово «совок».

- На его авторство вообще-то Градский претендует...

- Дело было так. В 80-е годы я написал книгу «Великая Совь» (название образовано по аналогии со словом «Русь»). И там описаны тотемические предки жителей Великой Сови - совы, живущие в полуночи и усвоившие порядок жизни, который полностью отличается от солнечных южных стран. И там были герои - совки и совщицы. В 1989-м я читал книгу по Би-би-си, откуда, думаю, слово «совок» и просочилось.

Или, например, слово «люболь» - оно обозначает любовь и боль одновременно. Или слово «брехлама», соединяющее рекламу, брехню и хлам.

А вообще у языка есть своя воля к новообразованиям. Я однажды придумал слово «любкая» - девушка, которую хочется полюбить, которая вызывает любовные чувства. Это слово мне нравилось больше, чем «сексапильная», хотя обозначало примерно то же. А потом я был в диалектологической экспедиции на озере Селигер. Спрашивал местных жителей, знакомы ли им те или иные новые слова. И представьте, слово «любкая» оказалось им известно, хотя в интернете его не было! Но оно уже жило в душе языка. Воля языка в том, чтобы вырастить как можно больше «ветвей» на своих словесных «корнях». И нам надо эту волю уловить.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

«НЕОЛОГИЗМ-2017»...

Да вы, батенька, зломенитый домогант

Новопридуманных слов за год набирается несколько десятков - их предлагают в группе Фейсбука «Неологизм года» (кстати, присоединиться к ней может любой желающий). Потом лингвисты и писатели под руководством Михаила Эпштейна голосуют за те слова, что им больше всех нравятся. Слово, набравшее наибольшее число голосов (лайков), становится неологизмом года.

Приведем первые 11 из этого списка:

1-е место. ДОМОГАНТ - по поводу тех, кто кого-то домогается. Появилось благодаря нашумевшей истории с продюсером Вайнштейном, которому голливудсквие актрисы вдруг припомнили, как 20 лет назад он к ним ко всем приставал.

2-е место. Гоп-политика, гоп-дипломатия и вообще все с приставкой «гоп» - намекает на проникновение гопничества в ту или другую сферу жизни. Можете сами прибавлять к чему хотите.

3-е место. ЗЛОменитый - знаменитый своими злодействами. Например: зломенитый Малюта Скуратов служил палачом при Иване Грозном.

4-е место. Кумироточение - когда кумиры начинают мироточить. Помните же, как, по словам депутата Натальи Поклонской, страстной поклонницы Николая Второго, весной этого года его бюст вдруг замироточил в Крыму?

5-е место. ОбезЗЛОБливающее (по аналогии с «обезболивающее») - препарат для устранения чувства агрессии, которой иногда слишком уж много в обществе.

6-е место. СЕТячий - долго сидящий в соцсетях (например: сетячий образ жизни).

7-е место. СовОрность - сплоченность людей, которые совместно занимаются расхищением бюджета.

8-е место. Дармолюб - человек, который хочет быть любимым, ничего не давая взамен, даром. Выдающимися дармолюбами можно считать купца Сергея Паратова («Бесприданница») или работника Сергея («Леди Макбет Мценского уезда»).

9-е место. Живоглупие - сочетание живости и глупости в одном человеке. Ну что-то вроде «блондинки за рулем».

10-е место. НеЗОМБИсимость - сродни слову «независимость», самостоятельность, незомбированность мышления.

11-е место. МатильдОметр - прибор, позволяющий обнаружить крамолу в любом произведении любого искусства.

…И «СЛОВО-2017»

В этой номинации все те же лингвисты и писатели во главе с М. Эпштейном отбирают самые емкие, выразительные слова, характерные для уходящего года, ставя баллы. Чем больше баллов набрало слово - тем выше его место в рейтинге.

1. Реновация

2. Биткоин

3. Хайп

4. Токсичный (политик, бизнес и проч. - что-то отравляющее, с чем легче не иметь дела)

5. Батл (жанр соревнования рэперов)

6. Допинг

7. Криптовалюта

8. Фейк

9. Безвиз (безвизовый режим между Украиной и Европой)

10. Домогательство

Что попадало в список за последние 10 лет

2007 г. - гламур

2008 г. - кризис

2009 г. - перезагрузка

2010 г. - огнеборцы

2011 г. - полиция

2012 г. - Болотная

2013 г. - госдура

2014 г. - крымнаш

2015 г. - беженцы

2016 г. - брeксит

СПРАВКА «КП»

Михаил ЭПШТЕЙН (родился в 1950 г. Москве) - философ, культуролог и лингвист. Автор 33 книг и более 700 статей и эссе - в частности, о перспективах развития языка и мысли. Автор инициативы празднования Дня интеллектуала (неофициально отмечается 21 апреля с 1998 года). Инициатор и куратор конкурсов «Слово года» и «Неологизм года», проводимых в России с 2007-го (в США - с 90-х годов прошлого века).

НАПОСЛЕДОК

Новогоднее пожелание читателям «КП» от Михаила Эпштейна:

- Будем любить жизнь - и удостоимся ее взаимности. Будем не только жизнелюбивыми, но и жизнеЛЮБИМыми. Пусть у нас будет больше совПАРений - совместных полетов, как на полотнах Марка Шагала. И не пропускайте мимо себя СЧАСТИЦЫ, летучие частицы счастья.

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