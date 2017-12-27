Филипп Киркоров: В школе меня дразнили эфиопом, но о родстве с Пушкиным я узнал только сейчас

СЕГОДНЯ 01:23 2017-12-27T07:34:48+03:00

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Минувший год был для Филиппа юбилейным. В конце апреля король поп-сцены с размахом отпраздновал свой 50-й день рождения. О личном и о публичном мы расспросили артиста накануне новогодних праздников.

Предок - арап Петра Великого?

- В этом году блогеры активно изучали вашу родословную. Нашли могилу брата вашего прадеда в Екатеринбурге. Оказывается, ваш родственник Виктор Манион был известным артистом цирка.

- Да, я уже посетил его захоронение. Чуть позже на том кладбище обнаружились могилы еще нескольких членов семьи Манион. В этом надо серьезно разобраться. Времени у меня катастрофически не хватает. Ничего не успеваю и не понимаю, как мне удается выступать и не упускать ни одного интересного телепроекта - как с рэпером Гнойным и с Нюшей на СТС в шоу «Успех» или «Новую волну» в Сочи. Время летит стремительно. Казалось бы, только вчера состоялись мои 10 концертов в Кремле, которые посетили 60 тысяч зрителей (кстати, поэтому наше шоу попало в Книгу рекордов России). А уже в начале следующего года начнется новый тур по всему миру. Сейчас мы обновляем шоу и хотим назвать его «Я+». Готовим международную историю. Гастроли начнутся с грандиозного концерта в 17-тысячном Madison Square Garden в Нью-Йорке. Как все успеть? При таком графике я уделяю много внимания детям.

- Вернемся к вашей родословной: вышло исследование, которое провел профессор из уважаемого НИИ. Он утверждает, что вы - потомок арапа Петра Великого, Абрама Ганнибала. Получается, вы родственник Пушкина?

- Откуда информация?

- Вышла книга Марии Городовой «Звезды как люди». Автор вместе с учеными с помощью компьютерной программы проанализировала более 500 ваших фотографий и гравюры с изображением Абрама Ганнибала и Пушкина. Исследователи пришли к выводу: предком Киркорова был Абрам Ганнибал, прадед великого поэта.

- Для меня это новость. Но в школе меня называли эфиопом. А у Пушкина вроде тоже была такая кличка. В детстве я был очень похож на Александра Сергеевича, как мне говорили. Когда подрос, меня начали сравнивать с певцом Сергеем Захаровым, педагоги говорили, что я - его копия. Но как на самом деле распределились мои родословные дела, я понятия не имею.

Отличительная черта народного артиста РФ - роскошные костюмы, сшитые на заказ известными модельерами.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Не удивимся, если вашими предками окажутся Рокфеллеры или Ротшильды. Если вдруг вам оставят серьезное состояние, будете рады?

- Если объявятся Рокфеллеры - решим. У меня запросы могут быть о-го-го какие. Но я живу ровно на столько, на сколько могу себе позволить. Жить не по средствам - не в моих традициях.

«Просили вернуть стразы»

- Вы сказали недавно, что один ваш костюм стоит, как бюджет Франции.

- Это я пошутил. Обозначил так его высокую цену. Я очень ответственно подхожу к выбору костюмов и для сцены, и для выходов в свет. Не могу позволить себе некачественные вещи. Для этого я обращаюсь к именитым дизайнерам как в нашей стране, так и за границей. Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Мне трудно что-то подобрать себе в магазинах. Поэтому самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и ах-ах надо платить большие деньги.

- Дарят что-то?

- Бывает, что дарят, но я могу позволить сам себе приобретать наряды. Я неплохо зарабатываю. Вкладываюсь в свой бизнес. Пригласить дорогого режиссера с мировым именем Франко Драгоне (автор шоу «Я». - Ред.) - это тоже стоит серьезных денег. У меня на афише спонсоров нет. Я чувствую свою полную независимость. Мне от этого хорошо. Я никому не должен. Да, я потратил на свое шоу колоссальные деньги. Но я горжусь тем, что могу заработать и позволить себе сделать программу, за которую мне не стыдно.

- Какой самый дорогой костюм в шоу «Я»?

- Пожалуй, белый костюм, в котором я выхожу на бис. Изначально шоу «Я» было задумано без страз и перьев. Франко Драгоне решил, что мне надо отдохнуть от этого антуража, показать наконец свое внутреннее я. Но тут же мои коллеги сделали шоу в этом стиле. Когда я пришел на шоу Баскова «Игра», мне все говорили: «Филипп, почему же ты отказался от таких костюмов? Это красиво». И я позвонил Франко: «Поклонники просят вернуть стразы!» Он говорит: «Давай сделаем так: ты выйдешь на бис в привычном для них образе из страз, но сразу же сбросишь этот костюм. Таким образом ты продемонстрируешь, что стразы идут тебе как никому другому, но сегодня зрители видят тебя в другом состоянии. Замечательная Катя Котова, наш отечественный дизайнер, пошила мне этот наряд.

Несмотря на плотный график выступлений, Филипп уделяет много внимания детям.Фото: Евгения ГУСЕВА

«Пугачева - главный критик»

- В конце 80-х и в 90-е годы вы были одним из создателей поп-индустрии. Все эти собольи шубы до пят, шикарные лимузины, охрана. До вас на эстраде такого «шика-блеска» не было. Где подсмотрели?

- Ничего я не подсматривал. Если только у Майкла Джексона. У нас был ограниченный взгляд на мир. Интернета не было. С невероятным трудом удавалось привозить пластинки из-за границы. Мне нравилось ярко одеваться, выступать с балетом, наверное, это стремление к яркости и блеску есть у меня благодаря моим цирковым корням по линии мамы. А теперь говорят, что я создавал шоу-бизнес. Если так считают, то мне приятно. Сейчас, когда многое изменилось, я тоже стараюсь идти в ногу со временем, параллельно занимаюсь бизнесом - открыл магазин, караоке, компанию по проведению детских праздников...

- А почему, кстати, решили открыть компанию по организации детских вечеринок (Phill Party. - Ред.)?

- Друзья убедили. Мол, Филипп, ты так здорово организуешь праздники для своих детей, почему бы не открыть свою фирму? Наши праздники становятся популярными. Я и для своих детей делаю тематические дни рождения. То для Аллы-Виктории в стиле сказки «Золушка», то для Мартина - в стиле трансформеров.

- А что больше всего приносит прибыль?

- Мне по душе петь, и это мне приносит прибыль. Остальное - для кайфа. Караоке «Филармония» открыл на Цветном бульваре. Мне хотелось, чтобы у меня в Москве было место, где я мог бы встречаться с друзьями. Мы не предполагали, что оно станет таким популярным.

- Сами за этим приглядываете?

- У меня есть управляющий. Но если я в Москве, стараюсь практически каждый вечер заглянуть. Укладываю детей спать и еду в караоке, встречаю гостей. Очень много политиков к нам приходит. У нас есть VIP-кабина, закрытая от всех, туда можно незаметно зайти и выйти.

- Сейчас модно вспоминать 90-е...

- Это ностальгия. Творческое время было. Для меня это рассвет, начало карьеры.

- А где вещи доставали? В то время тяжело с этим было. Ту же соболью шубу, к примеру.

- Шубу сшил Юдашкин. Он в то время был автором всех моих сценических костюмов. У него были невероятные связи в Париже: он там доставал материалы, аксессуары. Это сейчас за деньги можно все. А тогда даже если и были средства, то ничего нельзя было купить.

- Расцвет криминала опять-таки...

- Криминал и рэкет меня обошли стороной. Со мной, слава богу, не связывались. Но и тогда я много работал. В 1998 году, например, мы дали 33 концерта за месяц в зале «Октябрьский». Шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса. В то время Алла Пугачева была не только моей спутницей жизни и музой, но и моим продюсером и очень много помогала и советами, и делом. В то время не было различных талант-шоу, были «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой, которые дали путевку в творческую жизнь многим артистам, в том числе и мне. В апреле 2019 года (Алле Пугачевой исполнится 70 лет. - Ред.) я с нетерпением ожидаю праздника от главной певицы страны. Был бы рад, если бы она порадовала нас своим возвращением. Решать ей, но мы ее все ждем.

- А сейчас Алла Борисовна что-то советует?

- Если только я сам прошу совета или ставлю новую песню. Мнение Аллы мне всегда интересно и дорого, она в моей жизни авторитет номер один. Нет человека, которому я мог бы больше доверять в нашем искусстве. Она всегда скажет честно. Глубокий музыкальный критический взгляд Аллы для меня важен.

Юного Филиппа (справа) часто сравнивали с советским певцом Сергеем Захаровым. А что - и правда похож! Фото: РИА Новости, youtube.com

«Буду снова участвовать в «Евровидении»

- После того как на «Евровидении» жюри поставило на третье место Лазарева с песней, которую вы для него сочинили, присудив победу украинке Джамале, вы говорили: «Не вижу больше никакого смысла в своем участии в этом конкурсе. Я в нем разочаровался!» А теперь ходят слухи, что вы снова собрались на «Евровидение»...

- Песню уже даже написал для одной из дружественных стран. Все готово. Все скоро узнают. Я согласился написать песню только потому, что поменялись люди в руководстве EBU (Европейский радиовещательный союз. - Ред.). Кстати, это произошло после скандала с Сережей Лазаревым, когда была несправедливая травля России, очевидная предвзятая оценка его выступления. Я тогда поднял серьезную волну своими заявлениями, потому что возмущавшихся было много. И в EBU произошли изменения. Поэтому я согласился в этом году принять приглашение от одной из стран, которая солидарна с политикой моего президента. Иначе я бы ни за что не встал под любой другой флаг. Надеюсь, в этом году Россию наконец оценят по достоинству.

- На Украину выступать приглашают?

- Нет. Я в черных списках СБУ. Будучи народным артистом этой страны, въехать на территорию Украины я не могу. За свою открытую позицию по отношению к Крыму и поддержку своего президента. Я неоднократно встречался лично с Владимиром Путиным. В этих встречах и личных беседах у меня создалось впечатление, что это искренний человек, который делает все для своего народа. Ему хочется подражать, за него хочется голосовать. Видимо, за мою позицию мне запретили въезд на Украину. Надеюсь, что этот кошмар там скоро закончится, к власти придут нормальные люди, которые разберутся в ситуации и поймут, «ху из ху». Но это мне не мешает дружить и поддерживать отношения с украинскими артистами, которые до сих пор открыто заявляют о дружбе со мной и не боятся репрессий. Это Ирина Билык (автор песни «Снег». - Ред.), Ани Лорак, Настя Каменских, Потап.

В ТЕМУ

«Для детей есть подарочный фонд»

- В новогоднюю ночь, наверное, на корпоративах будете работать?

- Нет, решил в этом году впервые отдохнуть, хотя у меня большой коллектив, всем нужно платить зарплату. Я сказал: «Ребята, отпустите папу на полтора месяца отдохнуть с детьми!» Полетим с ними в Диснейленд. Хочу провести отпуск со своими близкими.

- Дети написали письма Деду Морозу?

- Конечно, давно написали. У меня просто терпения нет, уже почти все, что заказывали, подарил. Был в Америке пару дней на деловой встрече, с невероятным блатом достал игрушечную обезьянку, которая повторяет команды, издает разные звуки. Дети их коллекционируют. Ничего, у меня еще есть подарочный фонд, купил им игрушки про запас. Сейчас такие потрясающие конструкторы лего. В нашем детстве пределом мечтаний была детская немецкая железная дорога и игра «За рулем». А сейчас у детей огромный выбор. Но это не значит, что я их балую. Привезти игрушечную обезьянку - это не баловство, это детская радость. И я стараюсь их радовать. Все новогодние праздники мы будем проводить вместе. А потом опять работа. Я единственный кормилец в этой семье.

Алле-Виктории уже шесть лет, дочь в сентябре пойдет в первый класс. Мартина тоже надо подготовить к школе. Он пойдет через год. У каждого из них должен быть свой мир. Пусть растут самостоятельными, но не забывают поддерживать друг друга.

На днях певец и его дети - Алла-Виктория и Мартин - приняли участие в записи новогоднего «Огонька».Фото: Евгения ГУСЕВА

НОВОГОДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ «КП»

«Думайте о своем здоровье, дорогие мои!»

- Моему папе недавно исполнилось 85 лет, выступать ему сложно, хотя он старается, - говорит Филипп Киркоров. - Он очень много помогает детям, участвует в благотворительных фестивалях, является членом жюри. Все мои родственники живы и здоровы, это самое главное, что я хочу пожелать и всем читателям «Комсомолки». Главное - здоровье. Когда здоровье есть, ты можешь мир свернуть. Когда здоровья нет, ты уже ничего не хочешь. Вот чтобы вам хотелось и моглось в новом году! Следите за здоровьем! И все будет хорошо!