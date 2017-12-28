Татьяна Навка: Дочка боится, что меня украдет Черномор

СЕГОДНЯ 00:45 2017-12-28T02:32:02+03:00

Олимпийская чемпионка рассказала «КП» о премьере шоу «Руслан и Людмила» и о том, как ее семья встретит Новый год

Изменить размер текста: A A

В новогодние праздники во Дворце спорта «Мегаспорт» Татьяна Навка представит свой ледовый мюзикл «Руслан и Людмила». Постановка ожидается масштабная: со звездами фигурного катания в главных ролях, со световыми 3D-эффектами и видеоинсталляциями от известного режиссера Алексея Сеченова. О новом проекте и о своих близких Татьяна рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«Надя - мой главный зритель»

- Татьяна, почему вы решили выбрать именно это произведение Пушкина? С одной стороны, вроде бы сказка, с другой - произведение, непростое для детского восприятия...

- В какой-то момент, читая младшей дочке «Руслана и Людмилу», я поняла, что на льду это многогранное, глубокое произведение будет выглядеть просто волшебно. Согласна, что оно совсем не простое, поэтому мне было очень важно сделать эту сказку интересной и понятной и детям, и взрослым. Надеюсь, что с таким звездным составом фигуристов и музыкантов сказка будет раскрыта с новой стороны, сохранив при этом свой неповторимый пушкинский колорит. Хочется, чтобы после шоу каждому зрителю захотелось взять в руки книгу и подарить удивительный мир чтения себе, своим детям, внукам, помочь им осознать всю значимость классики в обретении опыта, художественного вкуса, духовности.

- Но все-таки вы на мнение своей младшей дочери ориентировались?

- Конечно, Надя мой главный зритель (улыбается). Кстати, дочка тоже готовится к премьере, уже знает стих «У Лукоморья» наизусть, слушает оперу Глинки.

- Колдун Черномор у вас запоет голосом Киркорова. Как вам удалось заманить Филиппа в свой мюзикл? Он же после роли Черта зарекся нечисть играть (артист не раз сетовал, что на него после этой мистической роли посыпались «розовые кофточки» и другие скандальные истории. - Ред.).

- Филипп согласился сразу же, не раздумывая. Я позвонила и сказала: «Филипп, дорогой, есть такая идея, возможно ли с тобой это осуществить?» На что он ответил: «Таня, за тобой хоть на край света! Я согласен!» Филипп, безусловно, талантище. Не представляю, кто бы еще настолько харизматично и феерично смог исполнить партию одного из самых ярких персонажей шоу. Я очень благодарна ему и всем остальным нашим певцам - Ани Лорак (артистка исполнила партию Людмилы. - Ред.) и Саше Панайотову (голос Руслана. - Ред.). Они потрясающе вжились в роли.

- Как вы чувствуете себя в роли начальника? Все-таки это большой проект, множество людей в вашем подчинении.

- Коллектив на проекте очень большой, причем некоторые ребята, например кордебалет, совсем дети, ровесники моей старшей дочери Саши (ей 17. - Ред.). Всех нужно направить, раскрыть, зажечь. Думаю, я справедливый руководитель. Стараюсь внимательно относиться к своей команде, но, если вижу, что спортсмен подводит остальных, конечно, проявляю строгость. Действую, как и все руководители, методом кнута и пряника (смеется).

- Александр Жулин (отец старшей дочери Татьяны. - Ред.) тоже в команде «Руслана и Людмилы». Как вам вместе работается?

- Александр - мой тренер, мы 20 лет вместе работали в спорте, поэтому друг друга понимаем в профессиональном смысле с полуслова. Очень приятно, что при всей своей занятости (Александр ведь параллельно готовит своих спортсменов к Олимпийским играм) он находит время помогать и нам.

Малышка учит китайский, пока лепит снеговиков

- Татьяна, вы встали на коньки в пять лет, ваша младшая дочь - еще раньше. Надя будет участвовать в «Руслане и Людмиле»?

- Надюша встала на коньки в три года. Я ее брала пару раз на наши репетиции, ей было интересно. Для участия в шоу она еще слишком маленькая, так что на сцене ее не увидишь, а вот в зрительном зале точно будет частым гостем. Она очень волнуется, что Черномор меня украдет (смеется). Каждый раз, когда я ухожу на репетицию, говорит: «Мама, если Черномор не вернет тебя, я его накажу!»

Старшая дочь чемпионки Саша занимается вокалом.Фото: Instagram.com

- Ваша старшая дочь Александра участвует в модных показах, поет. Прислушивались к ее советам, когда готовили шоу «Руслан и Людмила»?

- Безусловно, я советуюсь со своей семьей. Муж и дети участвуют в творческом процессе еще с того момента, как у меня в голове зародилась идея сделать шоу. Они даже подсказали мне, какой рекламный макет выбрать. Что касается моей старшей дочери, то я ею очень горжусь, считаю Сашу настоящей подругой. Она трудолюбивая, целеустремленная, мудрая. Я вижу, что многие ее ровесники не знают, кем быть, не умеют преодолевать трудности, вообще не знают, что такое труд.

- То есть она неизбалованная?

- Нет. Саша понимает, что в жизни можно добиться всего только благодаря себе - и какие бы там медали папа или мама ни выигрывали, ей нужно учиться и много работать самой. Она много лет занималась теннисом, но из-за травмы пришлось прекратить профессиональные тренировки. Думаю, многие важные качества характера в ней заложил спорт, он действительно закаляет, помогая человеку преодолевать себя ради главной цели.

- Ваша младшая дочь в три года еще и изучает китайский язык. А когда же шалить?

- Ой да ну что вы, все занятия проходят в игровой форме. Надя не сидит за партой и пока что не выводит иероглифы. Она со своей няней-китаянкой бегает, прыгает, лепит снеговиков, в прятки играет. Обычные детские шалости, только на китайском языке. Самое главное, чтобы ребенок получал от такой игры удовольствие и у него был установлен контакт с преподавателем. Например, недавно к Наде приходила учительница французского - так ребенок убегал от нее, не хотел заниматься.

- Строгая?

- Не то что строгая, просто не сумела расположить Надю к себе, заинтересовать. Кому-то дано заниматься и играть с малышами, а кто-то должен преподавать более взрослым детям.

«Попросила у Деда Мороза кошку»

- Где и как планируете отмечать Новый год?

- С детьми, мужем, родителями и друзьями. Новый год для меня абсолютно семейный праздник. Ни в каких ресторанах он не будет таким теплым и душевным, как дома. Поэтому, как в моем детстве, у нас на новогоднем столе будут и оливье, и селедка под шубой, и холодец, и телевизор с президентом, и елка, и Дед Мороз.

- Подарки уже купили?

- Младшая дочка попросила на Новый год кошку. А у нас уже есть маленькая собака - вот буквально ей на день рождения подарили. Я говорю: «Надюша, у нас уже есть наша Мишель, кошке негде будет жить». Она отвечает: «Мама, ничего, мы их положим на одну кроватку, они вместе поместятся!» (Смеется.)

Младшая Надя - дочь спортсменки и пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова - стоит на коньках с трех лет. Фото: Instagram.com, Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как будете выходить из положения?

- Подарим ей, наверное, игрушечную кошку, которая будет бегать и мяукать.

- У вас в семье есть какие-то новогодние традиции? Песни за столом поете?

- В моем детстве такая традиция была: все наши родственники приезжали из разных областей страны и пели разные народные песни, например «Ой, мороз, мороз» или «Нэсе Галя воду»... И мама моя тоже пела. Кстати, нужно эту традицию возобновить, чтобы дети видели это единение семьи, знали эти песни (улыбается).

СПРАВКА «КП»

Татьяна НАВКА - одна из самых титулованных российских фигуристок. Трехкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006), трехкратная чемпионка Европы (2004 - 2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005). В 2006 году в паре с Романом Костомаровым стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду. От брака с известным тренером и фигуристом Александром Жулиным у Татьяны есть 17-летняя дочь Александра.

Сейчас Татьяна замужем за пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым. Пара воспитывает общую дочь, трехлетнюю Надежду.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

«Многие не понимают, сколько труда, травм и слез за каждой медалью»

Мы не могли не поговорить с олимпийской чемпионкой о том, что сегодня волнует всех спортсменов и болельщиков, - о последствиях допинг-скандала и решении нашей сборной выступать на следующей Олимпиаде под нейтральным флагом.

- Несколько дней назад перепроверили допинг-пробы всех участников Олимпиады-2006. Удивительно, но у нас все чисто. Хотя мы уже ждали очередную провокацию...

- Вы меня обрадовали. Я была уверена, что, судя по последним действиям МОК, мы у них в списке будем первыми. Я не берусь судить про другие виды спорта, но в фигурном катании никакой допинг тебе не поможет. Все зависит только от спортсмена и его подготовки.

- По последним опросам, 60% россиян не одобряют идею поездки наших спортсменов на Олимпиаду под нейтральным флагом. Что бы вы ответили этим людям?

- Многие не понимают, сколько труда стоит за каждой медалью, сколько слез пролито, сколько травм получено. Это титанический труд. Также надо понимать, что век спортсмена очень краток. И если, например, доктором, преподавателем, инженером ты можешь работать всю жизнь, то спортсменом можно быть лишь до определенного возраста. Не каждый из нашей сборной дождется следующей Олимпиады, не каждый сумеет сохранить форму. Подготовка очень серьезная. Порой у тебя не хватает сил после тренировки доползти до дивана, а ведь уже через пару часов надо готовиться к новой тренировке. А сколько родители вкладывают! Многие ради спортивной карьеры ребенка продают квартиры... Это было бы абсолютно несправедливое решение - не дать шанс ребятам осуществить свою мечту и побороться за медали.

Все пашут, все отдают свое здоровье. Поверьте, у каждого спортсмена есть свои проблемы. Пару лет назад я получила травму и не могла не то что кататься - ходить. Но в спорте как: упал - встал и поехал дальше. Сломал руку - надел гипс и пошел кататься. Когда обычный человек получает травму, начинает ходить по врачам, а мы, спортсмены, себе позволить этого не можем. Один раз сходил к врачy, а потом сразу работать через боль и слезы. Так я жила. И, конечно, спустя много лет эти небольшие травмы дают о себе знать. Вот наша фигуристка Женя Медведева - она лучшая на планете! Неужели что-то изменится, если наша девочка поедет на Олимпиаду под нейтральным флагом? Она же все равно будет кататься для нашей страны.