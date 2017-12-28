2017-12-28T19:18:36+03:00
Наука

AngoSat ожил: Специалисты установили связь с ангольским спутником

До этого аппарат передал информацию лишь один раз
Александр МИЛКУС
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AngoSat передал новые пакет телекоммуникационных данных. Фото: «Роскосмос»AngoSat передал новые пакет телекоммуникационных данных. Фото: «Роскосмос»
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Как сообщил “КП» источник в Роскосмосе, специалистам РКК «Энергия» удалось установить связь с ангольским телекоммуникационным спутником, запущенным 26 декабря с космодрома Байконур ракетой-носителем «Зенит». Спутник был в расчетное время выведен на заданную орбиту, передан для управления ЦУПу, расположенному в подмосковном Королеве. С ним был проведён один сеанс связи. И после этого аппарат перестал подавать признаки жизни.

Некоторые поспешили объявить, что произошла вторая за месяц космическая авария и в контуре AngoSata произошло короткое замыкание.

Однако, специалисты были настроены оптимистично. Подобное уже происходило с российским телекоммуникационным спутником «Ямал 201», когда в какой-то момент он перестал транслировать телеканалы. Но тогда ЦУПу удалось восстановить работу аппарата полностью. AngoSat построен на платформе «Ямал».

И вот буквально час назад AngoSat передал новые пакет телекоммуникационных данных. Он находится в нужной точке. Сейчас специалисты проводят контроль его систем с тем, чтобы приступить к эксплуатации нового спутника Земли.

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