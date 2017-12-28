Киркоров познакомил детей с Дедом Морозом
Новогоднее шоу по мотивам культового мультфильма «Angry Birds в кино» будет идти все каникулы в LOFT#2 (около метро «Автозаводская» - ред.). Организаторы спектакля возвели на этой огромной территории настоящий американский парк развлечений Angry Birds.
Премьеру новогоднего шоу «Angry Birds: спасти Новый год» посетили и знаменитости с детьми: Анастасия Стоцкая, Михаил Галустян, Владимир Епифанцев, Наталья Лесниковская, Владимир Левкин, Виктор Логинов и другие.
По словам Киркорова, новогоднее представление его наследникам пришлось по душе
Король российской поп-сцены Филипп Киркоров приехал на шоу вместе с 6-летней дочерью Аллой-Викторией и 5-летним сыном Мартином.
По словам Киркорова, новогоднее представление его наследникам пришлось по душе.
- Просто потрясающе! Супер! Детям очень понравилось, - поделился с журналистами Филипп Киркоров.
Шоу «Angry Birds: спасти Новый Год».
Анна Калашникова пришла почему-то на детское представление без своего сына Дани
В фойе дети артиста сфотографировались с настоящим Дедом Морозом. По словам Киркорова, в их доме есть новогодняя традиция: в роли Деда Мороза обычно выступает отец певца Бедрос Киркоров. А теперь Алла-Виктория и Мартин познакомились с еще одним волшебником.
А вот певица Анна Калашникова пришла почему-то на детское представление без своего сына Дани.
- Я так веселилась, что даже сломала ноготь! - посетовала Калашникова. - «Angry Birds: спасти Новый год» - это не просто красочное шоу, но и интерактивное. Дети играют в игры, отвечают на вопросы. Обязательно вернусь сюда со своим сыном.