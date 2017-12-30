Пелагея рассказала, чем кормит своего мужа-хоккеиста и почему они так мало времени проводят вместе

30 Дек. 13:48 2017-12-30T14:08:30+03:00

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Увы, такова жизнь всех звезд,будь то спортивных или эстрадных: на семью всегда остается очень мало времени. У Пелагеи и ее супруга хоккеиста Ивана Телегина также, как и у других звездных пар: они всегда буквально выкраивают время, чтобы побыть друг с другом. Сама певица в программе «Смак» призналась, что ей почти всегда не хватает времени на готовку и уборку. Но муж пониманием относится к занятости возлюбленной, да и сам все время пропадает на тренировках.

«Муж меня щадит, не заставляет готовить. Хотя, я бы не успевала сделать ему завтрак при всем желании. Дело в том, что супруг рано встает и уходит на тренировки. И так каждый день. С утра я лежу минут 15 в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия», — поделилась звезда.

Иван и Пелагея стараются больше времени проводить вместе.Фото: Instagram.com

Артистка старается уделять достаточно времени не только мужу, но и маленькой дочери Таисии. По ее словам, сейчас она старается привить ребенку любовь к Новому году, сделать каждый день ее жизни волшебным, чтобы во взрослом возрасте наследница с удовольствием вспоминала эти трогательные моменты

«Я сейчас разучиваю с ней разнообразные новогодние песенки. Пытаемся исполнять их вместе. Правда есть песенка про пони, которую я сама не могу исполнять без слез. Она такая печальная! Вроде хочу развеселить ребенка, а в итоге сама реву», — рассказала Пелагея.

Напомним, Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина 16 июля 2016 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе, банкет - в одном из рублевских ресторанов. Сам факт свадьбы тщательно скрывался от прессы, и о том, что певица вышла замуж, общественность узнала только два месяца спустя. А в конце 2016 года фолк-исполнительница родила дочку – Таисию. Однако, в декрете засиживаться не стала и спустя месяц уже вышла на сцену Кремлевского дворца.

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