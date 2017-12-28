2017-12-28T14:21:31+03:00
Происшествия

Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге

Бомба сработала в одном из супермаркетов Северной столицы в среду, 27 декабря
Дарья ИВАШКИНА
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Взрыв в Санкт-Петербурге - это теракт.Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Президент России дал указание главе ФСБ при сопротивлении террористов «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте»

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Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 28 декабря, на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге.

«Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта», - цитирует главу нашего государства ТАСС.

Последствия взрыва в супермаркете "Перекресток". ФОТО Национальный антитеррористический комитет

Последствия взрыва в супермаркете "Перекресток". ФОТО Национальный антитеррористический комитет

Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, прогремел 27 декабря около 18:30 по московскому времени. В магазине сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В магазине сработало самодельное взрывное устройство. ФОТО Национальный антитеррористический комитет

В магазине сработало самодельное взрывное устройство. ФОТО Национальный антитеррористический комитет

Кстати, накануне версию теракта отвергали. А глава Международной контртеррористической ассоциации даже объяснил «Комсомольской правде», почему следствие не квалифицирует петербургский взрыв как террористический акт.

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Мужчина, оставивший бомбу в камере хранения в "Перекрестке", попал на видео

В Сети появились кадры с видеокамеры, установленной над входом в «Перекресток» на Кондратьевском проспекте – в том самом, где вчера вечером прогремел взрыв.

Запечатлен момент примерно за полчаса до происшествия. На кадрах видно, как плотный коренастый мужчина «азиатской» внешности с увесистой сумкой-рюкзаком на плече заходит в магазин. Проходит в сторону камеры хранения (подробности)

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ечером 27 декабря в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте, 44 произошел взрыв. По словам очевидцев, случилось это около семи часов вечера. В полиции уточнили, что в 18.30 (подробности)

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Половина седьмого вечера среды. На Кондратьевском проспекте многолюдно – горожане спешат с работы по домам. Торопятся увидеть родных и близких, отдохнуть, набраться сил до конца рабочей недели. Впереди маячат выходные и светлый волшебный праздник – Новый год (подробнее)

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