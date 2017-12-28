Путин назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге
Взрыв в Санкт-Петербурге - это теракт.Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом. Президент России дал указание главе ФСБ при сопротивлении террористов «действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте»
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг, 28 декабря, на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, назвал терактом взрыв в Санкт-Петербурге.
«Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт. А совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта», - цитирует главу нашего государства ТАСС.
Последствия взрыва в супермаркете "Перекресток". ФОТО Национальный антитеррористический комитет
Напомним, взрыв в супермаркете «Перекресток», расположенном на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге, прогремел 27 декабря около 18:30 по московскому времени. В магазине сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По последним данным, в результате инцидента пострадали 13 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В магазине сработало самодельное взрывное устройство. ФОТО Национальный антитеррористический комитет
Кстати, накануне версию теракта отвергали. А глава Международной контртеррористической ассоциации даже объяснил «Комсомольской правде», почему следствие не квалифицирует петербургский взрыв как террористический акт.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Мужчина, оставивший бомбу в камере хранения в "Перекрестке", попал на видео
В Сети появились кадры с видеокамеры, установленной над входом в «Перекресток» на Кондратьевском проспекте – в том самом, где вчера вечером прогремел взрыв.
Запечатлен момент примерно за полчаса до происшествия. На кадрах видно, как плотный коренастый мужчина «азиатской» внешности с увесистой сумкой-рюкзаком на плече заходит в магазин. Проходит в сторону камеры хранения (подробности)
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Половина седьмого вечера среды. На Кондратьевском проспекте многолюдно – горожане спешат с работы по домам. Торопятся увидеть родных и близких, отдохнуть, набраться сил до конца рабочей недели. Впереди маячат выходные и светлый волшебный праздник – Новый год (подробнее)
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