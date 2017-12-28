Примерещилась ли нам инфляция

СЕГОДНЯ 11:00 2017-12-28T11:01:52+03:00

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Руководитель одного из ключевых регуляторов отечественной экономики заявила, что в стране нашей нет инфляции. А что цены растут – так это нам только кажется. Потому что народ наш судит об экономической ситуации по ценам на плодоовощную продукцию, допустим, морковку. Морковка – вот единственное в нашей жизни, что дорожает. В общем, просто не люди мы, а зайцы какие-то. Может быть, даже кролики.

Ну, что тут скажешь? – Эльвира Сахипзадовна - гений! Сверхчеловек. Видит то, что простым смертным видеть не суждено.

Поскольку я – не гений, не сверхчеловек, в силу своей ограниченности, как и все, не замечаю остановки цен. И роста экономики, о котором все время твердит наше начальство, тоже не замечаю. Экономика, по-моему, катится вниз. Скажу прямо: ко всем чертям катится.

В стране сегодня существуют две совершенно разных, не соприкасающихся между собой экономики. Одна – «настоящая», та, что показывают нам по телевизору. Другая – вымышленная. Та, что нам мерещится. В которой, собственно, мы все живем. Понимаем ведь, что повседневность человеческая – это сон. Щиплем себя непрерывно. А не помогает. Хоть до костей тело выщипывай – в волшебный телевизионный мир не попадешь. Остается любоваться со стороны.

Вот теперь я и думаю: может быть начальники наши живут совсем в другом пространстве, может быть они вообще виртуальные, мультяшные персонажи? Вроде Микки Мауса или, например, Спанч Боба? Восхищаюсь. Завидую. Тогда наши с вами заблуждения легко объяснимы! Ведь в нашем современном обществе, построенном (разумеется, вопреки мнению скептиков) по западному образцу, герой мультфильма и есть сверхчеловек.