Путин: Если при задержании террористов возникнет угроза жизни наших офицеров, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте

СЕГОДНЯ 12:51 2017-12-28T12:55:24+03:00

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- За моим орденом стоит большая боевая работа в небе Сирии. Считаю, я сполна отомстил за полковника Олега Пешкова и всех, кто не вернулся оттуда, - сказал после окончания церемонии награждения капитан ВКС Максим Маколкин, на груди которого блестел только что врученный президентом орден Мужества.

На одно из своих последних мероприятий в уходящем году Владимир Путин собрал в Кремле 600 солдат и офицеров, принимавших участие в операции в Сирии. Он лично вручил награды наиболее отличившимся, подведя черту под главным событием последних лет.

- Сегодня мы чествуем вас как настоящих воинов России, - заявил Путин, стоя перед Георгиевским залом. - Вы достойно, на «отлично» выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину с победой.

Владимир Путин собрал в Кремле 600 солдат и офицеров, принимавших участие в операции в Сирии.Фото: REUTERS

Президент попросил почтить минутой молчания память тех, кто погиб, выполняя служебный долг, и еще раз напомнил, что они отдали свои жизни в борьбе с международным терроризмом, защищая свою страну.

- Россия нанесла решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации, - сказал он. - Победив в Сирии, пополнив свои ряды новыми рекрутами, получив доступ к деньгам, к нефтяным ресурсам, к современному вооружению, террористы с возросшими силами продолжили бы своё глобальное наступление.

К чему бы это привело — за примерами далеко ходить не приходилось.

- Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт, а совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта, - напомнил Путин. - А что было бы, если бы эти тысячи, о которых я сейчас сказал, вернулись к нам обученными, вооруженными, хорошо подготовленными? Я вчера дал указание директору ФСБ при работе с этими бандитами действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников действовать решительно, в плен никого не брать. Ликвидировать бандитов на месте.

Звезды Героев России получили командовавшие операцией в Сирии генералы Сергей Суровикин, Геннадий Жидко, Александр Матовников, Рустам Мурадов, контр-адмирал Валерий Варфоломеев. Звезду Героя Владимир Путин вручил и ефрейтору Сил специальных операций Денису Портнягину, чей подвиг остался засекречен.

- В полученной мной награде отражены не только заслуги генерала Суровикина, а прежде всего дела моих боевых товарищей, - заявил Сергей Суровикин. - Решая боевые задачи в Сирии, мы ни на минуту не забывали, что защищаем Россию.

Орденом Святого Георгия IV степени были награждены подполковник Денис Клетенкин, генерал-лейтенант Александр Лапин, медалью «За отвагу» - капитан Александр Захаров, медалью Жукова - сержант Антон Кирюшин, медалью Суворова - старший сержант Татьяна Ковалева, орденом Мужества — полковник Артур Люфт и майор Максим Маколкин.

- Встречаясь в воздухе с нашими партнерами по западной коалиции, мы всегда, как говорят летчики, оказывались у них на хвосте, - придал сирийской кампании неожиданный ракурс Маколкин. - А это означает победу в реальном бою. Военные летчики России всегда готовы защитить нашу Родину.

- За эти два с небольшим года армия кардинальным образом изменилась, - сказал Путин, завершая встречу. - Изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, и потому, что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали вооруженные силы. Это увидел весь мир и что, самое главное, наш народ.