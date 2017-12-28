Учёные: Женитьба делает людей счастливее

28 Дек. 13:49 2017-12-28T13:57:53+03:00

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Канадские исследователи установили, что длительные отношения с совместным проживанием повышают уровень субъективного счастья и помогают пройти через кризис среднего возраста с меньшими потерями. При этом не обязательно ставить штамп в паспорт. Важно, что “магия супружества” действует не только в медовый месяц, но и многие годы после него. Научная статья опубликована в Journal of Happiness Studies.

Во многих других научных статьях уже показывали, что женатые люди чувствуют себя в среднем более счастливыми, чем те, у кого нет постоянного партнёра. Однако исходя из методики проведения тех работ нельзя было исключить вариант, что несчастливые люди просто чаще остаются одни, а довольные жизнью чаще находят себе пару. Авторы нового исследования нашли способ устранить этот недостаток. Они взяли данные длительного исследования самоощущения британцев, где соответствующие опросники заполняли одни и те же люди на протяжении нескольких лет.

Учёные обработали результаты анкетирования более 360 000 человек. 30 000 принимали участие в исследовании, длившемся с 1991 по 2009 год. Им анкеты выдавали 18 раз. Остальные 330 000 заполняли меньше количество опросников и делали это на протяжении меньшего времени — с мая 2011 по апрель 2013. Многие респонденты ко времени первого опроса не имели постоянных партнёров. Кто-то из участников женился официально или вступал в гражданский брак, кто-то разводился или выходил из отношений каким-то другим образом.

В анкетах, которые заполняли испытуемые, было множество утверждений, оценить правдивость которых нужно было в баллах от 1 до 7 (в первом исследовании) или от 0 до 10 (во втором исследовании). На основании этих оценок и подсчитывали субъективный уровень счастья человека на момент заполнения опросника. У каждого он менялся с возрастом. Ощущение счастья становилось слабее, когда человек приближался к т.н. кризису среднего возраста. Однако у официально женатых и состоящих в гражданском браке оно снижалось не так сильно, как у одиноких людей или тех, кто живёт отдельно от любимых. Таким образом, наличие постоянного партнёра рядом делало человека счастливее и не давало ему грустить.

Авторы исследования подчёркивают, что благоприятное влияние супружества на настрой человека проявляется не только в первый год совместной жизни. Женатые люди оказывались счастливее неженатых и долгое время после после медового месяца. Также результаты опросов показали, что наиболее важное условие хорошего состояния души — характер отношений с партнёром. Счастливее всех чувствовали себя те, кто считал супруга своим лучшим другом. Таким образом, эти люди имели “супердруга” на протяжении большей части жизни, и именно это поддерживало их на плаву.