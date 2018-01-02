Гулять и не грузить: помогаем ребенку настроиться на учебу после длинных каникул

2 Янв. 2018 2018-01-02T10:41:58+03:00

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Вернуться в рабочий режим после новогодних каникул — задача непростая даже для взрослого человека, не то что для ребенка. С помощью специалистов объясняем, как помочь детям вернуться к школьному режиму. Многие советы будут полезны и родителям.

Не грузи

Когда подарки вручены, салаты съедены, а череда гостей подошла к концу, многие родители считают своим долгом усадить ребенка за тетрадки — наверстывать упущенное в четверти.

Однако, педагоги не рекомендуют так делать. Во-первых, ребенок просто не успеет отдохнуть перед началом длинной третьей четверти. А это значит, что интерес к знаниям, который и так изрядно поутих в процессе занятий, просто не успеет восстановиться.

Если усадить ребенка за тетрадки во время зимних каникул, он не успеет отдохнуть.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во-вторых, необходимость сидеть за учебниками в праздники, пока все остальные ходят на елки и катаются с горок, будет восприниматься ребенком как штраф за недостаточно хорошую учебу. Но ведь оценки — это не главное.

- Образование — это не только учеба и учебники, - считает Александр Гулин, учитель истории школы № 1828, сооснователь Ассоциации свободных учителей. - Нужно заниматься и самообразованием — сходить с детьми на выставку, погулять по городу, отправиться на экскурсию. Причем, важно делать это вместе с детьми, пока есть свободное время — у них и так сейчас поголовно нехватка внимания.

Впрочем, это не значит, что ребенка надо отгонять от книжек и учебников. Если у него самого возникает желание в чем-то разобраться, это совсем другое дело.

Кстати, все секции, кружки, и дополнительные занятия с репетиторами стоит отложить на неделю-другую. Одновременное начало занятий сразу по всем фронтам — верный путь к переутомлению, а впереди еще почти три месяца сплошной учебы.

Фотографируй

Психологи тоже советуют не запираться в своих четырех стенах. Активный ритм жизни в праздники позволит ребенку легче потом переключиться на учебу. Чего не скажешь о лежании на диване или сидении за компьютером.

Во время походов в театр и на выставку или прогулок в парке стоит делать побольше фото и видео. Польза двойная: родителям будет что выложить в Facebook и Instagram, а ребенок сможет поделиться впечатлениями с одноклассниками.

Активный ритм жизни в праздники позволит ребенку легче потом переключиться на учебу.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

- Детям, особенно подросткам, важно самоутверждаться в компании сверстников, - говорит детский психолог и гештальт-терапевт Светлана Александрова. - Кто-то делает это за счет вещей и хвастается подарками, полученными на Новый год. А кто-то делится опытом, эмоциями и впечатлениями. После насыщенных каникул ребенок будет стремиться в школу к друзьям — рассказать, где он был и что делал.

Исключение: никаких мероприятий, если ребенок заболел или плохо себя чувствует. Нельзя тащить больного малыша на елку, даже если билеты были куплены полгода назад, а Деда Мороза везли на оленях прямиком из Великого Устюга. Удовольствия от всего этого в таком состоянии - ноль, да еще и других можно заразить. Компромиссный вариант — договориться, что сходите куда-нибудь в интересное место после выздоровления.

Отдохнуть от отдыха

Ставить будильник 2 января на 8 утра, чтобы успеть в музей — это тоже далеко не самый оптимальный вариант новогодних каникул. Ребенку нужно время, чтобы обработать впечатления и разложить полученную информацию по полочкам.

Например, ученикам, которые участвуют в математических сборах и выездных научных школах, рекомендуют брать после таких мероприятий неделю отдыха. Иначе все полезные знания смешаются в кашу, а вместо удовольствия будет лишь раздражение.

Полезные советы:

- Чтобы не выпасть из режима, детям (да и их родителям) стоит вставать и ложиться максимум на час-полтора позже обычного.

- Постараться каждый день совершать небольшие прогулки на свежем воздухе. Идеально — пойти кататься на лыжах или коньках в парк.

- Чтобы ребенок не просиживал штаны за компьютером, можно предложить ему поиграть вместе в настольную игру или посмотреть вместе фильм. Главный критерий — альтернатива должна быть совместной и интересной.

- Праздничное меню - это прекрасно. Но если питаться все 10 дней одними конфетами из сладких дедморозовских подарков, то макароны в школьной столовой будут вызывать изжогу одним своим видом.

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