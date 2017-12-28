Бобры оказались мастерами выпускать газы

28 Дек. 13:51 2017-12-28T13:55:48+03:00

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Исследователи из нескольких институтов и научных организаций Аляски установили, что деятельность бобров не всегда оказывают на природу положительное влияние. В регионах с вечной мерзлотой плотины этих грызунов могут служить причиной ускоренного выделения парниковых газов из почвы, а это, в свою очередь, делает глобальное потепление быстрее. Об этом ранее в декабре сообщалось на конференции Американского геофизического союза.

Авторы работы интересовали территории самого северного и самого холодного штата США — Аляски. Там, как и во всех остальных частях земного шара, климат постепенно теплеет. Поэтому те местности, которые раньше были тундрой, зарастают лесом, и туда приходят жить бобры. Распространение этих грызунов определяли по спутниковым снимкам. На них хорошо видно, какие реки и ручьи запружены. Учёные анализировали, как менялась одна и та же довольно большая территория (чуть более 18 000 квадратных километров) с 1950-х годов по наше время. Они обнаружили на ней несколько участков, где становилось суше, и множество мест, где влажность повышалась. В 80 процентах случаев повышение влажности было связано с деятельностью бобров — строительством их плотин и последующим образованием запруд.

На основании анализа одних только фотографий нельзя со стопроцентной точностью говорить, какие последствия вызывает деятельность бобров в бывшей тундре. Однако если принять во внимание уже известные данные, картина получается такая. Создавая запруды, бобры увлажняют большие площади, прежде занятые вечной мерзлотой. Верхний слой мерзлоты тает, а вода смывает с него почву. Таким образом, освобождаются более глубокие слои, и таяние ускоряется. В вечной мерзлоте содержится большое количество углекислого газа — одного из главных веществ, создающего парниковый эффект в атмосфере. При таянии мерзлоты он высвобождается в воздух и дополнительно повышает скорость потепления климата. Таким образом, бобровые плотины могут косвенно способствовать усилению парникового эффекта и глобального потепления.

К сожалению, аналогичного исследования для русской части Арктики пока не проводили. Меж тем, в наших тундрах вполне могут идти сходные процессы. Интересно, что на севере Европейской части России обитают два вида бобров — обыкновенный (Castor fiber) и канадский (Castor canadensis), а на Аляске водится только канадский бобёр. Граница их ареала на Кольском полуострове доходит до 68 градусов северной широты, то есть они есть и за Полярным кругом. Вероятно, два названных вида бобров несколько по-разному действуют на экологию места, в котором живут. Это следует учесть отечественным исследователям, которые захотят поднять тему бобров и глобального потепления.