США арестовали 22 миллиарда долларов на счетах Казахстана

28 Дек. 14:34 2017-12-28T14:56:27+03:00

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Бельгийский филиал одного из крупнейших американских банков заблокировал размещённые у себя средства Национального фонда Казахстана. Эти счета Астана использовала для получения с Запада платежей за экспорт нефти и других природных ресурсов. «Под раздачу» попали целых 22 млрд долларов — сумма, сопоставимая со всем годовым бюджетом республики.

Многомиллиардный «гоп-стоп» случился ещё в октябре, но известно о нём стало только сейчас. Оказалось, деньги заморожены по иску молдавского олигарха Анатолия Стати, который не поделил нефтегазовый бизнес с казахстанскими партнёрами. Обе стороны обвиняют друг друга в коррупции и рейдерских захватах, и кто тут прав — разобраться сложно. Причём господин Стати вначале оценил свои убытки «всего» в $4 млрд, но вставшие на его сторону западные суды «на всякий случай» арестовали все суверенные фонды Казахстана на почти в шесть раз большую сумму. Официальная Астана уверяет, что с деньгами ничего не случится, и обещает бодаться с обидчиками в судах. А эксперты гадают, не станет ли это отработкой сценария для захвата пирога повкуснее — активов России, которая в одной только Федеральной резервной системе (ФРС) США сейчас держит средства на $105 млрд. Тем более что для Штатов такое не впервой (см. «Из истории вопроса»).

— Думаю, перед нами всё-таки «спор хозяйствующих субъектов»: бизнесмены из разных стран не поделили активы и теперь пытаются навести «справедливость» любыми методами, — полагает кандидат исторических наук, эксперт по США Ярослав Левин. — В то же время, конечно, это и определённый сигнал, ведь с Москвой у Вашингтона проблем куда больше, чем с Астаной. Однако со стороны Штатов тут в большей мере игра на нервах: геополитический вес России куда выше, чем у среднеазиатских республик.

Из истории вопроса

Деньги ваши? Будут наши

1979. После исламской революции в Иране ФРС поэтапно заморозила все активы мятежной республики, до которых смогла дотянуться. Цифры называют разные — от $32 до $55 млрд. Центробанк Ирана пытался судиться со Штатами, но Верховный суд США отказал. И, более того, постановил направить $2 млрд из этих средств на выплаты семьям американцев, которые погибли в терактах, якобы устроенных Тегераном.

2001. Через месяц после терактов 11 сентября США арестовывают афганские счета, якобы принадлежавшие движению «Талибан» (является террористическим и запрещено в РФ — Ред.). «Под каток» угодили $24 млн (по нынешнему курсу — $30-35 млн). Об судьбе их ничего не известно.

2011. В разгар гражданской войны в Ливии западные банки замораживают её валютные резервы. В одних США арестовано $30 млрд, по всему миру — свыше $100 млрд. С тех пор ливийский «диктатор» Муаммар Каддафи давно свергнут и убит, но его деньги так и не возвращены на родину. Дескать, пусть сначала в Триполи пройдут свободные выборы. А как их провести, если страна фактически расколота на три части, а в когда-то цветущих городах хозяйничают шайки террористов…