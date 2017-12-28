2017-12-28T15:27:35+03:00
Наука

Химики доказали: кофе холодного заваривания - самый лучший

Эксперименты продемонстрировали, что напиток, приготовленный таким способом, содержит больше кофеина
Ярослав КОРОБАТОВkpnauka
Поделиться:
Комментарии: comments6
Холодный кофе оказался более богат на кофеин, чем напиток приготовленный традиционным способом.Холодный кофе оказался более богат на кофеин, чем напиток приготовленный традиционным способом.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В стане любителей кофе на наших глазах происходит самая настоящая революция. Традиционные методы заваривания под угрозой. Все говорят о холодном способе. Аналитическое издание Roast Magazine приводит поразительные цифры: за последние два года продажи кофе холодного заваривания в американских кофейнях выросли на 460%. Эксперты сегодня оценивают объем этого рынка примерно в $38,1 миллионов.

Однако несмотря на растущую популярность холодного кофе, в научной литературе до недавнего времени практически не было исследований, в которых были бы описаны химические процессы, происходящие при таком способе приготовления. Насколько это полезно или наоборот - вредно для здоровья? Этот пробел решили восполнить специалисты факультета химии и биохимии Университета Томаса Джефферсона (США) Меган Фуллер и Найни Рао. Их исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Ученые исследовали скорость химических процессов и концентрацию двух ключевых веществ - кофеина и хлорогеновой кислоты - в 4 образцах кофе, приготовленного холодным и горячим способами. Друг от друга эти образцы отличались разной степенью обжарки и помола кофейных зерен.

Лучше всего придают напитку вкус и аромат зерна средней обжарки и грубого помола. При этом концентрация кофеина значительно выше при приготовлении кофе холодным, нежели горячим способом. Содержание кофеина в первом случае достигает 1200 миллиграмм на литр, во втором случае это значение немногим больше 1000. Что касается хлорогеновой кислоты, то здесь холодный и горячий способы дали приблизительно одинаковые результаты.

Однако в рукаве у приверженцев традиционного кофе есть один козырь - скорость приготовления. Ведь для того, чтобы заварить кофе горячим способом, достаточно нескольких минут. А чтобы получить холодный кофе, надо запастись недюжинным терпением. Но и на этот случай ученые приготовили кофейным новаторам приятный сюрприз. Оказалось, для того, чтобы концентрация кофеина и хлорогеновой кислоты достигла пиковых значений, достаточно настаивать молотый кофе всего 6-7 часов, а не 10-24, как предписывали инструкции ранее. Хотя, конечно, чтобы стать приверженцем холодного кофе, все равно надо быть чертовски предусмотрительным.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
США готовы обсуждать с РФ проблемы выполнения Договора по открытому небу
МЧС предупреждает москвичей о тумане и гололеде
Боевики вывели из строя ТЭЦ в сирийской провинции Хама
В Сиэтле пикап выехал на тротуар и врезался в здание
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка
Суд Турции арестовал организатора выставки, на которой убили Андрея Карлова
США не считают размещение своих комплексов ПРО в Японии нарушением ДРСМД
Клинцевич: Атака боевиков на российскую авиабазу «Хмеймим» невозможна без участия США
У полицейского участка на юге Турции прогремел мощный взрыв
В Госдуме ответили на слова Порошенко о готовности приобретать российский газ только по низкой цене
Президент Италии распустил обе палаты парламента
Российские биатлонисты выиграли "Рождественскую гонку" в Германии
Похороны Владимира Шаинского: Прах композитора захоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Пресненский суд арестовал экс-директора фабрики «Меньшевик» на два месяца
СМИ: Семь египетских военнослужащих были убиты боевиками на севере Синая
АФК «Система» перевела «Башнефти» первый транш в рамках мирового соглашения
Пойманы с поличным: Трамп разочарован тем, что Китай допускает поставки нефти в КНДР
МИД РФ: Слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом, не имеют под собой оснований
Бывшую страницу Рамзана Кадырова в Facebook оккупировал сервис по поиску авиабилетов
СМИ: Специалисты восстановили связь с ангольским спутником, запущенным с Байконура
Устроивший стрельбу бывший директор фабрики «Меньшивик» доставлен в суд