Девушку, которой ревнивый муж отрубил руки, выписали из больницы. Она отметит Новый год c детьми

28 Дек. 16:54 2017-12-28T18:14:34+03:00

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«Мы уже едем домой, - сообщила «Комсомолке» мама Риты Грачевой Инна Владимировна Шейкина. - Дочь очень рада, она очень соскучилась по малышам».

Трагедия, произошедшая в подмосковном Серпухове 11 декабря 2017 года всколыхнула всю Россию. Ревнивый муж Дмитрий Грачев, узнав о предстоящем разводе, отвез свою 26-летнюю супругу, мать двоих детей в лес, издевался над несколько часов, а в итоге отрубил обе кисти рук.

Хирурги из московской клинической больнице №71 смогли сделать практически невозможное — спасти левую кисть. Они собрали ее буквально по частям и пришили на место. Но вместо правой руки у Риты теперь культя.

Сразу после новогодних праздников Рита отправится на реабилитацию в Санкт-Петербург в Институт кисти. Прогнозы врачей оптимистичные, но все равно реабилитация и восстановление функций левой руки займет 1 — 1,5 года.

- Знакомые нашей семьи, которые живут в Питере, уже съездили в этот институт и все узнали, - рассказывает Инна Владимировна. - Также и московские врачи рекомендовали его, как один из ведущих. Но, к сожалению, за все придется платить. Как нам объяснили, реабилитационные процедуры выведены из системы ОМС.

«Всем миром» для Риты собрана солидная сумма. Пообещал помочь с протезом и «Второй канал».

- Да, нам обещали оплатить протез отечественного производства, - рассказывает мама. - Но мы все-таки решили задуматься о немецком аналоге. Как я уже узнала, срок его службы вообще не ограничен (у российского — 2-3 года), к тому же он миниатюрнее. Со мной уже связывался специалист из Германии, все рассказал. Мы с Ритой заинтересовались. Протез стоит от 5000 до 7000 евро. Плюс до Германии надо доехать, там где-то жить. Но, как меня «успокоил» врач: «Не волнуйтесь, еда у нас дешевая». Так что, если мы решим все же обратиться к немецким специалистам, все собранные деньги уйдут туда.

Но семья не унывает.

- Сейчас Новый год встретим и будем думать, как и что. Спасибо всем добрым людям за поддержку.

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