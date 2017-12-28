Ревнивый муж разбил в кровь лицо Кларе Новиковой

28 Дек. 17:20 2017-12-28T17:23:29+03:00

В беседе с ведущим программы о своем первом муже артистка отозвалась с теплотой, но отметила, что их брак распался в один момент Фото: скриншот видео

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Сегодня звезда «Аншлага» Клара Новикова редко появляется на телеэкранах, но тем не менее, много гастролирует, а в начале января следующего года приглашает поклонников на ее выступление в Москве. Подруга Регины Дубовицкой уверена, что ее жизнь сложилась счастливо, несмотря на все «завихрения» личной жизни. О некоторых подробностях ее артистка рассказала в студии программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». 71-летняя Новикова дважды была замужем. В беседе с ведущим программы о своем первом муже артистка отозвалась с теплотой, но отметила, что их брак распался в один момент.

Случилось это в новогодние праздники. Встретив 1 января нового, 1976 года, Клара в компании Виктора и друзей отправилась на лестничную площадку на перекур, как вдруг муж неожиданно набросился на нее.

«Ни с того ни с сего дал кулаком по лицу и разбил нос. Я была вся в крови и поняла, что больше к нему не вернусь. Я не могла простить такого», – рассказала заслуженная артистка России. Она предположила, что реакцией мужа могла стать банальная ревность: к тому времени она уже стала популярной, была «хорошенькой» и, конечно, ей оказывали знаки внимания другие мужчины.

Одна Новикова была недолго. Буквально через несколько месяцев после развода артистка встретила своего будущего второго супруга, журналиста Юрия Зерчанинова. Она влюбилась в будущего супруга, услышав его голос по телефону.

Второй муж ввел Новикову в круг московской творческой интеллигенции, познакомил с известными писателями-сатириками Григорием Гориным и Аркадием Аркановым. Однако эти отношения тоже не продлились долго.

У Зерчанинова обнаружились проблемы с сердцем, и ему провели операцию. "Юре сделали операцию в клинике на сердце, но нам никто не сказал, что клапан может не прижиться. Я уехала на гастроли, так как мне сказали, что он под присмотром и все нормально. И вот я на гастролях, в номере в красивом платье, как вдруг мне звонят и говорят, что он умер. Сразу после поминок я вновь вышла на сцену – публика уже знала, что у меня случилось. Меня встретили такими овациями и поддержкой, что никогда такого не было", – со слезами на глазах рассказала Клара Новикова.