Талант проявят и отвагу Пекин, Владимир, Грозный, Прага

СЕГОДНЯ 02:23 2017-12-29T02:28:21+03:00

Слева направо: Селим Алахяров, Тимофей Копылов, Ян Гэ и Ладислав Бубнар веселятся после выхода в финал. Где их ждет самое страшное: битва на вылет. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

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Такого еще не было. Аутентичные иностранцы впервые за шесть лет прорвались в финал «Голоса» (Гелу Гуралиа из Грузии и Мариам Мерабову из Армении не считаем - они практически наши, учились и работают в России).

Зато вот Ладислав Бубнар из Праги и Ян Гэ из Пекина совершили революцию. И поставили под угрозу честь русского вокала. Ее, кстати, в финале «Голоса-6» будут отстаивать Тимофей Копылов из Владимира и Селим Алахяров из Грозного. И бог знает, как карта ляжет - в этом году финал, пожалуй, самый непредсказуемый.

Кого мы только не ожидали увидеть в заключительной битве: экс-солиста «Челси» Арсения Бородина, бывшего мужа Наргиз, американского вокалиста Фила Бальзано, джазовую певицу Нину Шацкую, экс-солиста Мариинки и бэк-вокалиста группы «Пелагея» Алексея Сафиулина.

Но все они выпали из обоймы. Остался квартет сильнейших.

Единственная девушка в нем - китаянка Ян Гэ из команды Димы Билана, самая экстравагантная вокалистка «Голоса-6». Несколько лет назад Ян Гэ (Ян - фамилия, переводится как «солнце», Гэ - имя, что значит «песня») прилетела из Китая в Тулу, чтобы учиться на переводчицу. Но лингвистическая рутина не увлекла девушку, и она сбежала в Москву, где поступила на курс режиссера «Ассы» Сергея Соловьева. Девушка часто снимается в кино («Притяжение», «Экипаж», «Матильда») и работает в «Гоголь-центре». Несмотря на нетривиальный образ и необычную манеру исполнения песен, зрители хорошо приняли Ян Гэ и отдавали за нее голоса.

Еще один колоритный финалист - Тимофей Копылов из Владимира, надежда Леонида Агутина. Бородатый мужчина в шапке по образованию филолог. А еще он массажист, сварщик и учитель немецкого, обладатель очевидной харизмы и мощного вокала. Благодаря всему этому Копылов оказался в финале, который запросто может выиграть.

Впрочем, букмекеры ставят на птенца гнезда Градского - чеченца Селима Алахярова. Парень исполняет романсы, арии и все, что любит его наставник. А еще он в прошлом году завоевал титул «Золотой голос России».

- Я по жизни победитель, - без стеснения заявил Селим после попадания в финал проекта. - И «Голос» планирую выиграть!

Двойник Дмитрия Нагиева из Праги - Ладислав Бубнар. Его Пелагея пыталась «слить» в четвертьфинале, отдав минимум собственных голосов (по правилам, наставники распределяли среди вокалистов голоса в пропорции 50/30/20). Но не вышло. За счет зрительских симпатий чех прорвался в финал. Он вырос в детском доме, не умел ни петь, ни даже разговаривать. Помогла директор детдома, практически усыновившая парня. Теперь Ладислав стал сильным вокалистом и при этом позитивным парнем - что еще надо для победы?

ПРАВИЛА ФИНАЛА

В финале сражаются четверо лучших участников проекта. Каждый из них исполняет одну песню соло, другую - дуэтом со своим наставником. После этого телезрители голосуют за конкурсантов в прямом эфире. Участник, набравший минимальное число голосов, выбывает.

Оставшиеся участники исполняют еще по одной песне, а телезрители через SMS-голосование выбирают победителя проекта.

ПОЧЕМ ПОБЕДА?

Традиционно не забывают о «Голосе» и букмекеры, предлагающие сделать ставки на возможного победителя шоу. По мнению аналитиков, фаворитом является Селим Алахяров - за его триумф предлагают самый маленький коэффициент 2,1 (на эту цифру умножается сумма ставки в случае победы). За Тимофея Копылова дают 3,3, за Ян Гэ - 4,5 и за Ладислава Бубнара - 7,5.

«Голос». Сегодня, 21.30, Первый.