2017-12-29T09:58:26+03:00
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Руководитель портала LiveLib Роман Иванов: «Люди никогда не признаются, что любят Донцову, но всегда будут её читать»

Обсуждаем самые популярные книги 2017 года с основателем сайта, на котором собрана информация обо всех книгах, выходящих из печати, а также – о том, кто и что читает нынче на русском языке
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯДенис КОРСАКОВ
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Руководитель портала LiveLib Роман Иванов. ФОТО LiveLibРуководитель портала LiveLib Роман Иванов. ФОТО LiveLib
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- На нашем портале есть информация примерно о двух с половиной миллионах книг. И полтора миллиона зарегистрированных пользователей. Изначально LiveLib состоялся как ресурс для хранения сведений об учебной литературе, но потом мы стали выкладывать художественные книжки и увидели, что художественная литература вытесняет учебную. Изучая статистику, мы видим, что сейчас нет таких ярких трендов, как в кинематографе. «Все читают одну книжку» - такого вообще нет. Спектр очень широкий. И на нём мелкие мазки вверх - тренды. Понятно, когда выходит какой-то совсем «хайповый» текст, условный Пелевин, - он соберет большое количество оценок, попадет в «виш-листы» многих читателей. Но это не значит, что меньше станут читать классику. И всегда будут находиться люди, которые впервые для себя открывают Гарри Поттера или «Мастера и Маргариту». И поток этих людей тоже довольно большой.

ДОСТОЕВСКИЙ FOREVER

- А из русских классиков кто нынче «хайпует»?

- У советского человека русская классика ассоциируется со школьной программой, это негативная ассоциация, но с возрастом, приобретя некоторый жизненный опыт, люди возвращаются к классике и открывают для себя ее заново. Колоссально популярны Булгаков и Достоевский. А Л.Н. Толстого – да и всех Толстых – читают меньше, как ни странно. Вероятно, «Война и мир» пугает объемом, на нее нет такого спроса, как на «Мастера и Маргариту». Причем на LiveLib, по-прежнему, 80% посетителей предпочитают бумажную книгу. Для них шелест страниц, запах типографской краски и уютная атмосфера «под пледом» дорога. Людям очень важны детали. Хотя еще несколько лет назад «бумажных книгочеев» было больше – 95%.

- И все-таки мы видим, в рейтингах многовато иностранцев. В течение года взлетали иногда Пелевин с «iPhuck 10», Глуховский с романом «Текст», но в главных фаворитах «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Зеленая миля» Кинга и «Унесенные ветром».

- Человек же читает не для того, чтобы проявить патриотизм, а чтобы получить удовольствие, развлечься. И этим критериям больше отвечает качественная переводная литература. Причем у издателей сейчас не такой большой выбор того, что можно сюда привезти. Зарубежные авторы неохотно отдают права на публикацию в России, потому что у нас очень высокий уровень пиратства в сфере электронных книг. Напечатают текст – а завтра он уже в интернет-библиотеке бесплатно болтается. Однако сейчас рейтинг года возглавляет Анна Старобинец с книгой «Посмотри на него». Видимо, многим женщинам эта история оказалась близка. Ее очень активно обсуждали, ставили высокие оценки, активно писали рецензии.

- Любопытно, что «Посмотри на него» возглавила не только рейтинг самых читаемых, но и самых недочитываемых книг.

- Вероятно, дело не в том, что автор обманул ожидания читателей. Скорее всего, проблема в том, что эту книгу морально тяжело дочитать до конца.

ФЕНОМЕН «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»

- Казалось бы, «50 оттенков» - сумасшедшая история бизнес-успеха. И книга прогремела, и фильм. Но в предпочтениях LiveLib вы никогда этот текст не увидите - пользователи пишут только отрицательные рецензии. Их невероятное количество, но все «двойки» и «тройки». Книгу все читают, смотрят экранизацию, но плюются. Вот самый популярный отзыв на сайте: «Книга дрянная, но я ее прочла, чтобы в этом убедиться, потому что все читают». Рецензия написана толково, у нее огромное количество лайков.

- За что ваши читатели игнорируют метресс детектива Дарью Донцову, Александру Маринину?

- Сообщество не очень любит современных отечественных авторов детективов. Исключение только Акунин. Не могу сказать, что он конкурирует с Гарри Поттером, но среди отечественных писателей он фаворит. Его активно обсуждают и ждут новых романов. Донцова – это очень легкое чтение. Пространную рецензию на это сложно написать, поэтому такого рода книги не попадают в рейтинги и топы, но абсолютное число поклонников Дарьи Донцовой, учитывая, что книги выходят с завидной регулярностью – огромно.

Итак, вот «горячая» десятка книг уходящего года, по данным LiveLib

1. Анна Старобинец. «Посмотри на него»

Анна Старобинец "Посмотри на него".

Анна Старобинец "Посмотри на него".

Прежде Анна Старобинец сочиняла страшные истории, талантливо заявила себя в жанрах хоррора и антиутопии. Теперь ей придмывать ничего не пришлось. Это книга о непростом этапе в судьбе самой Анны: готовясь родить второго ребенка, она узнала, что малыш умрет сразу после рождения. Анализы обнаружили «несовместимые с жизнью патологии». В таких случаях всегда приходится делать аборт на позднем сроке. Как пережить этот опыт? Отстраниться от родного, обреченного малютки, называть его «плодом» - вслед за российскими врачами? Или стать ему – пусть ненадолго – настоящей любящей мамой, оплакать и попрощаться по-человечески? Эти вопросы Анна задает самой себе и всем нам. Через четыре месяца после выхода книги, в апреле 2017 года, произошло еще одно трагическое событие: Анна потеряла мужа, писателя Александра Гарроса. Он скончался от рака.

А книгу оценили не только читатели LiveLib. Старобинец наградили премией Ozon.ru Online Awards в номинации «Выбор читателей». У себя в «Фейсбуке» Анна остроумно замечает: «После меня премии в других номинациях получили принтер, шуруповерт и наполнитель для кошачьего туалета. Ну и правильно. Шоу маст гоу он. Шуруповерт будет вертеться, котик будет какать в лоточек, а человек будет читать».

2. Макс Фрай «Сундук мертвеца»

Макс Фрай "Сундук мертвеца"

Макс Фрай "Сундук мертвеца"

Макс Фрай – уникальный «двойной автор» с самой преданной и устойчивой аудиторией. Творческий союз Светланы Мартынчик и Игоря Степина длится уже более 20 лет, будучи одним из самых прочных в истории литературы. Новый роман – пятый в серии «Сновидения Ехо». Знатоки и поклонники уже исписали интернет восторженными откликами. Однако если вы не сектант-фраевед, персонажи покажутся вам занудами, а сюжет – бессмысленной мешаниной из людей и событий. Знакомство с Максом Фраем лучше все-таки начинать с его ранних произведений.

3. Михаил Лабковский «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

Михаил Лабковский "Хочу и буду".

Михаил Лабковский "Хочу и буду".

Психологи выбиваются в звезды шоубиза реже, чем, скажем, диетологи и юристы. Однако Михаилу Лабковскому удалось. Его имя сегодня знает каждая дама, мечтающая выйти замуж. Потому что он первый профессионально объяснил дамам, что мечтать выйти замуж – идиотизм. Тем более абстрактно, не имея реального кандидата на примете. Его тренинги собирают аншлаги, его радиопередачи слушает вся страна. Возвышению Лабковского немало послужило и интервью популярному женскому журналу ELLE. Психолог прокомментировал свои любимые максимы «делай только то, что хочется» и «не делай того, чего не хочется» и научил женщин предлагать руку и сердце мужчинам, не дожидаясь милостей от противной стороны. Мужиков-то мало в стране, надо шевелиться. Текст, что называется, «взорвал соцсети». Теперь и книга подоспела, взорвав рейтинги продаж.

4. Сесилия Ахерн. «Идеал»

Сесилия Ахерн "Идеал"

Сесилия Ахерн "Идеал"

Сиквел полюбившегося читателю романа «Клеймо», которым писательница дебютировала в жанре young adult. В точном переводе с английского это выражение означает «молодой взрослый» - так условно называют фантастический или фэнтези-роман о приключениях молодых людей, обязательно с мощной романтической линией. Вампирские саги Стефани Майер – тоже из этой серии. Молодежь обожает. Высоко оценили и дилогию Сесилии Ахерн о злоключениях доброй и отважной барышни Селестины Норт.

5. Ю. Несбе «Жажда»

Ю Несбе "Жажда"

Ю Несбе "Жажда"

Скандинавский детектив – мощнейший бренд сегодня. Всемирный ажиотаж вокруг него поднял Стиг Ларссон, который буквально жизнь положил на создание трилогии «Миллениум» зачитанной и заэкранизированной. Сам Ларссон, правда, своего триумфа не застал. Сердце писателя остановилось в 2004 году, не выдержав двойной жизни, на которую обрек его хозяин: днем трудился журналистом, а ночами погружался в литературные перипетии, выкуривая по три пачки сигарет. Зато теперь коллеги Ларссона могут наслаждаться шлейфом оглушительной славы, которая распространилась на весь скандинавский полуостров – и в их числе на создателя блистательной серии о сыщике-алкаше Харри Холе, норвежца Ю Несбе. Его Харри – сердечно любимый россиянами персонаж, независимо от того, насколько интересно им вертит автор. К слову, этот рейтинговый детектив поклонники признают не самым удачным.

6. Нил Гейман «Скандинавские боги»

Нил Гейман "Скандинавские боги"

Нил Гейман "Скандинавские боги"

Величайший фантазер, большой знаток мифологии всех стран и народов, «выстрелил» романом, которого от него ждали с тех пор, как в 2001 году вышли его «Американские боги». Этих богов автор заимствовал во многом из скандинавского пантеона. О новом романе фанаты писателя говорят: «Мы ждали фэнтези, а получили вольный пересказ Младшей и Старшей Эдды». Некоторые разочарованы, но есть и те, кто горячо приветствует «Скандинавских богов», называя Геймана «новым Николаем Куном», сумевшим преподнести читателю скандинавскую античность не мене увлекательно, чем Кун когда-то - «Легенды и мифы древней Греции».

7. Евгений Замятин «Мы. Бич Божий»

Сборник включает роман-антиутопию «Мы», повесть "Бич Божий" и другие тексты, написанные с 1914 по 1935 год.

- Публика LiveLib отдает симпатии антиутопиям, - пояснил этот выбор читателей Роман Иванов. - Последние 2-3 года с Замятиным в рейтингах иногда соседствует «1984» Джорджа Оруэлла (Оруэлл, кстати, высоко ставил роман Замятина и говорил, что именно «Мы» вдохновили его «1984» - авт.). Сейчас этот жанр снова очень востребован. Интеллектуальная аудитория соотносит содержание романов с тем, что происходит в стране и в мире. Пишут рецензии невероятно активно: «Как похоже на реальность!»

Десятку замыкают три романа: «Академия проклятий. Урок восьмой: Как выйти замуж за тёмного лорда» Елены Звездной, «По ту сторону реки. Русалий круг» Марины Козинаки и Софи Авдюхиной, а также Екатерина Соболь с книгой «Дарители. Игра мудрецов».

Псевдонимы сочинительниц – буквально говорящие фамилии. Елена Звездная, Марина Козинаки… И все это очень скверно написано и шаблонно придумано. Нил Гейман и Макс Фрай возвышаются над этой компостной кучей, как Эльбрус. Хотя авторов «Русальего круга» можно похвалить за патриотизм. Они осваивают отечественный сказочный материал, в то время, как их соседки по рейтингу галопируют по кругу, заданному западной традицией. И обо всех авторах можно сказать, что они стали жертвами колоссального обаяния «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, дай Бог ему здоровья.

Наше недоумение по поводу успеха подобного чтения прокомментировал Роман Иванов:

- 76% читающей аудитории - женщины 24-35 лет. Я думаю, именно поэтому у нас в рейтингах часто лидирует «женское чтиво» - в очень широком жанровом спектре. От истории беременности до «Унесенных ветром» и фэнтези.

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