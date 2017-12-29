Руководитель портала LiveLib Роман Иванов: «Люди никогда не признаются, что любят Донцову, но всегда будут её читать»

СЕГОДНЯ 10:00 2017-12-29T09:58:26+03:00

Обсуждаем самые популярные книги 2017 года с основателем сайта, на котором собрана информация обо всех книгах, выходящих из печати, а также – о том, кто и что читает нынче на русском языке

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- На нашем портале есть информация примерно о двух с половиной миллионах книг. И полтора миллиона зарегистрированных пользователей. Изначально LiveLib состоялся как ресурс для хранения сведений об учебной литературе, но потом мы стали выкладывать художественные книжки и увидели, что художественная литература вытесняет учебную. Изучая статистику, мы видим, что сейчас нет таких ярких трендов, как в кинематографе. «Все читают одну книжку» - такого вообще нет. Спектр очень широкий. И на нём мелкие мазки вверх - тренды. Понятно, когда выходит какой-то совсем «хайповый» текст, условный Пелевин, - он соберет большое количество оценок, попадет в «виш-листы» многих читателей. Но это не значит, что меньше станут читать классику. И всегда будут находиться люди, которые впервые для себя открывают Гарри Поттера или «Мастера и Маргариту». И поток этих людей тоже довольно большой.

ДОСТОЕВСКИЙ FOREVER

- А из русских классиков кто нынче «хайпует»?

- У советского человека русская классика ассоциируется со школьной программой, это негативная ассоциация, но с возрастом, приобретя некоторый жизненный опыт, люди возвращаются к классике и открывают для себя ее заново. Колоссально популярны Булгаков и Достоевский. А Л.Н. Толстого – да и всех Толстых – читают меньше, как ни странно. Вероятно, «Война и мир» пугает объемом, на нее нет такого спроса, как на «Мастера и Маргариту». Причем на LiveLib, по-прежнему, 80% посетителей предпочитают бумажную книгу. Для них шелест страниц, запах типографской краски и уютная атмосфера «под пледом» дорога. Людям очень важны детали. Хотя еще несколько лет назад «бумажных книгочеев» было больше – 95%.

- И все-таки мы видим, в рейтингах многовато иностранцев. В течение года взлетали иногда Пелевин с «iPhuck 10», Глуховский с романом «Текст», но в главных фаворитах «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Зеленая миля» Кинга и «Унесенные ветром».

- Человек же читает не для того, чтобы проявить патриотизм, а чтобы получить удовольствие, развлечься. И этим критериям больше отвечает качественная переводная литература. Причем у издателей сейчас не такой большой выбор того, что можно сюда привезти. Зарубежные авторы неохотно отдают права на публикацию в России, потому что у нас очень высокий уровень пиратства в сфере электронных книг. Напечатают текст – а завтра он уже в интернет-библиотеке бесплатно болтается. Однако сейчас рейтинг года возглавляет Анна Старобинец с книгой «Посмотри на него». Видимо, многим женщинам эта история оказалась близка. Ее очень активно обсуждали, ставили высокие оценки, активно писали рецензии.

- Любопытно, что «Посмотри на него» возглавила не только рейтинг самых читаемых, но и самых недочитываемых книг.

- Вероятно, дело не в том, что автор обманул ожидания читателей. Скорее всего, проблема в том, что эту книгу морально тяжело дочитать до конца.

ФЕНОМЕН «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО»

- Казалось бы, «50 оттенков» - сумасшедшая история бизнес-успеха. И книга прогремела, и фильм. Но в предпочтениях LiveLib вы никогда этот текст не увидите - пользователи пишут только отрицательные рецензии. Их невероятное количество, но все «двойки» и «тройки». Книгу все читают, смотрят экранизацию, но плюются. Вот самый популярный отзыв на сайте: «Книга дрянная, но я ее прочла, чтобы в этом убедиться, потому что все читают». Рецензия написана толково, у нее огромное количество лайков.

- За что ваши читатели игнорируют метресс детектива Дарью Донцову, Александру Маринину?

- Сообщество не очень любит современных отечественных авторов детективов. Исключение только Акунин. Не могу сказать, что он конкурирует с Гарри Поттером, но среди отечественных писателей он фаворит. Его активно обсуждают и ждут новых романов. Донцова – это очень легкое чтение. Пространную рецензию на это сложно написать, поэтому такого рода книги не попадают в рейтинги и топы, но абсолютное число поклонников Дарьи Донцовой, учитывая, что книги выходят с завидной регулярностью – огромно.

Итак, вот «горячая» десятка книг уходящего года, по данным LiveLib

1. Анна Старобинец. «Посмотри на него»

Анна Старобинец "Посмотри на него".

Прежде Анна Старобинец сочиняла страшные истории, талантливо заявила себя в жанрах хоррора и антиутопии. Теперь ей придмывать ничего не пришлось. Это книга о непростом этапе в судьбе самой Анны: готовясь родить второго ребенка, она узнала, что малыш умрет сразу после рождения. Анализы обнаружили «несовместимые с жизнью патологии». В таких случаях всегда приходится делать аборт на позднем сроке. Как пережить этот опыт? Отстраниться от родного, обреченного малютки, называть его «плодом» - вслед за российскими врачами? Или стать ему – пусть ненадолго – настоящей любящей мамой, оплакать и попрощаться по-человечески? Эти вопросы Анна задает самой себе и всем нам. Через четыре месяца после выхода книги, в апреле 2017 года, произошло еще одно трагическое событие: Анна потеряла мужа, писателя Александра Гарроса. Он скончался от рака.

А книгу оценили не только читатели LiveLib. Старобинец наградили премией Ozon.ru Online Awards в номинации «Выбор читателей». У себя в «Фейсбуке» Анна остроумно замечает: «После меня премии в других номинациях получили принтер, шуруповерт и наполнитель для кошачьего туалета. Ну и правильно. Шоу маст гоу он. Шуруповерт будет вертеться, котик будет какать в лоточек, а человек будет читать».

2. Макс Фрай «Сундук мертвеца»

Макс Фрай "Сундук мертвеца"

Макс Фрай – уникальный «двойной автор» с самой преданной и устойчивой аудиторией. Творческий союз Светланы Мартынчик и Игоря Степина длится уже более 20 лет, будучи одним из самых прочных в истории литературы. Новый роман – пятый в серии «Сновидения Ехо». Знатоки и поклонники уже исписали интернет восторженными откликами. Однако если вы не сектант-фраевед, персонажи покажутся вам занудами, а сюжет – бессмысленной мешаниной из людей и событий. Знакомство с Максом Фраем лучше все-таки начинать с его ранних произведений.

3. Михаил Лабковский «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым»

Михаил Лабковский "Хочу и буду".

Психологи выбиваются в звезды шоубиза реже, чем, скажем, диетологи и юристы. Однако Михаилу Лабковскому удалось. Его имя сегодня знает каждая дама, мечтающая выйти замуж. Потому что он первый профессионально объяснил дамам, что мечтать выйти замуж – идиотизм. Тем более абстрактно, не имея реального кандидата на примете. Его тренинги собирают аншлаги, его радиопередачи слушает вся страна. Возвышению Лабковского немало послужило и интервью популярному женскому журналу ELLE. Психолог прокомментировал свои любимые максимы «делай только то, что хочется» и «не делай того, чего не хочется» и научил женщин предлагать руку и сердце мужчинам, не дожидаясь милостей от противной стороны. Мужиков-то мало в стране, надо шевелиться. Текст, что называется, «взорвал соцсети». Теперь и книга подоспела, взорвав рейтинги продаж.

4. Сесилия Ахерн. «Идеал»

Сесилия Ахерн "Идеал"

Сиквел полюбившегося читателю романа «Клеймо», которым писательница дебютировала в жанре young adult. В точном переводе с английского это выражение означает «молодой взрослый» - так условно называют фантастический или фэнтези-роман о приключениях молодых людей, обязательно с мощной романтической линией. Вампирские саги Стефани Майер – тоже из этой серии. Молодежь обожает. Высоко оценили и дилогию Сесилии Ахерн о злоключениях доброй и отважной барышни Селестины Норт.

5. Ю. Несбе «Жажда»

Ю Несбе "Жажда"

Скандинавский детектив – мощнейший бренд сегодня. Всемирный ажиотаж вокруг него поднял Стиг Ларссон, который буквально жизнь положил на создание трилогии «Миллениум» зачитанной и заэкранизированной. Сам Ларссон, правда, своего триумфа не застал. Сердце писателя остановилось в 2004 году, не выдержав двойной жизни, на которую обрек его хозяин: днем трудился журналистом, а ночами погружался в литературные перипетии, выкуривая по три пачки сигарет. Зато теперь коллеги Ларссона могут наслаждаться шлейфом оглушительной славы, которая распространилась на весь скандинавский полуостров – и в их числе на создателя блистательной серии о сыщике-алкаше Харри Холе, норвежца Ю Несбе. Его Харри – сердечно любимый россиянами персонаж, независимо от того, насколько интересно им вертит автор. К слову, этот рейтинговый детектив поклонники признают не самым удачным.

6. Нил Гейман «Скандинавские боги»

Нил Гейман "Скандинавские боги"

Величайший фантазер, большой знаток мифологии всех стран и народов, «выстрелил» романом, которого от него ждали с тех пор, как в 2001 году вышли его «Американские боги». Этих богов автор заимствовал во многом из скандинавского пантеона. О новом романе фанаты писателя говорят: «Мы ждали фэнтези, а получили вольный пересказ Младшей и Старшей Эдды». Некоторые разочарованы, но есть и те, кто горячо приветствует «Скандинавских богов», называя Геймана «новым Николаем Куном», сумевшим преподнести читателю скандинавскую античность не мене увлекательно, чем Кун когда-то - «Легенды и мифы древней Греции».

7. Евгений Замятин «Мы. Бич Божий»

Сборник включает роман-антиутопию «Мы», повесть "Бич Божий" и другие тексты, написанные с 1914 по 1935 год.

- Публика LiveLib отдает симпатии антиутопиям, - пояснил этот выбор читателей Роман Иванов. - Последние 2-3 года с Замятиным в рейтингах иногда соседствует «1984» Джорджа Оруэлла (Оруэлл, кстати, высоко ставил роман Замятина и говорил, что именно «Мы» вдохновили его «1984» - авт.). Сейчас этот жанр снова очень востребован. Интеллектуальная аудитория соотносит содержание романов с тем, что происходит в стране и в мире. Пишут рецензии невероятно активно: «Как похоже на реальность!»

Десятку замыкают три романа: «Академия проклятий. Урок восьмой: Как выйти замуж за тёмного лорда» Елены Звездной, «По ту сторону реки. Русалий круг» Марины Козинаки и Софи Авдюхиной, а также Екатерина Соболь с книгой «Дарители. Игра мудрецов».

Псевдонимы сочинительниц – буквально говорящие фамилии. Елена Звездная, Марина Козинаки… И все это очень скверно написано и шаблонно придумано. Нил Гейман и Макс Фрай возвышаются над этой компостной кучей, как Эльбрус. Хотя авторов «Русальего круга» можно похвалить за патриотизм. Они осваивают отечественный сказочный материал, в то время, как их соседки по рейтингу галопируют по кругу, заданному западной традицией. И обо всех авторах можно сказать, что они стали жертвами колоссального обаяния «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, дай Бог ему здоровья.

Наше недоумение по поводу успеха подобного чтения прокомментировал Роман Иванов:

- 76% читающей аудитории - женщины 24-35 лет. Я думаю, именно поэтому у нас в рейтингах часто лидирует «женское чтиво» - в очень широком жанровом спектре. От истории беременности до «Унесенных ветром» и фэнтези.