Если вы увидели в соцсети просьбу о помощи больному ребенку, не спешите переводить деньги на карточку его родителей

6 Янв. 2018 2018-01-06T17:23:03+03:00

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Накануне Рождества Христова президент фонда помощи хосписам «Вера» Юлия Матвеева рассказала нашему корреспонденту, как правильно оказать помощь нуждающемуся.

В конце декабре в одном из московских хосписов пациентка рассказала волонтеру фонда «Вера» о сокровенной мечте - встретиться с артистом балета Николаем Цискаридзе. Она понимала, что жить ей осталось немного и вряд ли ей предоставиться возможность пообщаться со своим кумиром. Волонтер бросила клич в соцсети и Цискаридзе приехал в хоспис на следующий день.

- Мы не знаем, о чем они говорили, но это было абсолютное счастье, - рассказывает Юлия Матвеева. - А вскоре та женщина ушла из жизни. Ушла с осознанием, что ее последнее желание было выполнено. И со стороны тех, кто смог организовать встречу, это была самая большая и нужная в тот момент помощь. Волонтер написала пост, десятки человек поделились с друзьями, кто-то увидел пост в фейсбуке и потратил свое время, чтобы найти контакты артиста и договориться.

Президент фонда Юлия Матвеева

ПРАВИЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

- История о том, что творить добро можно не только материально? - спрашиваю.

- Конечно. Мы часто в своем кругу рассуждаем, как надо правильно жертвовать. Я считаю, что правильно – это когда от сердца, от желания сделать что-то хорошее. Вот недавно была опубликована статья одного «эксперта в области благотворительности», который сказал, что жертвовать с умом – это инвестировать в свою популярность. То есть нужно жертвовать в те фонды, которые помогут повысить твой персональный статус в обществе.

- А что значит «инвестировать в свою популярность» в его понимании?

- С его слов, если ты не жертвуешь, а инвестируешь в благотворительный фонд с громким именем, с известными попечителями, а потом публикуешь в СМИ информацию об этом, то так ты повышаешь в обществе свой рейтинг.

- Ужас какой!

- Об этом и говорю, что так не должно быть. Правильно – это когда от всего сердца, кому это сейчас нужнее, а не исходя из принципа повышения своего рейтинга.

ОБРАТИТЕСЬ В ФОНД

- Допустим, есть у меня желание кому-то пожертвовать 10 тысяч рублей.. Но мне жалко их отдавать вот на улице человеку, который сидит с тарелочкой. Потому как непонятно, нуждающийся он или на водку собирает. Как мне понять, что деньги пойдут на реальную помощь?

- Можно зайти на сайт фонда, например, который занимается той темой, которая вам ближе. Кто-то хочет помогать детям-сиротам. Кто-то - старикам. Кто-то - собакам. На сайте фонда должна быть опубликована программа благотворительной деятельности, которая очень подробно рассказывает об использовании денег, об ожидаемых результатах. Кроме того, там выложены отчеты. Не просто рассказали, что мы помогли, но и приложили соответствующие фотографии, видео, подробные отчеты об использованных средствах. Благотворительный отчет, как правило, содержит информацию и о транзакциях – какие были поставщики, в каком направлении использовались средства.

Общая картина даст понять, что фонд направит ваши 10 тысяч рублей на реальную помощь.

Пикник в саду Первого московского хосписа. Пациенты и их близкие на улице слушают музыку и едят, им помогают сотрудники хосписа и фонда, волотнеры

- В общем, если я хочу помочь, то нужно обратиться в фонд?

- На мой взгляд, да. Вот, например, мы видим сообщение в соцсети, что ребенок болен, ему нужна сложная операция, которую делают только в Германии. Но часто бывает так, что родители, которые направляют запрос на оказание помощи, не всегда сопоставляют его с реальной потребностью.

- Объясните.

- Мы часто сталкиваемся с мамами, которые считают, что ее ребенку нужна операция за рубежом, потому что кто-то где-то такую операцию проводил. Конечно, она пытается спасти свое дитя, но она не учитывает особенности состояния ее ребенка. И бывает так, что не имея на руках рекомендации от врача, не имея необходимых заключений, мама начинает сбор денег: «Мы хотим лечиться в Германии, обязательно только в Германии, потому что я где-то прочитала, что только там спасают. И поэтому мы хотим объявить сбор на такую-то сумму денег».

Так вот для того, чтобы этот сбор не был просто сбором денег, необходима медицинская экспертиза от специалистов, которые работают по соответствующему профилю. Благотворительные фонды, работающие в медицинской сфере, как правило, начинают сборы денег на операции только после получения заключения от экспертов. Так ребенок получает именно то лечение, которое будет для него эффективнее. И это может быть по месту проживания, а не в Германии.

- Но при этом нельзя сказать, что не нужно доверять этим родителям?

- Разумеется. Этим людям нужно помочь, если они просят, но вместе с тем, нужно обратить их внимание на то, что есть еще профессиональная помощь, которую тоже можно привлекать, и это будет более эффективно.

ПОМОЧЬ ТЕМ, КОГО ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ

- Ваша профессиональная тема - центры паллиативной помощи. В чем их особенность?

- Особенность хосписов и паллиативных отделений больниц в том, что их пациентам не нужна высокотехнологичная помощь, там не проводится лечения основного заболевания, а все усилия направлены на снятие тягостных проявлений сопутствующих заболеваний, симптомов. Зачастую, кроме ухода и заботы, это исполнение их желаний. Например, пациент хочет устриц из ресторана N. Либо исполнить любую другую мечту, которая у него существует вот на текущий момент. В большей степени для пациента хосписа требуется волонтерская помощь. Когда волонтер приходит просто пообщаться или проводит мастер-классы, поет песни, читает стихи, ставит спектакли

- А чем занимается фонд?

- Мы организуем немедицинскую помощь для пациентов (помощь волонтеров, исполнение желаний, создание комфорта, домашних условий). Покупаем то, что нельзя купить за счет государства или то, на что не хватило выделенного бюджета, как правило, это в регионах. В этом нам помогают наши благотворители. Возможные варианты пожертвования есть на сайте.

- Какие бывают желания у ваших пациентов?

- В этом году благотворитель привел в хоспис пони. Пациенту очень хотелось увидеть это животное, погладить его. Пару дней назад Александр Скляр играл нашим пациентам на гитаре. На днях одна пациентка повесила на елку записку для Деда Мороза, написав, что хочет самокат с электроприводом.

- Теперь он у нее есть?

- Да, но кататься на нем она может лишь по коридору. Получив подарок, эта женщина сказала: «Впервые за 60 лет исполнилась хоть одна моя мечта».

Еще был такой случай. Фонд «Вера» поддерживает девочку-подростка Ренату из Уфы. Она мечтала встретиться с группой «Depeche Mode» и с ними спеть. Когда музыканты приехали в Москву, мы привезли Ренату из Уфы и организовали ей проход за кулисы. Сотрудники и волонтеры фонда помогли ей потом создать профессиональный видео клип на песню любимой группы в ее исполнении.

Таких случаев у нас много. И каждый из них уникален. Уникален как раз тем, как срабатывает помощь тысяч людей вокруг, которые помогают мечте пациента реализоваться. И как правило, это мечты не о деньгах. А деньги нужны на то, чтобы купить аппарат ИВЛ, чтобы ребенок мог жить дома, или на то, чтобы работала круглосуточная линия помощи неизлечимо больным людям, куда человек из любого города может обратиться, в том числе в праздники. И это тоже работа фонда.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько нужно платить за содержание в хосписе?

Это государственное учреждение абсолютно бесплатное. И у нас есть категорический запрет на оплату каких-либо услуг медицинскому персоналу. Любая помощь в конце жизни пациента должна быть бесплатной. Наша задача, как благотворительной организации, показать, что такая форма помощи может существовать, когда мы, как общество, поддерживаем людей в конце жизни. Это наша социальная ответственность.