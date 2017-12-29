2017-12-29T17:08:59+03:00
Политика

Первый день Нового года в Киеве опять отметят факельным шествием

Жительница украинской столицы рассказала о предновогодних настроениях киевлян
Марина РЕБРОВА
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В первый день Нового года, совпадающий как ни грустно, с днем рождения Степана Бандеры, в столице Украины пройдет факельное шествиеВ первый день Нового года, совпадающий как ни грустно, с днем рождения Степана Бандеры, в столице Украины пройдет факельное шествиеФото: EAST NEWS
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25 декабря украинцы впервые отмечали католическое Рождество. По городу ходили молодые люди в красных шапочках с белыми помпонами. На Софиевской площади пели колядки и угощали глинтвейном. Многие взрослые при этом были изрядно пьяны, а дети - возбуждены. В трамвае ехала семья: мама и папа лет тридцати с маленьким сыном в красном колпаке Санта- Клауса. Семья была явно довольна тем, что отметила праздник, как порекомендовало государство. При этом мальчик, говорящий на русском языке, искренне радовался необычному дню и начавшимся на неделю раньше, каникулам.

В 2007-ом году моей дочке было 9 лет. На работе нам дали кучу билетов на разнообразные елки. Уже в то время ни одного праздника для русскоязычных детей в столице Украины не было. Нет их в 2017-ом, как и телепередач, а также программ на русском языке для русскоязычных граждан Украины. Да и граждане ли они? В каждом говорящем на русском тут подозревают латентного сепаратиста.

В Киеве готовятся отмечать Новый год и настоящее православное Рождество, как положено: 31-ого декабря и 7-ого января Фото: REUTERS

В Киеве готовятся отмечать Новый год и настоящее православное Рождество, как положено: 31-ого декабря и 7-ого январяФото: REUTERS

Российские каналы тут по-прежнему под запретом, но через Интернет и спутниковое телевидение их будет смотреть подавляющее число украинцев.

В Киеве готовятся отмечать Новый год и настоящее православное Рождество, как положено: 31-ого декабря и 7-ого января.

«Да, давай бадью оливье на настоящий Новый год зафигачим, а то что-то это католическое я не понял. И водка не пошла», - громко обсуждают «новэ свято» молодые киевляне.

Вчера обменяли пленных украинцев, на пленных украинцев. Местное телевидение обсудило эту новость по всем каналам, причем политики интерпретируют знаковое событие очень по-разному.

Вчера обменяли пленных украинцев, на пленных украинцев Фото: REUTERS

Вчера обменяли пленных украинцев, на пленных украинцевФото: REUTERS

К примеру, идеолог бандеровских маршей Олег Тягнибок, предлагает провести на Донбассе полную десепаратизацию, депаспортизацию, фильтрацию, а также жестоко покарать всех, кто звал Россию на помощь на Донбассе.

В первый день Нового года, совпадающий как ни грустно, с днем рождения Степана Бандеры, в столице Украины пройдет факельное шествие. Пройдет такой марш и в Одессе, где решается судьба памятника Екатерины Второй. Решение о сносе памятника российской императрице перенесли на 2 февраля.

И все-таки для простых украинцев националистическая идеология, которую тут старательно навязывают более трех лет, стала отходить на второй план. Эксперты признают, что уходящий год – рекордный по падению экономики и уровню инфляции, а более 75% граждан страны и вовсе заявляют, что недовольны проводимыми реформами.

Каким будет 2018 год для Украины? Здесь ждут Новый год не только с тревогой и разочарованием, но также и присущим чувством юмора: «Як то буде і в новому році. Будемо жити!» Ведь у каждой украинской семьи всегда свой рецепт оливье, как и способ выжить.

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