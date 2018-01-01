Новые законы-2018: что изменилось с 1 января для нашего кошелька

1 Янв. 2018 2017-12-31T09:56:57+03:00

Льготники не будут платить за шесть соток земли. Если участок больше — скажем, 8 или 10 соток — за 2 или 4 сотки налог платить по-прежнему придется Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем главные новшества, которые уже вступили в силу в Новом году

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1. Гражданам и ИП спишут часть долгов

Так называемая «налоговая амнистия» подразумевает прощение долгов граждан, которые накопились по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество (квартиры, дома) на 1 января 2015 года. Сделать это на декабрьской пресс-конференции предложил президент, Госдума и Совет Федерации поправки в Налоговый кодекс очень оперативно одобрили — и они уже вступили в силу с 1 января.

Злые блогеры утверждают, что списывают долги, которые и так взыскать невозможно, поскольку они более чем трехлетней давности. Это не совсем так. Налоговая действительно не может предъявить претензии более чем за три года (то есть в 2018 — за 2015, 2016, 2017 годы). Но это в случае, если она не поймала неплательщика раньше. А если уже поймала — то есть скажем, успела прислать в 2017 году требование оплатить земельный налог за 2015 год — то будешь платить как миленький, причем с пени за все прошедшие годы, срок давности тут уже не в помощь. Вот эти-то долги многомиллиардные теперь и спишут.

Простят и долги индивидуальных предпринимателей на 1 января 2015 года по большинству налогов. А также долги по страховым взносам на 1 января 2017 года тех ИП, которые фактически никакой деятельности не вели (а взносы им при этом начислялись — да еще со штрафами и процентами за просрочку).

Всего по «амнистии», по предварительным оценкам, гражданам и ИП спишут порядка 150 млрд рублей долгов. Только стоит не забывать, что долги, возникшие позднее указанных в законе дат, платить все же придется — ведь не факт, что и эти недоимки когда-нибудь спишут.

2. Пенсионеры не будут платить налог на «шесть соток»

Это еще одна из инициатив с пресс-конференции президента, которая уже обрела силу закона. До сих пор пенсионеры были освобождены от налога на имущество за один объект каждой разновидности (одна квартира, один дом или дача, один гараж), но в большинстве регионов платили земельный налог. Возникала путаница, особенно в случаях с дачами — за что платить, а за что нет. Да и сам земельный налог, скажем, в некоторых районах Подмосковья сейчас составляет 15-20 тысяч рублей за скромные шесть соток. Не так-то просто заплатить с обычной пенсии.

Теперь пенсионеры вошли в список льготников по земельному налогу на федеральном уровне — то есть эти льготы будут действовать во всех регионах без исключения.

Освободят их, правда, от земельного налога не полностью. Льготники не будут платить за шесть соток земли. Если участок больше — скажем, 8 или 10 соток — за 2 или 4 сотки налог платить по-прежнему придется. За второй участок, если вдруг он есть, налог начислят уже сполна.

Закон имеет обратную силу: земельный налог за 2017 год (платежки на него придут в 2018-м) новые льготники уже не платят.

ВАЖНО

Оформить налоговые льготы станет проще

Напомним: льготы по налогам у нас не предоставляются автоматически. То есть пенсионерам, чтобы не платить за свои шесть соток, надо написать заявление в свою налоговую — с просьбой предоставить такую льготу. С 1 января эта процедура, впрочем, несколько облегчилась. Раньше льготникам к заявлению надо было еще и приложить документы, подтверждающие право на льготу. Теперь это делать не обязательно — нужные сведения налоговая обязана запросить сама в порядке межведомственного взаимодействия.

3. За детей — новые выплаты

С 1 января семьи с невысоким доходом получили право на новую выплату при рождении первого ребенка. Средний размер этого пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей в месяц.

Как понять, имеете ли вы право на эту выплату? Для этого нужно, во-первых, чтобы ребенок родился уже после 1 января 2018 года. А во-вторых - чтобы среднедушевой доход в вашей семье, включая новорожденного, не превышал 1,5 прожиточных минимума для трудоспособного человека в вашем регионе (эти минимумы в каждом регионе разные). Например, в Москве это не более 28 113 рублей на члена семьи, а скажем, в Новосибирской области — не более 17 781 руб.

С 1 января семьи с невысоким доходом получили право на новую выплату при рождении первого ребенкаФото: Олег РУКАВИЦЫН

Пособие будут платить, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Обращаться за ним надо в местные органы соцзащиты.

Аналогичная выплата при тех же условиях полагается и на второго ребенка. Но — из средств материнского капитала (и обращаться надо в местное отделение Пенсионного фонда). То есть небогатые семьи часть маткапитала теперь могут ежемесячно получать на руки. Для этого вместе с заявлением на капитал надо подать в Пенсионный фонд второе заявление - на ежемесячные выплаты.

ВАЖНО

Размер материнского капитала в 2018 году останется прежним — 453 тысячи рублей.

4. Индексация пенсий - с 1 января

Страховые (те, которые раньше назывались трудовыми) пенсии неработающим пенсионерам в этом году проиндексируют не с 1 февраля, а с 1 января. То есть первую, январскую, выплату уже проиндексируют на 3,7%. Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров, как утверждают в Пенсионном фонде, теперь должен составить 14 329 рублей.

Тем пенсионерам, у кого полагающаяся выплата не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, как и в 2017 году, будет полагаться социальная доплата — до размера этого самого минимума.

ВАЖНО

- Социальные пенсии, как и обычно, пересчитают с 1 апреля — их повысят на 4,1%.

- Работающим пожилым людям их пенсии пересчитают с 1 августа. Тут речь не идет об индексации, выплаты увеличатся в связи с тем, что пенсионер год отработал и у него прибавилось пенсионных баллов. А от количества этих баллов и зависит размер пенсии.

Тем пенсионерам, у кого полагающаяся выплата не дотягивает до прожиточного минимума в регионе, как и в 2017 году, будет полагаться социальная доплатаФото: Алексей ФОКИН

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- Акцизы на бензин в этом году будут повышаться два раза — с 1 января и 1 июля. В связи с этим, естественно, стоит ждать подорожания бензина, как минимум, еще на рубль за литр.

-Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до уровня прожиточного минимума. То есть официальная, «белая» зарплата человека, который трудится полный рабочий день, отныне не может быть меньше прожиточного минимума.

- Также с 1 января ряд госуслуг должны оказывать экстерриториально — то есть в любом многофункциональном центре, независимо от вашего места жительства. Это, в частности, получение паспорта, водительских прав, регистрация автомобиля и т. п.

- Иностранцы, которые делают покупки в России, теперь могут воспользоваться системой tax free. Идея давно обсуждалась — наконец новшества вступили в силу.

- А еще в России должен появиться реестр гослужащих-коррупционеров. В него будут вноситься сроком на пять лет сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного преступления.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Такие законы в силу не вступают!

Граждан до сих пор продолжают пугать, что они с 1 января 2018 года не смогут продать, подарить или передать в наследство свой участок, если не сделают межевание и не зарегистрируют его точные границы.

Никаких таких ограничений с 1 января 2018 года нет. Федеральный закон N447, которым пугают дачников, существует. Но некоторые его положения были отменены вступившим в силу с 1 января прошлого 2017 года новым законом «О государственной регистрации недвижимости». В том числе и те, которыми вводились ограничения на распоряжение участками «без границ».

Как поясняют в Росреестре, межевание, конечно же, лучше сделать — у самих же владельцев участков будет меньше проблем с соседями. Но не обязательно это делать в какие-то конкретные сроки.