Прогнозы-2018: надо ли закупать биткоины, открывать вклад и брать ипотеку

2 Янв. 2018 2017-12-31T09:56:57+03:00

Эксперты рассказали «КП», чего они ждут от наступившего года

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РУБЛЬ, ДОЛЛАР, ЕВРО

Что бы нам ни говорили о том, что при зарплате в рублях и тратах в них же заботиться о всяких там курсах валют ни к чему, большинство россиян при стабильном рубле чувствуют себя как-то увереннее.

- Первый квартал 2018 года будет для рубля спокойным. Доллар будет стоить в рамках 57-60 рублей, – ободряет аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Дальше, как говорят прогнозисты, загадывать сложнее. Во-первых, пройдут президентские выборы. А во-вторых, в апреле заканчивается соглашение стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) о сокращении добычи. Соглашение пока неплохо поддерживает нефтяные цены, а заодно с ними - и курс рубля. В начале 2016 года баррель стоил около $32, а сейчас – в районе $65. Но будет ли продлено соглашение в очередной раз, гарантий нет. К тому же все планы в очередной раз могут спутать США со своей сланцевой нефтью. Объемы ее добычи в 2018 году могут вырасти до рекордных 10,3 млн. баррелей в сутки (это на 0,6 млн больше, чем сейчас). Если предложение столь резко увеличится, то нефть может начать дешеветь, несмотря на все усилия ОПЕК и компании. А вместе с ней и рубль.

- Также рубль может ослабнуть в том случае, если США продлит антироссийские санкции, – добавляет Анна Бодрова.

ВКЛАДЫ И КРЕДИТЫ

Увы, привычные многим россиянам банковские вклады становятся все менее доходными. По данным Центрального банка, сейчас ставка по вкладам до года составляет в среднем всего 5,9%. А ведь еще в 2014 году было почти 13%.

Это происходит, в том числе, потому, что ЦБ весь год снижал ключевую ставку – по которой он дает взаймы деньги коммерческим банкам (сейчас она составляет 7,75%).

- Банки не видят смысла привлекать много вкладов. Им некуда размещать средства, ведь кредитование растет слабо. Поэтому борьбу за вкладчиков, в том числе с помощью повышения ставок, мы не увидим, – считает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев.

Зато есть хорошие новости для заемщиков: ставки по кредитам тоже снижаются. Сейчас в среднем они составляют 13,7%. Хотя еще в начале года были больше 16%.

- Это устойчивая тенденция. Разумеется, если не будет форс-мажоров вроде существенного ужесточения антироссийских санкций и резкого падения цен на нефть, – полагает банковский аналитик Максим Осадчий.

Ипотека радует: сейчас ставки по жилищным кредитам снизились в среднем до 10%. Это на 2% меньше, чем было в начале года. Есть спецпредложения, по которым ставки могут быть даже меньше 8%.

Ипотека радует: сейчас ставки по жилищным кредитам снизились в среднем до 10%Фото: Александр ГЛУЗ

В наступающем году ипотека продолжит дешеветь.

- Но ставку на уровне 6-6,5% мы увидим не раньше 2019 года, – спускает с небес на землю глава Сбербанка Герман Греф.

- До конца 2018 года ставки по вкладам могут снизиться до 4,5-6%. По кредитам ставка также будет уменьшаться хотя бы на 1,5-2%, а возможно, и больше, – резюмирует финансовый советник Наталья Смирнова.

Как изменялась ставка по ипотеке в 2017 году

Январь - 12,5%

Февраль - 11,8%

Март- 12%

Апрель - 11,8%

Май - 11,7%

Июнь - 11,6%

Июль -11,5%

Август - 11,4%

Сентябрь - 11,3%

Октябрь - 11,1%

Ноябрь - 10,9%

(Данные Центрального банка)

ИНФЛЯЦИЯ

По предварительным данным, инфляция в этом году составила всего 2,5%. После 13% в 2015 году – это сильное снижение.

- Инфляция продолжает обновлять рекорды. Вот только верность такой цифры вызывает сомнение у многих. По опросам ЦБ, граждане определяют инфляцию в 10,4%. Расхождения с цифрами Росстата объясняется тем, что люди наблюдают рост цен на то, что больше покупают. Например, курящие обязательно заметят, что табачные изделия подорожали на 12,5%. И могут не учесть, что подсолнечное масло подешевело на 6%. Росстат же изучает среднестатистическую «корзину» потребителя, – поясняет ведущий аналитик «Телетрейд» Марк Гойхман.

По мнению экспертов, главным фактором для уменьшения инфляции стали сдерживающие меры Центробанка и снижение доходов людей. Продавцам просто не могут задирать цены, потому что тогда у них не будет покупателей.

- В следующем году ожидается индексация зарплат и пенсий. Доходы населения немного подрастут. Все это увеличит инфляцию, – считает Гойхман.

По прогнозам Центробанка, «разгонится» она, впрочем, не сильно - примерно до 4%.

ЖИЛЬЕ

Квартиры, особенно в Москве, долго были едва ли не лучшей инвестицией. Они исправно росли в цене. Но кризис все изменил. Спрос стал ниже, а предложение осталось прежним. В такой ситуации цены всегда падают. По данным Индикаторов рынка недвижимости, квадрат в конце 2014 года в Москве стоил в среднем 215 тыс. руб., а сейчас – всего 167 тыс. руб.

Чего ждать в будущем?

Эксперты единодушны: цены на квартиры сильно расти не будут.

- В 2018 году больших изменений в ценах на недвижимость ожидать не стоит. Предложение по-прежнему превышает спрос. Это будет давить на цены в первой половине года, – уверен старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Но снижение ставок по ипотеке может увеличить спрос на рынке жилья и со второго полугодия цены, возможно, начнут медленно расти: примерно на 1-3% до конца года.

Другое мнение высказывает руководитель аналитического центра IRN Олег Репченко. Он считает, что недвижимость будет и дальше дешеветь примерно на 10% ежегодно. Потому что на рынке до сих пор не сдулся пузырь середины нулевых, когда в экономике было много шальных денег, а рынок жилья заполонили инвесторы, которые покупали квартиры для быстрой перепродажи.

Рейтинг городов по стоимости недвижимости

Город/Средняя цена квартиры, млн руб.

1. Москва - 11,3

2.Санкт-Петербург - 8

3.Севастополь - 4,6

4.Московская область - 4,3

5.Крым - 4,3

6.Ханты-Манскийский АО - 3,8

7.Краснодарский край -3,7

8.Камчатский край - 3,6

9.Тюменская область - 3,5

10.Татарстан - 3,2

(Данные портала «Мир квартир»)

КСТАТИ

Сейчас самая дорогая квартира продается в Москве в Гранатном переулке. За нее хотят получить 2,1 млрд. руб. Это пентхаус площадью 975 кв.м. В распоряжении владельцев квартиры – два собственных лифта.

КРИПТОВАЛЮТЫ

Еще пару лет назад про криптовалюты мало кто слышал. А теперь в России уже обсуждается законопроект о регулировании криптовалют. Зампред Центрального банка Ольга Скоробогатова даже сказала, что в России может появиться своя криптовалюта – битрубль.

Хотя власти все равно считают: не народное это дело.

- С криптовалютами должны работать профессиональные участники рынка, а не обычные граждане, которые хотят быстро разбогатеть на росте биткоина, – подчеркнул министр финансов Антон Силунов.

По исследованию Mail.ru, 20% людей хотят получить в подарок на новый год криптовалюту. А чего бы и нет: сейчас один биткоин стоит больше 880 тыс. рублей! За этот год его курс вырос на 900%.

Еще пару лет назад про криптовалюты мало кто слышал. А теперь в России уже обсуждается законопроект о регулировании криптовалютФото: EAST NEWS

А что будет потом?

- Рынок криптовалют растет. Мы считаем, что рост продолжится вместе со все увеличивающимся интересом общества к криптотехнологим. Ожидаем, что в течение первых месяцев 2018 года биткоин укрепится на уровне $20-22 тыс., а со второго квартала продолжит рост, – говорит криптотрейдер Евгений Дубовой.

Но большинство экспертов настроены более пессимистично. В то, что биткоин будет долго расти, мало кто искреннее верит.

- В 2018 году курс биткоина сильно упадет – до $200-300, – считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

- Фундаментально рынок криптовалют ничего не поддерживает, кроме широкомасштабного пиара. Можно сказать, что падение рынка уже началось, – говорит аналитик Телетрейд Олег Богданов.

Зарубежные аналитики из Morgan Stanley и вовсе считают, что если биткоин не станет официальной валютой, то его цена может упасть до нуля.

КСТАТИ

Первая криптовалюта появилась в 2009 году. Сейчас есть больше тысячи криптовалют. Самые популярные две – биткоин и эфириум. Криптовалюту можно купить или добыть самому. Но количество биткоинов ограничено. Всего доступен 21 млн. виртуальных монет. Больше двух третей уже находятся в обороте.

НАШ ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП

Бюро кредитных историй «Эквифакс» специально для «КП» подготовило на основе своих данных советы для заемщиков на следующий год по знакам зодиака.

РАК, БЛИЗНЕЦЫ, ТЕЛЕЦ. Не забывайте вовремя вносить ежемесячный платеж по кредитной карте, ставьте напоминание или автоплатежи. В этом году вы чаще других допускали просрочку.

БЛИЗНЕЦЫ, РЫБЫ, КОЗЕРОГ. В 2017 году ставка ЦБ снизилась с 10% до 7,75%. Соотносите ваш кредит с этой ставкой, в этом году у вас были самые дорогие кредиты. Попробуйте найти способ рефинансировать кредит со снижением ставки.

СТРЕЛЕЦ, ВЕСЫ, СКОРПИОН. Учитесь экономить. Например, в среднем ставка по кредитным картам выше, чем по кредитам наличными. Значит, при больших покупках выгоднее взять кредит, а не расплачиваться кредиткой.

ВОДОЛЕЙ, ДЕВА, ЛЕВ. Не берите новый кредит, если он критически повлияет на ваш бюджет. В этом году у вас и так была самая высокая долговая нагрузка по кредитам.

БЛИЗНЕЦЫ, СТРЕЛЕЦ, РАК. В этом году у вас было сразу несколько кредитов. Помните, что кредит можно рефинансировать – взять его в другом банке под меньший процент. Воспользуйтесь этой возможностью.

БЛИЗНЕЦЫ, РАК, СТРЕЛЕЦ. Микрозаймы просто получить, но процентов за них придется заплатить на порядок больше, чем в банках. Помните об этом в следующем году при совершении внезапных покупок.

КОЗЕРОГ, ВОДОЛЕЙ, РЫБЫ. Отнеситесь к получению кредита разумно. Лучше берите его на более длительный срок. Тогда ежемесячный платеж будет меньше. Останутся деньги – долг можно будет отдать досрочно.

ВЕСЫ, ОВЕН, ДЕВА. У вас есть зарплатная карта? У банка-эмитента вас ждут более выгодные условия. Не устраивает? Получайте зарплату на карту другого банка.