Что подорожает, а что - подешевеет в 2018 году?

3 Янв. 2018 2018-01-03T00:31:50+03:00

За этот год цены на бензин по стране выросли в среднем на 10% Фото: Евгения ГУСЕВА

«КП» выяснила, как изменятся цены на товары и услуги в наступающем году для россиян

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2017 год принес немало сюрпризов. Цены практически не росли, а весной и летом даже падали. По итогам года Росстат зафиксировал рекордно низкую инфляцию – 2,6%. Хотя отдельные товары все же дорожали и прилично. Скачками цен на бензин были обеспокоены автомобилисты. Да и красная икра – любимый деликатес к празднику – стала дороже почти на 20%. Что будет с ценами в следующем году, «КП» выяснила у экспертов.

«ЗОЛОТОЕ» ТОПЛИВО

За этот год цены на бензин по стране выросли в среднем на 10%. Увы, это не предел. В следующем году акцизы на топливо вырастут дважды – на 50 копеек за литр в начале года и еще на столько же летом. Это неминуемо скажется на стоимости бензина на заправках.

Антимонопольщики уверяют: резкого повышения цен с 1 января не будет. Процесс этот плавный и постепенный, растянется на весь год. Эксперты подсчитали: из-за повышения акциза, цена на бензин в рознице «подскочит» на 1,5% (примерно 60 копеек). Повысят дважды – соответственно рост составит 1,2 рубля. Но, скорее всего, владельца автозаправок не упустят момента и «накинут» сверху еще чуть-чуть.

- От сегодняшних цен на самые популярные сорта бензина, рост может составить около 2 рублей, - считает Александр Егоров, аналитик ГК TeleTrade. – По грубым оценкам, цена бензина может вырасти за год к 41-45 рублям. В некоторых регионах она дойдет до 47-50 рублей. И это при ценовой стабильности в стране и отсутствии скачков на нефтяном рынке.

Может подорожать не только бензин, но и сами автомобили. В 2018 году для моделей от 150 л.с. тоже повысят акцизы. Чем мощнее двигатель авто, тем выше будет налог у производителя. А он, в свою очередь, отразит это в новых ценах. Так, стоимость мощных машин (200-300 л.с.) может вырасти на 50-80 тысяч рублей.

ЗА ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ - ПЛАТИТЬ!

Из-за роста акцизов придется раскошелиться и курильщикам. С июля 2018 года косвенные налоги на табак вырастут на 10%. Примерно на столько же вырастет и цена пачки сигарет. Подорожают не только обычные сигареты и сигары, но и электронные. Сами электронные сигареты и «вейпы» (устройства для парения) вырастут в цене минимально – на 4 рубля за штуку. А вот жидкость для них подорожает процентов на 10-15.

Из-за роста акцизов придется раскошелиться и курильщикамФото: Евгения ГУСЕВА

А вот стоимость крепкого алкоголя не изменится. Государство приняло решение заморозить акцизы на него до 2020 года. Что касается вина, то на его стоимость может повлиять новая инициатива Минздрава. В ведомстве хотят установить минимальную цену на бутылку вина – 180 рублей. Те, кто сейчас торгуют дешевле, либо поменяют этикетки и назовут свой напиток «винным», либо поднимут стоимость. Ну а вслед за ними, по цепочке, перепишут ценники и другие производители. Таков закон рынка. В среднем, привычная бутылка вина может подорожать на 10-15%.

ЕЩЕ ПОЛГОДА ПО СТАРЫМ ТАРИФАМ

За услуги ЖКХ в 2018 опять будем платить больше. Правительство утвердило предельную индексацию тарифов за коммуналку для каждого российского региона. Подорожает с 1 июля.

В большинстве регионов рост тарифов будет в пределах инфляции 4%. Больше всего (на 6%) плата за ЖКХ вырастет в Петербурге и в Якутии. На 5,9% подорожает коммуналка в Кемеровской области, на 5,5% — в Кировской и Новгородской областях. В Москве, которая в прошлом году была лидером роста тарифов (на 7%), со второго полугодия 2018 года коммунальные услуги могут увеличиться на 5,5%. Меньше всего этот показатель вырастет в Псковской области, республиках Дагестан и Кабардино-Балкария. В этих регионах цены поднимутся на 3,3%.

МОЛОЧНИКИ И ФАРМАЦЕВТЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ

Цены на продукты тоже должны вырасти максимум на 4%. Но это, как говорится, средняя температура по больнице. Понятно, что отдельные товары будут дорожать сильнее в силу определенных причин.

Директор по связям с госорганами российского офиса Danone Татьяна Ткаченко прогнозирует, что со следующего года вырастет себестоимость молочной продукции. С ней согласны и представители компании PepsiCo. По мнению крупнейших игроков на молочном рынке, 1 кг или литр продукции подорожает на 4,5 рубля или 10%. Все дело в новых требованиях к производителям «молочки». С 2018 года они обязаны получать ветеринарные сертификаты в электронном виде через систему «Меркурий». Но больше половины компаний еще не зарегистрированы в системе. Да и сама она работает пока медленнее, чем необходимо.

По мнению крупнейших игроков на молочном рынке, 1 кг или литр продукции подорожает на 4,5 рубля или 10%Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за излишней бюрократии могут взлететь цены и на лекарства. Правда, Минздрав уверяет: этого не произойдет. С 2018 года все лекарственные препараты станут маркировать специальным штрих-кодом. На нем будет информация о препарате и производителе. Кроме того, это даст возможность проследить, каким путем лекарство попало в аптеку. Делают это, чтобы избежать фальсификата. Но для фармкомпаний все обернется лишними затратами. Устройства для маркировки стоят от 4 до 200 миллионов рублей, что вынудит заводы увеличить стоимость лекарств.

- Дешевые медикаменты производят крупными партиями. Так что, конечная стоимость возрастет всего на 30-55 копеек, - заверила глава Минздрава Вероника Скворцова. - Это совсем незначительная прибавка, которая стоит того, чтобы безопасно эти препараты потреблять.

Эксперты-скептики уверены, что расчеты Минздрава слишком оптимистичны. И, на самом деле, подорожание будет значительным. Послушав их, в ведомстве решили растянуть процесс с обязательной маркировкой на 2 года. Эта отсрочка должна удержать цены от резких скачков.

ALIEXPRESS ОБЛОЖАТ НАЛОГОМ

Для россиян, любящих отовариваться в интернете – плохие новости. Их зарубежные покупки могут обложить дополнительным 18% налогом. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала поправки в Налоговый кодекс. Она предлагает, чтобы иностранные интернет-магазины платили НДС в российский бюджет. Мол, иначе нечестно получается – российские-то магазины платят, поэтому и покупки у них дороже. Конкуренцию решили сделать совсем уж справедливой.

Законопроект уже одобрили в Минэкономики, Госдума рассмотрит его весной. Эксперты уверены: даже если зарубежные магазины согласятся на нудную процедуру регистрации в наших налоговых органах, на потребителях они «оторвутся». Все издержки и налог целиком включат в цену товаров.

А если какой-нибудь ушлый иностранный продавец и найдет способ не платить - за него все равно это будет вынужден сделать покупатель. Не заплатит — не получит товар.

ДЕШЕВЕЮТ МОЛЛЮСКИ, ДЕШЕВЕЮТ АЙФОНЫ

Ну и о приятном. Не все товарам дорожать, кое-какие из них, вероятно, подешевеют. Например, морепродукты – устрицы, гребешки, мидии и морские водоросли. Сейчас их облагают НДС 18% - в будущем году будет всего 10%. Потребители заметят снижение налога, пообещали в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. Смягчение НДС приведет к росту вылова, в результате цены на эти продукты могут снизиться еще больше.

Прогноз по ценам на рыбу тоже благоприятный:

- На нерку, кижуч и кету мы ожидаем понижение цены уже в январе, которое продлится до июня 2018 года, - сообщила «КП» Полина Кирова, эксперт «Рыбсети». – Мы прогнозируем падение цен на корюшку на 15-20% - это связано с переизбытком этой рыбы у производителей. На навагу и пикшу изменений не ожидаем, навага продолжит оставаться одной из самых доступных российских рыб. Кроме того, на 100-150 рублей за кг может подешеветь красная икра.

Прогноз по ценам на рыбу благоприятныйФото: Михаил ФРОЛОВ

Если вы отложили покупку нового смартфона, то это был удачный ход. Компания Apple может скорректировать цены на последние модели iPhone в меньшую сторону в начале 2018 года, прогнозируют аналитики DigiTimes. Разница с сегодняшней ценой составит $50-100.

Стоимость зарубежных товаров во многом зависит от курса рубля. Если он будет укрепляться, то и цены вниз пойдут. Аналитики делают осторожные предположения – «накаркать» никто не хочет.

- Большую часть года доллар проведет в районе 59 - 62 рублей, - считает Богдан Зварич, аналитик «Фридом Финанс». – Колебания американской валюты могут привести к росту цен на импорт в пределах 3 – 5%. Здесь в основном речь идет о бытовой технике, смартфонах, компьютерах и автомобилях.