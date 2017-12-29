Путешествуем на машине в страны бывшего СССР: главные лайфхаки

29 Дек. 18:21 2017-12-29T18:38:09+03:00

Полный набор специального оборудования, который будет следить за маршрутом. Фото: ГАЗ Спорт

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Продолжаем рассказывать о том, как правиль спланировать поездку на машине в Среднюю Азию. Маршрут охватывает сразу несколько стран (см. первую часть). В прошлый раз мы рассказали про правила въезда на машине в Казахстан. Дальше читайте, что посмотреть в этой стране и как правильно проехать Узбекистан.

Итак первая остановка после казахской границы –Атырау, неофициальная нефтяная столица Казахстана и город с многовековой историей.

Из Атырау направляйтесь в сторону города Кульсары - к нему ведет отличная 220-километровая трасса. Примерно на 100-километре от Атырау сверните с магистрали на бездорожье в сторону обмелевшего Каспийского моря. По старой разбитой дороге еще сто километров - и наградой вам станет незабываемое зрелище: знаменитые россыпи искрящихся кристаллов морской соли.

Солончаки считаются одним из самых коварных видов грунта - редкая возможность протестировать свой автомобиль!

После соляных озёр можно переночевать в Бейнеу, это примерно еще 200 километров пути. А с утра выехать как можно раньше: впереди важный этап - пересечение границы с Узбекистаном. При въезде в страну после казахских пустынных дорог не забудьте сменить воздушные фильтры.

ПРОЕЗД УЗБЕКСКОЙ ГРАНИЦЫ

Пропускная способность там далеко не быстрая. Наберитесь терпения и не пытайтесь ускорить процесс прохождения таможенного осмотра скандалами - рискуете затянуть процесс до ночи.

Солончаки. Фото: Алексей Самбуров

ВИЗА В УЗБЕКИСТАН

Узбекская Республика установила двусторонний безвизовый режим в Российской Федерацией. Это означает, что россиянам, планирующим поездку сроком не более 60 дней, виза в эту страну не нужна.

Внимательно изучите список не разрешенных к провозу в Узбекистан вещей. Так, у экспедиции Amarok на границе не пропустили… квадрокоптер. Так что все беспилотные радиоуправляемые устройства перед въездом в страну либо разбирайте по запчастям, либо не берите вовсе.

Что еще запрещено к ввозу:

- Наркотики и сильнодействующие медицинские препараты без рецептов.

- Оружие и любые боеприпасы.

- Фото, видео и полиграфическая продукция, по содержанию нацеленная против государственного строя Узбекской Республики и основ исламской веры.

- Овощи, фрукты, ягоды.

- Любые животные без специального разрешения.

- Сигареты - более 1000 шт. Табак - более 1000 гр.

- Алкоголь: более 1,5 литров крепких спиртных напитков или более 2-х литров вина.

ВАЖНО!

В Узбекистане не так много мест, где принимают кредитные и дебетовые карты, запасайтесь местной валютой.

Город Хива в Узбекистане, которому более 2500 лет. Фото: Алексей Самбуров

После прохождения узбекской границы направляйтесь в сторону порта-призрака. Он находится в ареале города Муйнак. Бывший центр судоходства и рыбопроизводства еще в середине прошлого века – теперь это настоящее кладбище кораблей. Причина - обмельчание Аральского моря.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Аральское море - бывшее соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана. Когда-то четвертое по величине в мире. С 1960-х годов из-за строительства орошительных каналов стало стремительно мельчать, что вызвало вымирание многих видов флоры и фауны и изменение климата региона: он стал более континентальным и засушливым. Сегодня от Аральского моря осталось только 12 процентов его прежнего объема.

Зато для экстремалов и путешественников такие природные изменения - редкая возможность разбить бивуак и остаться на ночевку в том самом месте, которое еще совсем недавно было дном глубокого Арала. Место для ночевки выбирайте в низине - существует большой риск, что ночные порывы ветра снесут палатку.

После ночевки продолжайте движение в сторону Хивы - дин из старейших городов Центральной Азии и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

От Хивы по трассе международного туристического значения можно быстро добраться до города-музея Бухары.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Бухара - один из древнейших городов Центральной Азии с глубокой историей. Глубокой в прямом смысле: культурный слой на его территории составляет 20 метров (для понимания масштабов – это примерно 6-этажное здание). Археологи до сих пор выкапывают остатки помещений, украшения, монеты, датированные IV веком до нашей эры.

Бухара. Восточная сказка, дошедшая до наших днейФото: Елена БЕЗГОДОВА

Считается, что Бухаре не менее 4000 лет. Когда-то тут жили Ходжи Насреддин и Авиценна, приезжал работать Омар Хайям, и родился Серж Голон, автор исторических романов про Анжелику (кто бы мог подумать!).

Это место, где минареты, мечети, медресе и аромат специй в воздухе то и дело напоминают о том времени, когда это была многовековая столица ханства.

После Бухары заканчивается первый этап экспедиции Volkwagen Amarok. На его протяжении:

➢ Средняя температура воздуха составляла 22°С днем и 10 °С ночью.

➢ Высота - от 150 метров над уровнем моря до 30 метров ниже уровня моря.

Дальше начинается отрезок путешествия, при котором пустынный рельеф начинает сменяться среднегорьем. Максимальная высота над уровнем моря составит 3673 метра. Температура будет понижаться до -5°С ночью (переложите в багажнике поближе теплые вещи).

КСТАТИ

Вероятность того, что во время экспедиции вы не раз выбьетесь из намеченного графика и будете ехать затемно, достаточно велика, поэтому перед поездкой проработайте прохождение всех отрезков пути и постарайтесь запомнить все по максимуму. Если навигация не сработает, в темноте в пустыне и в горах просто заблудиться.

Усыпальница Тамерлана.Фото: Елена БЕЗГОДОВА

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