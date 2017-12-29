2017-12-29T22:47:00+03:00
Звезды

Кристина Асмус пожаловалась на сексуальные домогательства в «Вечернем Урганте»

Вместе с коллегой Анной Хилькевич актриса возмущена непристойным поведением ведущего шоу [фото, видео]
Ирина СУХАНОВА
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Кристина Асмус пришла на эфир программы "Вечерний Ургант".Кристина Асмус пришла на эфир программы "Вечерний Ургант".Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Популярные актрисы Кристина Асмус и Анна Хилькевич пожаловались Ивану Урганту на домогательства, которым они подверглись в его шоу. Артистки пришли на эфир «Вечернего Урганта», и перед началом программы телеведущий поинтересовался, почему они такие грустные. Оказалось, девушки смущены и возмущены поведением соведущего Урганта Дмитрия Хрусталева, действия которого они сочли непристойными.

Иван был глубоко шокирован и не поверил в то, что Митя Хрусталев способен на нечто подобное. Позвав коллегу, Ургант попросил его показать, что же он сделал. В ответ Дмитрий распахнул халат, который был на нем надет. Асмус стыдливо опустила глаза, а Хилькевич в смущении прикрыла лицо рукой.

- Может быть, это шутка? – переспросил у девушек Иван.

- Нет, это – домогательства! – возмущенно ответила Кристина.

Кристина Асмус и Анна Хилькевич пожаловались Ивану Урганту на действия Мити Хрусталева. Фото: кадр видео.

Кристина Асмус и Анна Хилькевич пожаловались Ивану Урганту на действия Мити Хрусталева. Фото: кадр видео.

Разумеется, все происходящее перед камерой было шутливой сценкой, посвященной недавнему голливудскому скандалу по поводу сексуальных домогательств. Героями громкой истории стали известный американский продюсер Харви Вайнштейн, обладатель «Оскара» Кевин Спейси, актеры Дастин Хоффман и Сильвестр Сталлоне. О том, что они стали жертвами домогательств, поведали актрисы Эшли Джадд, Азия Аргенто, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и многие другие.

В программе «Вечерний Ургант» Анна Хилькевич и Кристина Асмус появились, чтобы рассказать о своей новой работе – иммерсивном спектакле-квесте «Вернувшиеся», в котором они играют главные роли. Это первая в России постановка подобного рода – интерактивный спектакль, где вместо сцены действие происходит в четырехэтажном особняке XIX века, и зритель полностью погружен в действие. Актрисы так же рассказали, какие подарки готовят своим детям на Новый год. напомним, у Кристины Асмус подрастает трехлетняя дочь Анастасия от шоумена Гарика Харламова, у Анны Хилькевич - двухлетняя Арианна от бизнесмена Артура Волкова.

Кристина Асмус и Анна Хилькевич. Вечерний Ургант. 915 выпуск от 21.12.2017.Актрисы Кристина Асмус и Анна Хилькевич расскажут о своем новом иммерсивном спектакле и попытаются отгадать, какие зарубежные песни поют дети, а Антон Долин представит самые яркие новинки кинопроката.

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