Победитель шоу «Голос-6» Селим Алахяров: «На выигранный миллион сделаю ремонт родителям»

СЕГОДНЯ 02:03 2017-12-30T13:26:07+03:00

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Крайне обаятельный, открытый, улыбчивый, но не самый яркий участник шестого сезона «Голоса» Селим Алахяров победил.

Об этом говорил Градский.

Об этом твердили букмекеры.

Это предрекали все.

Но чуда не случилось.

Выпускник Гнесинки Селим Алахяров, ставший в 2016 году «Золотым голосом России», чуть ли не пошагово воспроизвел судьбу Сергея Волчкова — еще одного ученика Александра Градского, который выиграл «Голос-2».

Обладатель сильного баритона исправно пел арии и романсы, напоминая зрителям тембром о почившем Муслиме Магомаеве.

Дошел до финала.

Спел песню Магомаева (даже две).

Выиграл с большим перевесом — 67,3% голосов против 32,7% для вице-чемпиона Тимофея Копылова.

Ну и что?

Победителей не судят.

Селим Алахяров. Песня победителя. Чертово колесо . Голос-6. Финал. Фрагмент выпуска от 29.12.2017.Селим исполняет песню Муслима Магомаева Чертово колесо . Музыку к песне написал Арно Бабаджанян, слова Евгений Евтушенко. В проекте Точь-в-точь песню исполнял Ренат Ибрагимов.

Поэтому «КП» прорвалась на сцену к Селиму и попыталась выведать секрет успеха Александра Градского, который привел молодого вокалиста к победе.

- Во-первых, самое главное, - начал триумфатор. - Победу посвящаю родителям! Я шел к этому моменту 25 лет. И родители каждый день переживали за меня. Всю жизнь они посвятили мне — моему творчеству. Хочу приехать к родителям и обнять их. Зная, как сильно они переживают за меня, просто не смог привезти их сюда. Это было бы сильное потрясение. Они сейчас там, дома, и я — с ними!

- Победу в полуфинале вы посвятили дружбе народов. Это для вас имеет не последнее значение. Ведь родились вы в Грозном, выросли в Махачкале, теперь работаете в Москве...

- Безусловно. Знаю, что за меня голосовали и в Дагестане, и в Чечне и в других братских республиках. Всех сильно благодарю за поддержку. Всех, кто в меня поверил. Всю Россию!

- Как спалось сегодня?

- Я не спал. Честно скажу. Не смог толком поспать перед финалом. Сильно волновался. Теперь могу выдохнуть. Я хотел победы, но еще полгода назад, летом, не до конца был уверен, что пройду слепые прослушивания. И именно в тот момент, когда я начал трястись — Александр Борисович почувствовал и нажал на кнопку. Спасибо ему. Он услышал мой тембр.

Селим Алахяров, ставший в 2016 году «Золотым голосом России», чуть ли не пошагово воспроизвел судьбу Сергея Волчкова. Фото: Максим ЛИ

- Как он настраивал вас на финал?

- Главное было не заболеть. И выступить в полную силу. Постараться и выложиться. У нас был определенный план, которого мы придерживались. Я пришел победить и сдержал слово.

- Так в чем секретный ингредиент Градского? Он выиграл почти все сезоны «Голоса».

- Видимо, Александр Борисович чувствует вокалистов. Знает, как с ними работать и какой репертуар предложить. Это опыт и мастерство. Вообще, он настоящий мужчина. Это главное.

- Что будет завтра?

- Высплюсь. А дальше не знаю. Я настолько устал, что не могу толком порадоваться победе. Просто нет сил (смеется). Поеду домой, высплюсь и начну новую жизнь!

- Есть люди, которые по пять-шесть лет пытаются прорваться в шоу «Голос» и у них ни разу этого не получалось. Что вы можете им сказать?

- Мечты сбываются, если верить в них по-настоящему. Per aspera ad astra — сквозь тернии к звездам. Не сдавайтесь, как бы тяжело не было! Идите к цели — и обязательно добьетесь ее.

А тем, кто голосовал, хочу сказать огромное спасибо. За веру в меня. Самое главное, не устану это повторять, спасибо родителям. Они переезжали ради меня из города в город. Когда мама приезжала в Москву, мы снимали комнату, она спала на полу. Очень многое пришлось пройти. Так что, мама и папа, спасибо вам!

Финал шестого сезона телешоу «Голос». Фото: Максим ЛИ

- Как потратите выигранный миллион?

- Отдам деньги родителям (помимо 1 миллиона рублей от спонсора проекта, Селим получил в подарок иномарку и контракт со звукозаписывающей студией Universal Music; другие финалисты получили по 100 000 рублей — Авт.). Подумаем, как потратить. Сделаем хороший ремонт!

- Поздравьте, пожалуйста, читателей «КП» с наступающим Новым годом.

- Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Наверняка кто-то из вас голосовал за меня — спасибо. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Счастья, любви, добра и здоровья вам в Новом году! Спасибо вам большое.

Селим Алахяров. Перемен . Голос-6. Финал. Фрагмент выпуска от 29.12.2017.Селим исполняет песню Хочу перемен! группы Кино . Вошла в альбом Последний герой 1989 года. Впервые прозвучала в фильме Сергея Соловьева АССА 1987 года. Вошла в список 100 песен, изменивших нашу жизнь журнала Time Out. Песня стала своеобразным гимном Перестройки. Кавер-версии песни записали МультFильмы , Надежда Кадышева, Звери .

О том, как Селим шел к победе в «Голосе» читайте «Селим Алахяров из Дагестана о победе в «Голосе»: Это лучший подарок к моему 30-летию!»

Родители Селима Алахярова. Фото: instagram.com/selim.alakhyarov

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