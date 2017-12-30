В Совете Федерации одобрили поправки в закон об отходах

СЕГОДНЯ 07:26 2017-12-30T07:30:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект федерального закона об отходах производства и потребления, направленный на стимулирование утилизации и переработки твердых коммунальных отходов - одно из главных достижений Года экологии. Без него сложно будет реализовать так называемую мусорную реформу.

- Новый закон уточнил понятие утилизации, теперь в Росприроднадзор необходимо предоставлять соответствующий акт установленной формы, - пояснил Мурад Керимов. - Он выдается производителю утилизатором, мы получаем эффективный инструмент контроля за оборотом отходов и деятельностью компаний в новых правовых отношениях.

По словам Керимова, очень важный момент касается территориальных схем. Региональные терсхемы обращения с отходами - это большой документ, он содержит информацию об организации сбора, перевозки, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения всех видов отходов на территории субъекта, в том числе I и II классов опасности. Все эти данные собраны в одном документе, который мы теперь видим в режиме онлайн, и который Росприроднадзор может оценивать в электронном виде. Данная мера призвана увеличить скорость принятия решений надзорными органами и снять лишние административные барьеры.

Территориальные схемы утверждены в 82 субъектах РФ, не приняты еще они в Иркутской, Тверской и Ульяновской областях, здесь эта работа продолжается.

Кроме того, усовершенствован механизм контроля за деятельностью импортеров – конкретизировано понятие «импортер», включающее в себя производителей товаров и упаковки, осуществляющих ввоз продукции на территорию России - как из дальнего, так и ближнего зарубежья – ЕЭС и ЕВРАЗЭС. Теперь мы знаем, с кого в Российской Федерации взимать экологический сбор в случае, если импортер не выполняет норматив утилизации. Это - и стимулвыполнения нормативов утилизации, и формирования в нашей стране современной отрасли утилизации и переработки полезных компонентов отходов.