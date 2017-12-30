2017-12-30T11:34:48+03:00
Новый год 2018

Лучшие поздравления с Новым годом: Верь, что этот день особый - ешь, а попа не растет!

Мы постарались - придумали небанальные поздравления с Новым годом. Для родных, друзей и коллег - выбирайте!
Евгения КОРОБКОВА
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Сделайте свой праздник еще ярче с поздравлениями от "Комсомолки"!Сделайте свой праздник еще ярче с поздравлениями от "Комсомолки"!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новый 2018 год на пороге. Самое время готовить поздравления. Хочется свежего и небанального. А мы для вас уже постарались.

Итак, вот лучшие поздравления с Новым годом от "Комсомолки":

Любимой коллеге

Желтый пес бежит по снегу

Как прекрасен этот мир!

Эх, споем с тобой коллега

Happy

New

Year!

В год собаки не собачий

босс пошлет корпоратив.

Денег нет, зато назначен

Па

зи

тифф!

Папе

Здравствуй, папа, Новый год.

Посмотри на елку.

Желтый пес добро несет

И веселку

Пусть утонет все бревно.

Сразу станет лучше.

Утром погляди в окно -

Счастья кучи!

Бабушке

Свежий снег лежит на травке

Что несет вам Новый год?

Вряд ли к пенсии прибавки

и мешок полезных льгот.

Но теплей собачьей шерсти

Дарим мы свое тепло.

Счастье в том, что все мы вместе.

Нам, бабуля, повезло.

Подруге

Гав, гав, гав, тебе, подруга.

Это значит - не грусти.

Будем мы с тобой по кругу

Много есть после шести.

Причепуривайся, чтобы

Чудно встретить новый год.

Верь, что этот день особый:

Жрешь, а попа не растет!

Маме

Мама! Елки! Мама! Елки!

Все успела, как всегда,

От москвы и до майорки

Лучше всех твоя еда.

Я тебе желаю всяко:

Чтобы спорились дела,

Не устала как собака

И вообще всегда была

А ЧТО ЕЩЕ

Поздравления с Новым годом 2018 в стихах

Для разных профессий, возрастов и на любой вкус: поздравления «КП» с Новым годом 2018 (подробности)

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