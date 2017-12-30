Лучшие поздравления с Новым годом: Верь, что этот день особый - ешь, а попа не растет!
Новый 2018 год на пороге. Самое время готовить поздравления. Хочется свежего и небанального. А мы для вас уже постарались.
Итак, вот лучшие поздравления с Новым годом от "Комсомолки":
Любимой коллеге
Желтый пес бежит по снегу
Как прекрасен этот мир!
Эх, споем с тобой коллега
Happy
New
Year!
В год собаки не собачий
босс пошлет корпоратив.
Денег нет, зато назначен
Па
зи
тифф!
Папе
Здравствуй, папа, Новый год.
Посмотри на елку.
Желтый пес добро несет
И веселку
Пусть утонет все бревно.
Сразу станет лучше.
Утром погляди в окно -
Счастья кучи!
Бабушке
Свежий снег лежит на травке
Что несет вам Новый год?
Вряд ли к пенсии прибавки
и мешок полезных льгот.
Но теплей собачьей шерсти
Дарим мы свое тепло.
Счастье в том, что все мы вместе.
Нам, бабуля, повезло.
Подруге
Гав, гав, гав, тебе, подруга.
Это значит - не грусти.
Будем мы с тобой по кругу
Много есть после шести.
Причепуривайся, чтобы
Чудно встретить новый год.
Верь, что этот день особый:
Жрешь, а попа не растет!
Маме
Мама! Елки! Мама! Елки!
Все успела, как всегда,
От москвы и до майорки
Лучше всех твоя еда.
Я тебе желаю всяко:
Чтобы спорились дела,
Не устала как собака
И вообще всегда была
А ЧТО ЕЩЕ
Поздравления с Новым годом 2018 в стихах
Для разных профессий, возрастов и на любой вкус: поздравления «КП» с Новым годом 2018 (подробности)