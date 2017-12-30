Звезды в детстве на новогодних елочках: Смолкину на Новый год дарили лимонад, а Светлаков сам делал чупа-чупсы из сахара

30 Дек. 14:15 2017-12-30T15:48:59+03:00

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Мельникова устраивает грандиозные детские праздники

Анастасия Мельникова любит Новый год и регулярно устраивает детские елки в своей квартире. Фото: Тимур Ханов, photoxpress.ru

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова очень любит Новый год. Веру в рождественские чудеса ей вселили родители. Теперь она и сама творит волшебство. В преддверии праздника актриса традиционно устраивает в своей огромной питерской квартире (площадью 250 квадратных метров, с видом на храм Спаса-на-Крови) детскую елку. Хозяйкой торжества становится ее дочка Маша. На празднике собирается около ста детей. Ребятишки получают и дарят подарки, участвуют в театральных представлениях.

Лучший презент – крем-сода

Ванильный запах лимонада «Крем-сода» до сих пор радует актера. Фото: globallookpress.com, личный архив.

В детстве заслуженный артист России Борис Смолкин каждый Новый год проводил в гостях у бабушки с дедушкой. За праздничным столом собиралась вся большая семья. Бабушка пекла пирожки с капустой, мясом, булочки с корицей, а дедушка приносил маленькому Боре бутылку лимонада «Крем-сода». Его приятный ванильный запах по сей день навеивает актеру счастливые воспоминания и мысли о празднике.

Маленький Горшенев развлекал гостей

Уже в начальной школе будущая звезда панк-рока хорошо играл на гитаре. Фото: Михаил Денисов, личный архив

Лидер группы «Король и шут» с детства тяготел к музыке. Уже в начальных классах будущая звезда панк-рока хорошо умел играть на гитаре. И на семейных праздниках давал свои первые концерты. Особенно ему запомнились новогодние домашние застолья, когда в перерывах между тостами маленький Миша развлекал гостей.

Шахрин разоблачал Деда Мороза

Володя Шахрин (на фото - слева) и Вовка Бегунов (в костюме зайца) в детстве любили похулиганить. Фото: Личный архив

Для лидера группы «ЧайФ» Владимира Бегунова Новый год - это не только конфеты да мандарины. Это еще и разоблачение века!

- В четыре года меня привели на елку в наш главный Уральский политехнический институт. Я был в костюме гусара и пел песенку из кинофильма «Гусарская баллада». Дедушка Мороз меня похвалил и позвал к себе за подарком… И вдруг я узнал в Деде Морозе своего отца, - рассказывает рокер. - Оказывается, он там немножко подрабатывал. Мне было так неловко! Думал, зачем отец обманывает детей?! Сказать им, что Дед Мороз-то не настоящий? Позже у нас состоялся очень серьезный разговор. Отец объяснил, что Дед Мороз один, и он не успевает раздать всем ребятам подарки. Поэтому просит своих доверенных лиц.

Светлаков «разглядел» брата под бородой в 5 лет

Когда звезда всероссийского масштаба Сергей Светлаков был обычным 3-летним уральским мальчуганом, он искренне верил в Деда Мороза. Фото: Евгения Гусева, личный архив

- У нас с Сережей разница в возрасте 7 лет. Поэтому Деда Мороза для него изображал я, - вспоминает старший брат Светлакова Дмитрий. - Надевал папин халат, крепил бороду из ваты, выходил в подъезд и звонил в дверь. Но когда братишке исполнилось лет 5, он уже стал подозревать: «А что это халат такой знакомый?» А потом смеялся: «Да это Дима!» Но как только я доставал из мешка подарки, Сережа сразу забывал, что дедушка не настоящий.

Ну и, конечно, не обходился Новый год без традиционных сладостей. Выдумщик Светлаков собственноручно делал эксклюзивные сладости - чупа-чупсы из обычного сахара.

Картункова за насмешки могла и в глаз дать

Веселость и активность Ольги с годами только увеличились. Фото: instagram.com, личный архив

Ставрополье - житница России. Что наглядно своими щечками с детства подтверждала Ольга Картункова. Любые попытки покритиковать внешность будущей звезды команды КВН из Пятигорска разбивались об ее врожденное чувство юмора, обаяние или... кулаки. Да, эта милая куколка даже на учете в детской комнате состояла! Веселость и активность Ольги с годами только увеличились, а вот с формами все произошло наоборот. Когда цифра на весах перевалила за 150, юмористке стало не до шуток. За два года она сбросила почти 85 кг и обрела еще больше поклонников. О своих новогодних выступлениях Ольга добросовестно сообщает в соцсетях, а вот личные планы на широкую публику старается не выносить.

Бутусов смастерил шляпу Кота в сапогах

Голос Nautilus Pompilius не только талантливый музыкант, но и настоящий умелец. Фото: Евгения ГУСЕВА, Личный архив

- Помнится, был у меня костюм Кота в сапогах. Его мама сшила, а шляпу я делал сам из бумаги по журналу «Пионер», - рассказывает Вячеслав Бутусов. - Покрасил ее в черный цвет, вырезал и наклеил перья. Но я решил ее сделать еще и лакированной, покрыл канцелярским клеем, а она от него скукожилась. Пришлось идти на карнавал в помятом головном уборе.

Зато Дед Мороз костюм оценил и подарил маленькому Славе кулек с конфетами. А потому вера в него у музыканта сохранилась.

- Дед Мороз есть! - заявляет рокер. - Но все сказочные персонажи живут в другом измерении, куда вход не всем дозволен.

Билана дразнили «дедушкой»

Дима Билан в 2 года говорил сложными предложениями и слушал Высоцкого. Фото: instagram.com, личный архив

Музыка в семье Димы Билана не смолкала никогда. У него пели все родственники, и даже знакомство родителей прошло на танцплощадке. Сложно поверить, но у победителя «Евровидения», собирающего стадионы, в детстве было домашнее прозвище «дедушка» за замкнутость и ворчливость. С двух лет Дима Билан (а тогда еще Витя Белан) говорил сложными предложениями и слушал Высоцкого. А когда у мальчика из Нальчика появились силы на то, чтобы поднимать аккордеон, он стал уходить музицировать на лавочке.

31 декабря артист будет работать, о чем уже сообщил в Инстаграм. А заодно поделился ярким новогодним воспоминанием:

«Выступал в прямом эфире в новогоднюю ночь на Красной площади. Сразу после моего выступления пробили куранты! Все превратилось в волшебную сказку!!!»

Юля Михалкова из «Уральских пельменей»: Все снежинки, а я - гусар!

Каждый Новый год Юлия Михалкова перевоплощается в Снегурочку. Фото: instagram.com, личный архив

Телеведущая прославившаяся своим участием в команде брутальных «пельменей», сейчас возглавляет Центр правильной и красивой речи «Речевик »

- Спасибо родителям, - смеется Юлия. - Все без исключения девочки на утреннике были снежинками, а меня нарядили в костюм маленького гусара. Для полноты образа коротко остригли и дали в руку саблю . Ну а теперь на Новый год я перевоплощаюсь в Снегурочку. Дети и их папы в этом образе меня просто обожают.