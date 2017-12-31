«Секс раз в неделю, зато с утра до вечера»: Лера Кудрявцева рассказала о семейной жизни с хоккеистом Игорем Макаровым

СЕГОДНЯ 02:30 2017-12-31T02:44:42+03:00

47-летняя телеведущая призналась, что спустя четыре года после свадьбы им с мужем все труднее сохранять романтику в отношениях

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Зрители привыкли, что каждую неделю Лера Кудрявцева выпытывает самые сокровенные тайны знаменитостей в своей программе «Секрет на миллион». Но в предновогоднем выпуске телеведущей пришлось самой испытать, каково это – делиться интимными подробностями своей жизни. Лера оказалась в кресле испытуемого, а в качестве ведущих шоу дебютировали ее друзья и коллеги – Николай Басков, Сергей Лазарев, Влад Топалов. Ирина Дубцова, Елена Воробей и Дмитрий Маликов. Причем самыми интересными оказались вопросы, которые ей задали Басков и Лазарев.

Во время шоу Лера рассказала о своей семейной жизни с мужем – 30-летним хоккеистом Игорем Макаровым. 47-летняя телеведущая призналась, что спустя четыре года после свадьбы из их отношений ушла былая романтика.

- Конечно, прежней романтики в отношениях уже нет. Мы вместе много лет, это накладывает свой отпечаток. Но я мужа безумно люблю, он очень добрый, заботливый человек. Конечно, ссоры встречаются, как и у всех, - признается Кудрявцева.

Во многом их отношения страдают из-за того, что последний год пара вынуждена жить на два города. Лера живет и работает в Москве, а Игорь тренируется в Уфе, где он играет за местный хоккейный клуб «Салават Юлаев». Поэтому видятся супруги раз в неделю – Лера летает к любимому на свидания в Уфу. Узнав об этом, Николай Басков в шутку заметил, что интимная близость у супругов случается нечасто.

- Да, секс раз в неделю. Зато с утра и до вечера! – парировала Кудрявцева.

Николай поинтересовался, есть ли у Леры и Игоря брачный контракт. А когда узнал, что нет, сообщил: уж он-то со своей невестой Викторией Лопыревой непременно подпишет брачное соглашение. Натуральный блондин даже предложил Лере коротать вместе вечера, когда их половинки в отъезде – ведь Лопырева тоже часто уезжает по работе.

Лера летает к мужу Игорю в Уфу раз в неделю - супруги живут в разных городах. Фото: Инстаграм.

Беседа во время шоу коснулась и взаимоотношений единственного сына Леры Жана и ее мужа Игоря. Сын звезды всего на три года младше Макарова, так что они общаются как друзья, а не как отчим с пасынком.

- Главное, что мой сын его принял. Конечно, папой он его не называет. Это была бы полная ерунда. Сын хорошо общается с отцом, а с Игорем они просто дружат, - рассказала Лера.

Сына Жана Кудрявцева родила в браке с музыкантом Сергеем Ленюком. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет.

- Это была, конечно, любовь. Он был музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком, - рассказала Кудрявцева Дмитрию Маликову.

Но семейная жизнь пары не заладилась: Ленюк часто отсутствовал дома, а после Лера и вовсе узнала, что муж ей изменяет.

- К нам домой начала ходить девушка Марина, которая рассказывала мне, как спала с моим мужем, - вспоминает телеведущая.

Однажды Лера увидела своего мужа с Мариной на пляже. После этого телеведущая забрала ребенка и уехала к сестре. Второе замужество звезды тоже не принесло ей счастья.

- Аферист. Я его не любила и вышла замуж назло. Ужасно. Я, конечно, столько в жизни натворила дел, - признается Лера.

Второй муж, столичный бизнесмен, занял у Кудрявцевой 300 тысяч долларов, но так их и не вернул. Закончилось все тем, что супруг загремел в тюрьму, и они потеряли связь.

Хотя Сергей Лазарев так и не позвал Леру замуж, они остались в дружеских отношениях.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

В жизни Леры был еще один яркий мужчина – Сергей Лазарев. Пара встречалась несколько лет, но так и не довела дело до загса. Почему – Кудрявцева впервые рассказала во время эфира своего шоу.

- Он меня замуж так и не позвал. Если бы он меня позвал замуж, может быть и вышла, не знаю, - призналась она.