"Заледеневший" Ниагарский водопад привлек туристов со всего мира
Аномальные холода, которые обрушились на северную часть Соединенных Штатов Америки, привлекли в этот регион толпы туристов. Это связано, прежде всего, с тем, что теперь Ниагарский водопад, разделяющий американский штат Нью-Йорк и провинцию Онтарио, выглядит так, словно заледенел.
И, как оказалось, он действительно замерз, но лишь частично. Водные потоки не останавливаются, но капли, слетающие вниз, прямо в воздухе превращаются в маленькие льдинки. Этот импровизированный снег оседает на камни, деревья, перила, делая все вокруг абсолютно белым.
"Я приезжал сюда летом четыре года назад. Все выглядело отлично, но не так, как сейчас. Это просто великолепно - деревья словно посыпаны сахаром", - цитирует издание The Buffalo News одного из туристов.
Между тем, в социальных сетях продолжают появляться по-настоящему волшебные фотографии. Люди съезжаются не только из соседних штатов, но и даже прилетают из других стран. Так, один китаец проделал семичасовой путь лишь для того, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на эту красоту и, конечно же, запечатлеть ее на снимках.
"Это невероятно красиво. Я приехал сюда, хотя ненавижу холод, но думаю фотографии скрасят эту несправедливость", - поделился своими впечатлениями еще один турист Дженн Хоу.
По словам эксперта Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, температура в этом регионе продолжит держаться на уровне -10..-15 °C еще всю следующее неделю. Поэтому у желающих посмотреть на "заледеневший" Ниагарский водопад есть все шансы успеть.