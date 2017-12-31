2017-12-31T13:22:55+03:00
Общество

"Заледеневший" Ниагарский водопад привлек туристов со всего мира

Столбики термометров в Северной Америке опустились до -15 градусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
"Заледеневший" Ниагарский водопад привлек туристов со всего мира."Заледеневший" Ниагарский водопад привлек туристов со всего мира.Фото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Аномальные холода, которые обрушились на северную часть Соединенных Штатов Америки, привлекли в этот регион толпы туристов. Это связано, прежде всего, с тем, что теперь Ниагарский водопад, разделяющий американский штат Нью-Йорк и провинцию Онтарио, выглядит так, словно заледенел.

И, как оказалось, он действительно замерз, но лишь частично. Водные потоки не останавливаются, но капли, слетающие вниз, прямо в воздухе превращаются в маленькие льдинки. Этот импровизированный снег оседает на камни, деревья, перила, делая все вокруг абсолютно белым.

"Я приезжал сюда летом четыре года назад. Все выглядело отлично, но не так, как сейчас. Это просто великолепно - деревья словно посыпаны сахаром", - цитирует издание The Buffalo News одного из туристов.

josudiamondjosudiamond
Las he visto en persona. My god. Todo era nieve, todos los rboles congelados... Pero el agua segu a con su camino, impasible Ha sido un espect culo para la vista! Esta zona en general me ha flipado... Y como siempre, ha venido la inspiraci n
5439 отметок «Нравится»55 комментариевInstagram

Между тем, в социальных сетях продолжают появляться по-настоящему волшебные фотографии. Люди съезжаются не только из соседних штатов, но и даже прилетают из других стран. Так, один китаец проделал семичасовой путь лишь для того, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на эту красоту и, конечно же, запечатлеть ее на снимках.

madelinehowevermadelinehowever
Before I spam you with new film photos from the fall semester and California, here are some from Canada with Lisa.
170 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

"Это невероятно красиво. Я приехал сюда, хотя ненавижу холод, но думаю фотографии скрасят эту несправедливость", - поделился своими впечатлениями еще один турист Дженн Хоу.

panjikesumaninggratpanjikesumaninggrat
a journey behind the falls.
77 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

По словам эксперта Национальной метеорологической службы Джона Хичкока, температура в этом регионе продолжит держаться на уровне -10..-15 °C еще всю следующее неделю. Поэтому у желающих посмотреть на "заледеневший" Ниагарский водопад есть все шансы успеть.

sandyxjwuu_sandyxjwuu_
Don t mind me. Just trying to find my heart and soul at the end of the rainbow in this frozen wonderland . . @patttypoon #Niagarafalls #rainbow #canada
42 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Товарищи! Не предавайтесь Бахусу! Не закусывайте жирным! Больше двигайтесь на трезвую голову!
С такими предновогодними призывами экс-главсанврач России, а ныне депутат Госдумы обратился к россиянам в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
Арсений Яценюк и Инна Авакова продали свои доли телеканала «Эспресо»
В ГД слова Киева об уязвимости Крымского моста объяснили поставками оружия
Пушков заявил, что слова Трампа о заслугах США в Сирии псевдореальны
В Австралии при падении самолета в реку погибли шесть человек
Украина вводит биометрический контроль на границе с 1 января
Умер российский актер Александр Шаврин
В Госдуме слова Трампа об освобождении Сирии вызвали недоумение
Порошенко заявил о росте ценности украинского паспорта
В ходе протестных акций в Иране погибли два демонстранта
Кабмин распределил средства на выплаты за рождение первенца
Пожар в Луховицах: один мужчина погиб, его ребенок пострадал
В аэропортах Москвы из-за тумана задержаны и отменены более 30 рейсов
Следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится в апреле
При столкновении автобуса и грузовика в Кении погибли 36 человек
Армия США начнет принимать трансгендеров на службу с января 2018 года
В 2018 году может наступить крупнейший гуманитарный кризис со времен Второй мировой
Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации из Белого дома
СМИ сообщили о пропаже $25 млн в биткоинах со счёта WikiLeaks
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с Россией
Трамп заявил, что коалиция отвоевала у ИГ* почти 100% территорий в Сирии и Ираке
Погода в Москве на 31 декабря 2017 года: ночью пойдет небольшой снег
Меркель призвала страны ЕС к сплоченности
Полиция установила личность стрелка, ранившего двух человек в центре Москвы
Боевики в Сирии обстреляли из минометов окрестности Дамаска и лагерь беженцев
Пушков – о несостоявшемся визите сенаторов из США в Москву: «Жалеть не о чем»