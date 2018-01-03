2018-01-02T13:36:31+03:00
Звезды

Несыгранные роли: Александр Абдулов мог сыграть Д'Артаньяна и Шарапова

3 января исполняется 10 лет, как не стало секс-симовола советского кино Александра Абдулова. "Комсомолка" вспомнила несыгранные роли любимого актера
Анна УДОВИДЧЕНКО
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3 января исполняется 10 лет, как не стало Александра Абдулова.3 января исполняется 10 лет, как не стало Александра Абдулова.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Десять лет прошло, а до сих пор не верится, что Абдулов умер. Актер не смог побороть коварный рак легких. Сыграв много ярких ролей, он продолжает жить на киноэкране. Вот и на Новый год непременно покажут «Чародеев» и «Обыкновенное чудо», и мы снова будем восхищаться игрой красивого и талантливого артиста.

За эти десять лет подросла его единственная дочь Женя. Девочка - настоящая красавица, очень похожа на папу и бабушку Люду – Людмилу Александровну Абдулову. Удивительная женщина с трагической судьбой (пережила мужа и троих сыновей) тоже ушла из жизни в октябре этого года. Ей было 96 лет. Теперь она на небесах, со своими любимыми мальчиками.

- Саша трудяга, работает очень много, - сокрушалась Людмила Александровна в интервью «Комсомолке». - Я только все время настаиваю, чтобы он хоть немножко отдохнул, нельзя так на измор работать, а он никак не хочет слушать. Не умеет отдыхать.

Разговор был незадолго до смерти Александра, и, несмотря на страшный диагноз, все верили в чудо. Да и сам Абдулов до последнего много работал. Снялся в фильме «Веселые похороны» по роману Людмилы Улицкой. Как режиссер начал работу над лентой «Крах инженера Гарина»…

Абдулова часто расспрашивали о его ролях. Он был немногословен. Вот фрагмент одного из последних интервью актера нашей газете.

- Какая ваша роль любимая?

- Нельзя так говорить. Это все мои дети.

- А работы, за которые было бы стыдно?

- Это мое внутреннее. Может, мне стыдно за все. Но чего ж об этом орать? У меня есть понятие – стыдно, не стыдно. Не хорошо или очень хорошо. Но говорить об этом вслух я не буду.

- Есть ли роли, которые вам было бы интересно сыграть?

- Их такое количество, что и не перечислишь. Я хочу сыграть очень много, я очень жадный до работы человек.

Как у любого артиста, у Абдулова были также роли, на которые он претендовал, но не сыграл по каким-то причинам. Несколько архивных фотопроб актера попали в соцсети.

Фотопроба на роль корнета Плетнева.

Фотопроба на роль корнета Плетнева.

На одну из главных ролей в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова Абдулов пробовался в паре с Татьяной Догилевой, претендовавшей на роль Настеньки. Однако режиссер выбрал Станислава Садальского. «О! Это же Плетнев!» - обрадовался режиссер, когда Станислав пришел на пробы. И не прогадал – Садальский сыграл бесподобно.

Фотопроба на роль Д'Артаньяна.

Фотопроба на роль Д'Артаньяна.

Из нескольких претендентов на роль бравого госконца режиссер знаменитого фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевичу поначалу выбрал Абдулова, даже костюмы все пошили именно на него. Александр тоже был воодушевлен – роль ему очень нравилась. Но при всей симпатии к актеру режиссер все-таки не был доволен. Мол, все Абдулов делает хорошо, но совсем не так, как хотелось бы. Переживал так, что даже запил.

Фотопроба на роль Д'Артаньяна.

Фотопроба на роль Д'Артаньяна.

Спас случай – его пригласили в Петербург сниматься в передаче «Кинопанорама», там он познакомился с Михаилом Боярским. Сначала предложил ему роль Рошфора. Но даже пробы не успели сделать, как режиссера осенило: лучшего д’Артаньяна ему не найти.

Фотопроба на роль Тиля Уленшпигеля.

Фотопроба на роль Тиля Уленшпигеля.

В фильме "Легенда о Тиле" Абдулов тоже был основным претендентом на главную роль. Хотя пробовалось много замечательных актеров, в их числе Олег Даль. В конце концов режиссеры Владимир Наумов и Александр Алов выбрали эстонского актера Лембита Ульфсака. «Он привлек своей нерусскостью, а это ложилось на нашу историческую тематику», пояснял позже Наумов. Хотя внешне Ульфсак похож на Абдулова.

Фотопроба на роль офицера охраны Артура Мешема.

Фотопроба на роль офицера охраны Артура Мешема.

«Стакан воды» - экранизация пьесы французского драматурга Эжена Скриба. Абдулов великолепно подходил на роль красавца офицера, в которого влюбляются королева Англии Анна и герцогиня Мальборо. Однако и тут его «победил» иностранец – режиссер Юлий Карасик утвердил латвийца Петериса Гаудиньша (зрители его знают также по фильму "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго").

Фотопроба на роль Фауста.

Фотопроба на роль Фауста.

Актер претендовал на две роли в фильме «Маленькие трагедии» по Пушкину - Фауста и Мефистофеля. Однако уже на стадии фотопроб Абдулова забраковали. Более счастливыми соперниками оказались Ивар Калныньш, сыгравший Фауста, и Николай Кочегаров (Мефистофель).

Также Александр Абдулов пробовался на роли Шарапова в "Место встречи изменить нельзя", Ивана Савельева в "Вечный зов", саршего лейтенанта Таманцева в "В августе 44-го".

Лучшие роли Александра Абдулова.3 января ровно 10 лет, как не стало любимого актера - Александра Абдулова

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