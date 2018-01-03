Несыгранные роли: Александр Абдулов мог сыграть Д'Артаньяна и Шарапова

3 Янв. 2018 2018-01-02T13:36:31+03:00

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Десять лет прошло, а до сих пор не верится, что Абдулов умер. Актер не смог побороть коварный рак легких. Сыграв много ярких ролей, он продолжает жить на киноэкране. Вот и на Новый год непременно покажут «Чародеев» и «Обыкновенное чудо», и мы снова будем восхищаться игрой красивого и талантливого артиста.

За эти десять лет подросла его единственная дочь Женя. Девочка - настоящая красавица, очень похожа на папу и бабушку Люду – Людмилу Александровну Абдулову. Удивительная женщина с трагической судьбой (пережила мужа и троих сыновей) тоже ушла из жизни в октябре этого года. Ей было 96 лет. Теперь она на небесах, со своими любимыми мальчиками.

- Саша трудяга, работает очень много, - сокрушалась Людмила Александровна в интервью «Комсомолке». - Я только все время настаиваю, чтобы он хоть немножко отдохнул, нельзя так на измор работать, а он никак не хочет слушать. Не умеет отдыхать.

Разговор был незадолго до смерти Александра, и, несмотря на страшный диагноз, все верили в чудо. Да и сам Абдулов до последнего много работал. Снялся в фильме «Веселые похороны» по роману Людмилы Улицкой. Как режиссер начал работу над лентой «Крах инженера Гарина»…

Абдулова часто расспрашивали о его ролях. Он был немногословен. Вот фрагмент одного из последних интервью актера нашей газете.

- Какая ваша роль любимая?

- Нельзя так говорить. Это все мои дети.

- А работы, за которые было бы стыдно?

- Это мое внутреннее. Может, мне стыдно за все. Но чего ж об этом орать? У меня есть понятие – стыдно, не стыдно. Не хорошо или очень хорошо. Но говорить об этом вслух я не буду.

- Есть ли роли, которые вам было бы интересно сыграть?

- Их такое количество, что и не перечислишь. Я хочу сыграть очень много, я очень жадный до работы человек.

Как у любого артиста, у Абдулова были также роли, на которые он претендовал, но не сыграл по каким-то причинам. Несколько архивных фотопроб актера попали в соцсети.

Фотопроба на роль корнета Плетнева.

На одну из главных ролей в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова Абдулов пробовался в паре с Татьяной Догилевой, претендовавшей на роль Настеньки. Однако режиссер выбрал Станислава Садальского. «О! Это же Плетнев!» - обрадовался режиссер, когда Станислав пришел на пробы. И не прогадал – Садальский сыграл бесподобно.

Фотопроба на роль Д'Артаньяна.

Из нескольких претендентов на роль бравого госконца режиссер знаменитого фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевичу поначалу выбрал Абдулова, даже костюмы все пошили именно на него. Александр тоже был воодушевлен – роль ему очень нравилась. Но при всей симпатии к актеру режиссер все-таки не был доволен. Мол, все Абдулов делает хорошо, но совсем не так, как хотелось бы. Переживал так, что даже запил.

Фотопроба на роль Д'Артаньяна.

Спас случай – его пригласили в Петербург сниматься в передаче «Кинопанорама», там он познакомился с Михаилом Боярским. Сначала предложил ему роль Рошфора. Но даже пробы не успели сделать, как режиссера осенило: лучшего д’Артаньяна ему не найти.

Фотопроба на роль Тиля Уленшпигеля.

В фильме "Легенда о Тиле" Абдулов тоже был основным претендентом на главную роль. Хотя пробовалось много замечательных актеров, в их числе Олег Даль. В конце концов режиссеры Владимир Наумов и Александр Алов выбрали эстонского актера Лембита Ульфсака. «Он привлек своей нерусскостью, а это ложилось на нашу историческую тематику», пояснял позже Наумов. Хотя внешне Ульфсак похож на Абдулова.

Фотопроба на роль офицера охраны Артура Мешема.

«Стакан воды» - экранизация пьесы французского драматурга Эжена Скриба. Абдулов великолепно подходил на роль красавца офицера, в которого влюбляются королева Англии Анна и герцогиня Мальборо. Однако и тут его «победил» иностранец – режиссер Юлий Карасик утвердил латвийца Петериса Гаудиньша (зрители его знают также по фильму "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго").

Фотопроба на роль Фауста.

Актер претендовал на две роли в фильме «Маленькие трагедии» по Пушкину - Фауста и Мефистофеля. Однако уже на стадии фотопроб Абдулова забраковали. Более счастливыми соперниками оказались Ивар Калныньш, сыгравший Фауста, и Николай Кочегаров (Мефистофель).

Также Александр Абдулов пробовался на роли Шарапова в "Место встречи изменить нельзя", Ивана Савельева в "Вечный зов", саршего лейтенанта Таманцева в "В августе 44-го".