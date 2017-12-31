7 потрясающих фото - модные тенденции 2018 года

31 Дек. 16:00 2017-12-31T16:47:38+03:00

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Если вы стараетесь следовать моде, правильные аксессуары становятся неотъемлемой частью вашего стиля. Следить за ними удобно с помощью релизов модных домов, стилистов и… социальных сетей. Согласно им, с началом нового года вам следует немедленно обзавестись этими тремя модными фишками.

БОЛЬШИЕ СЕРЬГИ

Пришло время поменять ваши любимые гвоздики и пуссеты на что-то более масштабное! Причина этому уважительная - огромные структурированные серьги могут стать самой яркой тенденцией 2018 года. По крайней мере, в Pinterest число фото с такими «побрякушками» в прошлом году увеличилось на 97%.

Большие серьги бывают разных стилей: от огромных обручей до парных элементов, от строгой классики до забавной экстравагантности, а потому возможности ваши в этом вопросе бесконечны.

Наденьте это немедленно!Фото: СОЦСЕТИ

Однако соблюдайте меру! С большими серьгами легко «переборщить». Чтобы этого не случилось, макияж и прическу делайте простыми, акцент должен быть только на один элемент. И в данном случае это серьги.

Но имейте в виду - с большими серьгами легко «перебрать»

ФРАНЦУЗСКИЙ БЕРЕТ

Еще один аксессуар, захвативший взлетно-посадочную полосу подиума. В последнее время он то и дело маячит на Инстаграм-снимках It-girl. Речь идет о французском классическом берете. Этот модный элемент универсален и подходит для любой ситуации - от непринужденной вечеринки до формальной встречи.

Выбирайте берет, который идеально подходит вашему стилю и настроению, и вы не будете расставаться с ним на протяжении всего года.

Французский берет универсаленФото: СОЦСЕТИ

На заметку: девушкам с овальным лицом можно надевать берет любого фасона. Если у вас круглое лицо, то стоит остановить свой выбор на аксессуаре среднего объёма. При вытянутом и худом лице идеально подходят объёмные береты.

Французский берет придает шармФото: СОЦСЕТИ

РАЗУКРАШЕННЫЕ БОСОНОЖКИ

Жемчуг, аппликации, бусины, переплетения – вот что поможет вам выделиться из толпы. В 2017 году количество фото с такими акцентами в Pinterest увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом. Почему бы и вам не прислушаться (присмотреться) к народному волеизъявлению? Тем более, что тут есть простор для воображения - вы можете надеть самые роскошные босоножки, а можете выбрать обувь с достаточно сдержанным украшением. Покажите свою индивидуальность! Ваши ножки заслуживают этого.

Чем больше побрякушек на туфлях, тем лучше!Фото: СОЦСЕТИ

Мода надо признать, как все в этом мире - циклична. Модных тенденций это касается тем более. Диоровский new look, джинсы-варенки, неон и косы – все это и многое другое, нравится вам это или нет, возвращается. Возможно, старые тренды получают новый толчок благодаря некоторой ностальгии. Воспоминания о нашем детстве, юности, первом поцелуе, все это пробуждает в нас желание вернуться назад… или хотя бы переворошить шкаф в поисках старой одежды. Как бы то ни было, но временами тенденции возвращаются! Читайте Модные тенденции 2018: вы над ними смеялись, а они вернулись!

КСТАТИ

В модном мире только четыре события имеют реальный вес. Это недели моды в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и, конечно же, в Милане. Эти столицы фэшн-индустрии собирают поклонников моды дважды в год, чтобы определить главные тенденции на грядущие сезоны - осень/зиму или весну/лето.

Мы выбрали лучшие кадры показов тех модных домов, которые в этот раз произвели на зрителей и модных гуру самое сильное впечатление (подробнее)