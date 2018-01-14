Шри-Ланка: Семь вкусов чая, или зачем уезжать с пляжа в горы

14 Янв. 2018 2018-01-15T00:46:14+03:00

На Шри-Ланке много достопримечательностей - от древних храмов до национальных парков. И все же чай - одна из главных. Фото: Юлия СМИРНОВА

На острове в Индийском океане сейчас разгар курортного сезона. Рассказываем, на какие экскурсии стоит съездить, чтобы узнать главную "достопримечательность" Шри-Ланки - цейлонский чай

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НУВАРА-ЭЛИЯ

“Маленькая Англия”. Почему британские колонизаторы так назвали эти места, я поняла сразу. В Коломбо мы отдувались от жары (не жалуюсь – ради тепла и солнца туристы и летят на море), на пляжах палит солнце, только успевай защитный крем слой за слоем намазывать...

А тут облачка, морось, от силы +20 (и так круглый год), и уже хочется закутаться в палантин, нырнуть под зонтик, спрятаться в баре вот этого красивого отеля в колониальном стиле, взять в руки чашку горячего чая (чай из Нувара-Элия считается самым изысканным на Шри-Ланке) и разглядывать черно-белые фотографии лордов и леди, которые отдыхали в Нувара-Элия в позапрошлом веке...

Город у подножия самой высокой горы острова, Пудуруталагала (в просторечии гора Педро) англичане основали двести лет назад, в 1818 году. Сюда приезжали лечиться и ностальгировать по Туманному Альбиону. Многие нынешние отели Нувара-Элия были особняками губернатора острова и других аристократов. Классический Grand Hotel, St. Andrew's Hotel, Carlton принадлежали губернатору сэру Эдварду Барнсу. Новые отели строят в том же стиле.

Другой губернатор Цейлона, сэр Уильяс Грегори, мечтал сделать Нувара-Элию столицей острова. Если вы прилетите сюда на гидросамолете, то приводнитесь на озере Грегори-Лэйк – оно искусственное, создано по решению того самого губернатора.

Искусственное озеро Лэйк-Грегори в Нувара-Элии. Здесь приводняются гидросамолеты из Коломбо.Фото: Юлия СМИРНОВА

Сто лет назад лишь два дома в Нувара-Элия принадлежали ланкийцам – жили в “Маленькой Англии” только англичане. Сейчас, конечно, совсем по-другому, искренние, улыбчивые и очень дружелюбные местные жители встречают и в отеле, и в магазинах, и на улицах.

Почувствовать себя героиней Агаты Кристи или Конан Дойля здесь проще простого – точнее, оно само собой происходит. Садишься на кожаный диван, ощущаешь рукой тепло резного дерева, смотришь на тяжелые шторы... А еще тут играют в гольф и ходят на скачки.

Ланкийцы очень улыбчивы и туристам всегда рады.Фото: Юлия СМИРНОВА

Пожалуй, туристу на Шри-Ланке поймать это ощущение “старой доброй Англии” даже проще и дешевле, чем в самой Великобритании. С визой никаких проблем – ее получают через интернет. Цены – в разы ниже лондонских. И дождливые зеленые холмы совсем рядом с солнечными пляжами Индийского океана. Надоест играть в исследователя джунглей – лежаки с зонтиками тут как тут. Но в Нувара-Элия надо обязательно, это одно из самых красивых мест на острове.

Что смотреть:

Пик Адама (Шри-Пада) – гора высотой больше 2 тысяч метров, знаменитая благодаря гигантскому отпечатку ступни длиной 1 метр 80 сантиметров. Христиане и мусульмане считают, что это след Адама, буддисты – Будды, индуисты – Шивы. На гору ведут шесть троп, а рядом с ней заповедник, где обитают слоны и леопарды.

Девонский водопад рядом с куротом Нувара-Элия.Фото: Юлия СМИРНОВА

Водопады. В окрестностях Нувара-Элии их около тридцати. Самые высокие и живописные – водопады Бамбараканда (263 метра высотой), Лахсапана (129 метров), Рамбода (109 м), Пундалу Ойя (100м), Абердин (98 метров), Девон (97 метров). А ближе всего к городу – Лаверс Лип (рядом с чайной фабрикой “Педро”, о которой расскажу дальше).

Парк Королевы Виктории. Много деревьев, местных и экзотических, много ярких цветов, много птиц... Парк был заложен в 1897 году. Кстати, прямо в городской черте есть и небольшой национальный парк Голуэй Лэнд, где обитают около 50 видов птиц.

Чай:

Чай из Нувара-Элия считается самым изысканным цейлонским чаем (а всего на острове семь? Регионов, где выращивают чай – каждый со своим особенным климатом и почвами, и, соответственно, характерным и узнаваемым вкусом чая, см. “Справку “КП”). Так что экскурсия на чайную фабрику и дегустация – обязательная программа в Нувара-Элии. Тем более что фабрик и чайных центров несколько.

Pedro Estate. По пути к “Педро Эстейт” мне поначалу показалось, что уже начинается театрализованная экскурсия. Навстречу идут люди с огромными тюками чайных листьев за спиной. Прямо у дороги – чайная плантация, где смуглянки-шриланкийки собирают нежные зеленые листочки. Вручную, так что реклама не обманывает. Уже потом, на фабрике, я увидела, как вручную скручивают самые дорогие сорта чая silver tips и golden tips – каждый листочек! Все это не аттракцион для туристов, а реальная тяжелая работа на чайных плантациях.

Сколько физических сил и терпения уходит на каждую чашку чая, представить сложно – мы посмотрели пару минут, удивились, а люди так работают каждый день. Чтобы – банальность, да, но так и есть – мы могли выпить привычную чашку чая. На одной только этой фабрике трудятся больше 1200 ланкийцев.

Свежесобранный чай на фабрике "Педро Эстейт".Фото: Юлия СМИРНОВА

Туристы же гуляют по плантациям “Педро Эстейт”, где чайные кусты высажены ровненькими рядами на склонах холмов, фотогорафируются с зеленами чайными листочками, медитируют на террасе с чашкой чая, глядя на горы... И, конечно, идут на экскурсию, чтобы посмотреть, как собранный чай ферментируют и сортируют.

Да, и ради этого тоже стоит уехать хотя бы на день с пляжного курорта - чтобы увидеть реальную жизнь острова. Это работники одной из чайных фабрик.Фото: Юлия СМИРНОВА

Blue Field Tea Center. Здесь тоже предложат экскурсию по фабрике, прогулку по чайным плантациям, дегустацию разных сортов чая.

Tea Castle. Замок новый, построен специально для туристов – внутри ресторан, много старых фотографий, посвященных истории чайной индустрии Цейлона, и большой чайный магазин с реально хорошим выбором. И все же главное – виды на Девонские водопады и долину Сент-Клэр. Они открываются и с башни замка, и прямо с автотрассы.

"Чайный замок", постоенный в шотландском стиле. Не ради архитектуры, конечно, сюда надо ехать - а ради видов, которые открываются с башни. И реальгно хорошего чайного магазина.Фото: Юлия СМИРНОВА

СПРАВКА “КП”

Цейлонский чай отличается по вкусу, аромату и цвету в зависимости от высоты, на которой он выращен. Его разделяют на три вида: высокогорный (плантации на высоте 1200 метров и выше); выращенный на средней высоте, от 600 до 1200 метров над уровнем моря, и тот, что растет на высоте меньше 600 метров.

Да, вот эти три листочка мы потом и будем заваривать!Фото: Юлия СМИРНОВА

Семь чайных регионов Шри-Ланки - это примерно то же самое, что винные регионы в Европе (Бордо, Шампань, Бургундия во Франции, Риоха, Рибера-дель-Дуэро, Приорат в Испании и так далее). Ни один из них не лучше и не хуже, они просто разные, хотя да, есть более престижные, более раскрученнные, более дорогие и популярные. Но попробовать интересно все: Нувара-Элия, Канди, Ува, Рухуна, Димбула, Сабарагамува, Уда-Пуселава.

На экскурсии показывают весь процесс производства чая - и к напитку в чашке сразу начинаешь относиться с уважением. Труд на плантациях и на фабрике реально тяжелый.Фото: Юлия СМИРНОВА

ДРУГИЕ “ЧАЙНЫЕ” МАРШРУТЫ ШРИ-ЛАНКИ

КАНДИ

Древний город Канди входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится одна из главных достопримечательностей и святынь острова - буддистский храм Далада Малигава. По преданию, там хранится зуб Будды. Именно на зеленых холмах Канди появились первые чайные плантации Цейлона. В 1851 году шотландец Джеймс Тэйлор купил поместье Лулекондера. И так ему понравилось сочетание пейзажей, очень похожих на родные шотландские, с мягким цейлонским климатом, что Тэйлор с тех пор лишь раз уехал из Канди - в Индию, в Дарджилинг, чтобы научиться выращивать чай. Чай в Канди растет на высоте от 650 до 1300 метров, и получается насыщенным по вкусу и светлым, с медным отткенком.

ГАЛЛЕ И РУХУНА

Экскурсию в старинный форт Галле, также входящий в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, вам предожат в любой туркомпании или пляжном отеле Шри-Ланки. Галле когда-то был главным портом острова. Но в 1885 году столичном Коломбо обустроили удобную гавань, и Галле опустел... В лесах национального парка Рухуна живут слоны и леопарды, медведи и олени. А в заповеднике Бундала в той же Южной провинции Шри-Ланки - гигантские фламинго и еще сотни видов птиц. В 20 веке в Рухуне начался чайный бум. На прибрежных равнинах, на высоте не больше 600 метров, чайные кусты растут быстро, а чай - крепкий и яркий по вкусу.

Цейлонский чай очень разный! И для меня это было открытием - все-таки в российских магазинах продается в основном обычный черный или в пакетиках.Фото: Юлия СМИРНОВА

КАК ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО СТРАНЕ

Во все эти места - Нувара-Элию, Канди, Галле - можно приехать как с организованной экскурсией, так и самостоятельно. Из Коломбо, столицы Шри-Ланки, в Нувара-Элию ходят автобусы и поезда. Железнодорожный билет стоит около 10 долларов, автобусный подороже. Но ехать по горным дорогам долго, 6 - 7 часов.

В Канди поезд из Коломбо идет 2,5 часа, в Галле - полтора часа (автобусом около 4 часов). Билеты стоят копейки, 1 - 2 доллара.

Есть еще гидросамолеты, они намного быстрее, но в разы дороже - скажем, полет из Коломбо до Канди обойдется в 200 с лишним долларов. Хотя и станет панорамной экскурсией: из иллюминатора виды на пейзажи острова отличные.