Либеральные реформы и финансовые пирамиды довели Иран до протестов

31 Дек. 23:00 2017-12-31T23:05:31+03:00

Наш обозреватель Исраэль Шамир объясняет причины массовых протестов у персов, и чем это может грозить России

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В Иране в нескольких провинциальных городах в последние дни прошли демонстрации протеста, были и стычки с полицией. Пока неясно, стихнут ли протесты через несколько дней, или разгорятся с новой силой и станут угрозой стабильности этого важного соседа и союзника России на сирийском театре военных действий.

Это не майдан, и не Болотная. Протестуют не зажиточные средние классы; на демонстрациях не видно модных шубок и туфель «Гуччи», в отличие от того, что уже было в 2009 году в Тегеране или в 2011 в Москве. Протестует простой народ, и он не свобод взыскует. Причина волнений – экономическая и вполне понятная. Зарплату платят с опозданием, высокая безработица, цены растут, жизнь становится дороже и труднее.

Народ не понимает, почему так трудно жить. Когда к власти пришли либеральные силы под руководством президента Роухани, они говорили, что сейчас договорятся с Западом, и жизнь станет легче. Действительно, с Западом либералы было договорились, некоторые санкции были сняты, нефть стала продаваться, но народу легче не стало – по ряду причин.

Либералы стали проводить либеральные реформы, а они, как водится, пошли на пользу богатым, не бедным. Также правительство стало бороться с нелегальными банками, которые ссужали деньги под ростовщический процент. Появились в Иране и свои маленькие «МММ» - как в 90-е в России. Бедный народ вовсю стал играть в эти финансовые пирамиды. Но из-за решений правительства нелегальные банки посыпались, рухнули и пирамиды - а с ними сгорели и деньги бедных вкладчиков. Это причины внутренние, но есть и внешние.

В США пришел к власти Трамп и практически восстановил режим санкций. Также Иран тащил на себе несколько лет войну в Сирии, которая стоила и стоит иранцам больших денег. Появление российских ВКС спасло Дамаск, но иранские расходы не убавились. Иран поддерживает дружественные силы в Ираке, Йемене, Ливане и Газе. Стоят денег и курды, которых стараются мобилизовать американцы. Иран граничит с оккупированным американцами Афганистане, откуда идут беженцы, героин и проблемы.

Есть и большая объективная причина: Ирану противостоят Саудовская Аравия, Израиль и Соединенные Штаты. У них много денег, и они полны решимости сменить власть в Иране.

И хотя не они напрямую вызвали протесты, но очевидно, что противники Тегерана сразу же постарались их оседлать. Их агенты участвуют в демонстрациях и выкрикивают лозунги в стиле: «Хватит кормить Сирию и Газу! Сперва позаботьтесь об иранцах!» Есть лозунги и покруче: «Долой кровавого диктатора Роухани, долой Рахбара (высший духовный авторитет, вроде патриарха)».

Вроде бы, вражеской агентуры не много. Судя по имеющимся видео, такие лозунги скандируют от силы 30-50 человек, а прочие безмолвствуют. Но западные СМИ раскручивают этот небольшой потенциал изо всех сил, имитируя массовость.

Президент Трамп уже потребовал не трогать демонстрантов, и вообще, по его мнению, пора бы уже пасть иранскому «режиму». (Законные власти, не выполняющие волю Вашингтона, называются «режимом», а попытки госпереворота, соответственно, именуются «сменой режима»).

На самом популярном в Иране мессенджере «Телеграм» заработал канал, вещающий не то из Саудовской Аравии, не то и вовсе из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли - он призывает нападать на полицию. Канал объясняет в простой форме, как делать бутылки с зажигательной смесью («коктейли Молотова»), и как бороться с «режимом». По требованию властей владелец «Телеграма» Павел Дуров перекрыл этот канал, власти отключили мобильный интернет, и стараются погасить волну протеста.

Сплоченности народа мешает то, что богатые продолжают богатеть, а подозрения в коррупции исходят не только от либералов, но и от бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада.

Иран находится в сложном положении. Саудиты не скрывают, что было бы не плохо завоевать Иран. Израиль подталкивает американцев воспользоваться случаем, чтобы лишить «Хамас», «Хезбаллу» и палестинцев (спонсируемых Ираном) опоры. Да и Трамп видит в Тегеране главное препятствие для реализации своего плана ликвидации палестинской проблемы.

Если события будут развиваться в нежелательном направлении, все достижения России в Сирии могут оказаться под ударом. А если Иран будет переведен в американский лагерь, последствия для России будут столь же тяжкими, как и после киевского майдана.

Пока рано петь за упокой. Но знать о грозящей опасности не помешает.