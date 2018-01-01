Правила жизни Мишель Мерсье. "Реальная я не идеальна. Четыре раза была замужем, дважды официально"

1 Янв. 2018 2018-01-01T16:17:37+03:00

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Мишель Мерсье по-прежнему обворожительна. Да, годы берут свое, но она, похоже. нашла свой собственный рецепт вечной красоты и молодости. И он прост и сложен одновременно: "Научись быть счастливой и радуйся жизни вопреки всем невзгодам".

Жить на полную катушку

Мишель Мерсье живет в собственном доме в пригороде Канн. Одна - у актрисы нет ни семьи, ни детей. С удовольсьвием ездит на кинофестивали, где веселится от души - пьет водку, много курит и так отплясывает, что любые разговоры на тему "Анжелика уже не та" отпадают сами собой. Иногда снимается в кино. В свободное время пишет мемуары, вспоминая прежних любовников и, конечно, главную свою роль, сыгранную более полувека назад.

В числе ее недавних киноролей две - в российских фильмах. Актриса не раз приезжала в нашу страну, и у нее полно теплых воспоминаний о России. Любит рассказывать, как однажды оказась на крейсере "Москва" в момент его остановки в Ницце, как ее там чествовали русские моряки и угощали макаронами по-флотски.

Ни о чем не жалей

Роль строптивой красавицы Анжелики в сериале по романам Анны и Сержа Голон, Мишель Мерсье предложили в 1963-м после того, как от нее оказались Брижит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонда.

- С одной стороны, роль принесла мне невероятную популярность, с другой - режиссеры перестали видеть во мне кого-либо еще кроме Анжелики. Так что Анжелика стала для меня и триумфом, и своего рода "прокллятием", - признавалась актриса. - Да и баснословных денег я не заработала, как многие думают. Контракты были составлены так, что я получила лишь гонорар за саму роль. И ни копейки от проката фильма, имевшего сумасшедший успех. А позже пришлось продать почти все личные вещи и платьяАнжелики с аукциона - были трудные времена. Но я ни о чем не жалею и очень благодарная Анжелике. К тому же работа тогда спасла меня от сильнешей депрессии после развода с первым мужем.

Уж лучше быть одной, чем с кем попало

- Я мечтала о простом женском счастье - доме и детях. Не сложилось. Поклонников всегда было достаточно, но большинство видели во мне Анжелику и постоянно ревновали. Реальная я - далеко не идеальна. Четыре раза была замужем, два брака - официальные. Каждый мой мужчина был самой большой любовью на свете! Но... Первый муж оказался сумасшедшим - через несколько месяцев начались странности, а потом он ушел в религию. Второй ушел, забрав все мои деньги. Третий умер от рака. Четвертый - итальянский принц - накануне венчания вдруг резко порвал со мной. Дважды меня пытался изнасиловать один и тот же мужчина. Давно это было, но до сих пор больно вспоминать. В-общем, ничего хорошего от мужчин я не видела. И в какой-то момент решила: лучше быть одной.

Красота - это внутренее состояние

- Моя красота - это то, что внутри. Если на душе хорошо, никому не желаешь зла, тогда и молодо выглядеть сможешь подольше. Иначе никакие косметологи не помогут. Слежу за собой, как и любая женщина, ни больше не меньше - стандартный набор кометических поцедур. Стараюсь не переедать, хотя для меня это непросто. Ведь я - большая гурманка, обожаю вкусно поесть. Пью много воды, каждый день наматываю километры на велотренажере.

В любую работу надо вкладывать сердце

- Выбирая, в каком фильме сняться, я в первую очередь выбираю историю. И, конечно, очень важен режиссер. В любой фильм нужно вкладывать сердце, тогда его полюбят. Я до сих пор получаю очень много писем от моих поклонников "Анжелики". Пыталась как-то заняться бизнесом. Продюсировала фильм. Это очень тяжелая профессия! Никогда не знаешь, получится или нет. Вложила деньги, и прогорела. Но ничего: неудача - тоже опыт.

К моде равнодушна

- Мне наплевать на дизайнеров. Хотя в моем гардеробе есть вещи Лагефельда и Унгаро. А как вам мои туфли? (Снимает туфлю и ставит на столик, разговор идет в кафе - прим. авт.) На них много молний... Мне нравится. Но никакого особого смысла в них нет, как и во всех прелестных вещах.