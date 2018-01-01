Пугачева отпраздновала Новый год с приёмным сыном

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:38:16+03:00

Женя Пугачев (на фото крайний слева) с Гарри и Лизой Галкиными (они в центре) на новогодней ёлке. Фото: instagram.com/milusikst

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Два года назад в семье Аллы Пугачевой появился ещё один малыш. Певица взяла под опеку сына своего племянника Влада.

Напомним: Влад Пугачев - сын покойного брата Аллы Борисовны Евгения. После смерти своего единственного брата Алла Борисовна стала помогать его сыну. Так совпало, что на Влада в тот период посыпались беды: наркотики, неудачный брак, инвалидность.

Влад Пугачев оказался в плохой компании, подсел на запрещённые вещества. А потом в больнице, куда его отправила на лечение Алла Борисовна, парень встретил дважды судимую (за угон автомобиля и грабеж) Викторию Фадееву. Тоже бывшую наркоманку. Влад влюбился, женился, родился сын Женечка. Но спустя некоторое время парень сорвался и снова взялся за дурную привычку. Здоровье не выдержало, у мужчины отказали ноги. Потом рухнул брак с Викторией. Парня тогда спасла только Алла Борисовна. Певица отправила племянника на лечение в Израиль. Там мужчина встал на ноги, бросил наркотики. Влад сейчас счастлив с новой девушкой Катей.

А сын Влада 5-летний Женечка находится под опекой Аллы Пугачевой. Мальчик уже не первый год проживает в семье водителя певицы Игоря Польшикова, для которого малыш за это время стал родным. А Алла Борисовна полностью содержит своего приемного сына, делает все возможное, чтобы мальчик рос счастливым.

Женя ПугачевФото: СОЦСЕТИ

Подружился с двойняшками

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Новогодние праздники 5-летний Женя Пугачев (мальчик - копия своей знаменитой родственницы) провёл с двойняшками Гарри и Лизой Галкиными.

Сначала дети посетили ёлку в доме у крестной Гарри дизайнера Милы Ставицкой. Там малыши познакомились с Дедом Морозом, который вручил им новогодние подарки.

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maxgalkinru Хорошо проводили, весёло встретили, дай Бог, отлично проведём! #новыйгод #2018 #семья #дети

Потом дети отправились в свой знаменитый замок, где их ждала Алла Борисовна со своими гостями, среди которых был и внук Пугачевой Никита Пресняков.