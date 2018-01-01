Как Россия будет жить без Резервного фонда

1 Янв. 2018 2018-01-01T16:08:33+03:00

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По новым нормам Бюджетного кодекса, с 1 января 2018 года свое существование прекратил Резервный фонд России. Главную «подушку безопасности» нашей страны присоединили к Фонду национального благосостояния. А это значит, что все дополнительные доходы нефтегазовой отрасли будут идти теперь в одно русло.

Резервный фонд был частью федерального бюджета. В него закладывали часть доходов от продажи нефти и газа. И в случае экономического кризиса, власти копилку открывали для того, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование сферы образования, здравоохранения, выплатить зарплаты бюджетникам. Да, в принципе, любой дефицит бюджета можно было «покрыть» этими деньгами. И использовать средства можно было легко. Минфину не нужно было согласовывать все свои решения с парламентариями.

Фонд национального благосостояния при этом также формируют за счет нефтегазовых доходов, а также доходов от управления средствами Фонда. Однако создали его с конкретной целью —выполнять обязательства государства перед пенсионерами. То есть средства направлялись в основном на покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ. При этом пользоваться этими средствами Минфину было довольно сложно. Ведомству надо было пройти множество процедур и согласований, что было, конечно, неудобно.

- Резервный фонд к концу 2017 года почти израсходовали, а деньги из ФНБ стало брать проще – вот главный смысл всей новости, - поясняет финансовый аналитик Алена Кондратьева. – Сделали все для того, чтобы эффективнее управлять единым денежным фондом.

По данным Минфина, на 1 декабря объем Резервного фонда составлял 994,64 млрд рублей, а объем ФНБ — 3 трлн 904 млрд рублей.