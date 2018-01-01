Вместе с Харатьяном в первых «Гардемаринах» должны были сниматься Меньшиков и Домогаров

1 Янв. 2018 2018-01-01T16:25:06+03:00

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Четырехсерийный мини-серил «Гардемарины, вперед!» вышел 1 января 1988 года. Телефильм был снял по роману Нины Соротокиной «Трое из Навигационной школы». Сюжет таков. Россия, 1742 год, в результате дворцового переворота на российском престоле оказалась дочь Петра I - Елизавета. Захватив власть таким образом, она небезосновательно подозревает свое окружение в заговорах и интригах. В это время в Навигацкой школе проходят курс три юных гардемарина: Алёша Корсак, Никита Оленев и Саша Белов. Они романтичны и храбры. И волею судеб оказываются вовлечены в политические интриги.

Фильм имел огромный успех, не говоря о песнях, которые сразу стали шлягерами. Многие зрители увидели в гардемаринах «наш ответ» "Трем мушкетерам".

А какие актеры снимались: Михаил Боярский, Евгений Евстигнеев, Владислав Стржельчик, Иннокентий Смоктуновский… Не говоря о гардемаринах Дмитрии Харатьяне, Сергее Жигунове, Владимире Шевелькове.

«ГАРДЕМАРИНЫ» НЕ ГОРЯТ

Сценарий написали Светлана Дружинина, Нина Соротокина и Юрий Нагибин.

Нина Соротокина, по профессии инженер водного транспорта, преподавала в строительном техникуме «наружную канализацию и водопровод», жила в подмосковном Троицке. В этом наукограде трудился ее муж физик-теоретик, доктор наук Феликс Уленич. Рядом с Троицком – дачный поселок «Советский писатель», где жили писатели и кинематографисты. В режимный Троицк они ездили на заработки – творческие встречи. Образованные жены академиков и докторов наук задавили умные и колкие вопросы. Одной из этих жен была Нина Соротокина. Она стала ученицей Нагибина. Талантливая женщина, хотя и инженер-сантехник. Ее рукопись попала к Светлане Дружининой.

Любопытный факт: когда был пожар в квартире Светланы Сергеевны и сгорело много ценного, рукопись Соротокиной не пострадал ни от огня, ни от воды во время тушения.

КТО ПОКИНУЛ КОРАБЛЬ

Из первого состава гардемаринов остался только Дмитрий Харатьян. Сергей Жигунов и Владимир Шевельков (в фильме Александр Белов и Никита Оленев) «покинули корабль» и в продолжении сериала не снимались. Почему?

- Я люблю работать со своей командой, - объясняет Светлана Дружинина. – Мы снимали серьезную трюковую картину. Хотя у нас были профессиональные каскадеры, еще до начала съемок все артисты занимались конным спортом, получили свидетельства, что они квалифицированные конники. Со всеми был заключен договор, что они не будут совмещать работу с другими съемками. Кто нарушал обязательства, тот вылетал из проекта. Так вылетел Юра Мороз, потом – Шевельков, потом – Жигунов. В кино надо работать только командой, «шайкой единомышленников». Иначе не получится. Это мой закон.

- Изначально вы хотели пригласить на одну из главных ролей Олега Меньшикова…

- Очень хотела, но он был занят в этот период. Олег озвучивал роль Жигунова в первых четырех фильмах. Было еще одно обязательное условие для молодых артистов. Они должны были пройти армию или быть освобожденными от службы, чтобы их не забрали во время съемок. Саша Домогаров мне честно признался, что собирается служить, поэтому он не попал в первые серии, хотя должен был сниматься. Лена Цыплакова играла императрицу Елизавету Петровну. Но потом сама стала снимать кино как режиссер. Эту роль в продолжении фильма сыграла блистательная Наталья Гундарева. Так что никаких интриг не было.

- Хорошая была «шайка единомышленников»: Евстигнеев, Смоктуновский, Стржельчик…

- С ними было легко работать, как с большинством талантливых артистов. Мы стали друзьями. С Евстигнеевым по-дружески коньячок выпивали после съемок.

ВСЕХ - НА ПАЛУБУ

- Светлана Сергеевна, все-таки будет продолжение «Гардемаринов»?

- Когда-то с Ниной Соротокиной и Юрием Нагибиным мы говорили о том, что надо бы спустить гардемаринов на палубу, чтобы они занялись своим делом. В новом фильме это должно произойти. В нем речь идет о второй Русско-турецкой войне, после провозглашения манифеста Екатерины о присоединении Крыма к России. Мне хотелось закончить киноповесть о гардемаринах военной победой, которую Суворов одержал в сражении при Кинбурне в 1787 году. В нем участвовали гардемарины, которые умели не только выполнять секретные задания, но и побеждать в открытом бою.

- И что же?...

- Четыре года я потратила на переговоры с Фондом кино.

Наш сценарий приняли на отлично. Дали деньги на подготовительный период. Мы выбирали натуру, вели переговоры о съемках с Царским Селом и Петергофом, с руководством Севастополя. Сшили 30 комплектов дорогих костюмов: платья, шляпы, треуголки, ботфорты, золотое шитье… Но в результате Фонд кино нам отказал в финансировании.

В новом году я буду подавать заявку на субсидии в департамент кино Министерства культуры. И попробует использовать краудфандинг (сбор народных денег), как и создатели фильма «28 панфиловцев».