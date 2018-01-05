10 российских фильмов 2018 года: Козловский уходит в тренеры, а Хабенский рассказывает о восстании в концлагере

5 Янв. 2018 2018-01-05T14:11:32+03:00

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Совсем недавно мы рассказывали вам о главных голливудских блокбастерах, которые в 2018 году выйдут в российский прокат. Теперь пришла пора поговорить и о картинах российского производства. Сразу надо уточнить, что в этом обзоре - только фильмы, которые выйдут в первой половине года. Вторая тоже сулит много любопытных премьер - например, военный фильм автора "Бригады Алексея Сидорова "Т-34", полнометражное продолжение телесериала "Физрук", экранизация романа Пелевина "Ампир В" и так далее, но у них пока нет даже точных дат выхода в прокат. И расскажем мы о них попозже - где-нибудь в июне.

"Карп отмороженный" (18 января)

Карп отмороженный Трейлер (2017).Карп отмороженный Трейлер (2017)

Главное в фильме Владимира Котта - работы двух выдающихся актрис, Марины Нееловой и Алисы Фрейндлих, нечасто появляющихся на экране. Неелова играет пожилую сельскую учительницу, которую сын-бизнесмен подумывает засунуть в дом престарелых (здоровье у нее слабое, а самому ему ухаживать за ней некогда). Но она в дом престарелых не хочет - у нее созрел куда более изощренный план, включающий получение справки о собственной смерти, планирование похорон и поминок, а затем, собственно, смерть. Отправиться на тот свет она пытается с помощью соседки (Фрейндлих). Впрочем, закончится все это лишь попойкой, перетекающей в комедию с участием приехавшего из города сына (Евгений Миронов) и того самого заявленного в названии карпа, который, оттаяв, оказывается живым, прописывается у героини в лоханке и временно становится для нее чем-то вроде домашнего любимца.

"Мешок без дна" (18 января)

МЕШОК БЕЗ ДНА (трейлер).Производство: Россия, 2017 г. Черно-белый, 105 минут Возрастное ограничение: 18+ Режиссер-постановщик: Рустам Хамдамов Режиссёр: Наталья Лященко

Выдающийся художник и режиссер Рустам Хамдамов снял фильм по мотивам новеллы Акутагавы Рюноскэ "В чаще" - той же самой, которая стала основой для "Расемона" Куросавы. История про разбойника, напавшего на самурая и изнасиловавшего его жену, в оригинале пересказывалась с нескольких разных - совершенно разных - точек зрения. У Хамдамова историю в русском XIX веке рассказывают друг другу князь (Сергей Колтаков) и фрейлина (Светлана Немоляева). И все это становится лишь отправной точкой: дальше начинается причудливая вязь завораживающих визуальных фантазий, пересказывать которые так же бессмысленно, как великие полотна. Удивительный и ни на что не похожий фильм.

"Селфи" (1 февраля)

Селфи Трейлер (2018).Селфи Трейлер (2018)

Вариации на тему "Двойника" Достоевского от писателя Сергея Минаева, автора "Духless"; похоже, не столько фантасмагория, сколько моралите. Писатель Владимир Богданов (Константин Хабенский) переживает творческий и экзистенциальный кризис, осознает собственную черствость и душевную пустоту - но ничего с собой не делает. А потом однажды этот духлесс обнаруживает, что его место дома и на работе занял другой Владимир Богданов, внешне неотличимый, но по всем остальным параметрам более приятный. Поставил фильм Николай Хомерики ("Сказка про темноту", "Ледокол").

"Лед" (14 февраля)

Лёд - официальный трейлер.Смотрите в кино с 14 февраля 2018 года!

Мелодраматическая история от продюсера Федора Бондарчука про молодую фигуристку, которая однажды во время выступления расшиблась - и потеряла возможность не только кататься, но и ходить без посторонней помощи. По счастью, рядом оказывается парень, который берется доказать: настоящая любовь и железная воля творят чудеса. В главных ролях - Аглая Тарасова и вездесущий Александр Петров ("Притяжение", "Гоголь", "Полицейский с Рублевки").

"О чем говорят мужчины. Продолжение" (22 февраля)

О чем говорят мужчины. Продолжение (2018) . О чём говорят мужчины. Продолжение третья часть известной комедии 2010 года.

Можно, конечно, сообщить читателю, что на этот раз Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит (ну, вернее, их герои Леша, Саша, Камиль и Слава) отправляются в Петербург на "Сапсане" и в пути отстают от поезда, из-за чего начинаются разные приключения. Но понятно, что все это - только условная сюжетная конструкция, на которую нанизываются диалоги о женщинах и жизни. Судя по всему, не менее (но вряд ли более) остроумные, чем в двух предыдущих картинах из популярного кинопроекта "Квартета И".

"Довлатов" (1 марта)

Новый фильм Алексея Германа-младшего, отобранный в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля - рассказ о нескольких днях из жизни замечательного писателя Сергея Довлатова. Время действия - ноябрь 1971 года, место - Ленинград, среди главных героев - Иосиф Бродский. Довлатова играет сербский актер Милан Марич; Герман-мл. остановился на его кандидатуре после девятимесячного поиска исполнителя главной роли. Сообщается, что режиссера привлекли в Мариче красота, обаяние, а также сочетание "ранимости и мужественности, азарта и внутренней боли, силы и слабости". Также в фильме снялись Данила Козловский, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный, Елена Лядова.

"Я худею" (8 марта)

Я худею Трейлер (2018). Первый трейлер фильма Я худею 2018 года

Комедия, выход которой приурочен к Международному женскому дню. Девушку Аню бросил парень, потому что Аня очень толстая. Теперь ей нужно похудеть, в чем ей помогают лучшая подруга и тайно влюбленный в нее упитанный молодой человек. Главную роль играет Александра Бортич, ради съемок набравшая 20 килограммов, а потом сбросившая их обратно (если для зарубежного кино что-то подобное не диво, то для отечественного - редкий случай настоящего подвига). Компанию Бортич составляют великолепная Ирина Горбачева, Евгений Кулик, Роман Курцын и Сергей Шнуров.

"Черновик" (15 марта)

Черновик Трейлер (2018). Первый тизер-трейлер фильма Черновик 2018 года

История молодого человека по имени Кирилл, которого постепенно "стирает" из жизни: его перестают узнавать девушка, родители и друзья, в паспорте вместо заполненных страниц обнаруживаются чистые, работы у него больше нет и прописки тоже. Те, кто читал роман Сергея Лукьяненко "Черновик", знают, что все ответы таятся в старой водонапорной башне около станции Москва-3: это портал между мирами, и это новое место работы Кирилла, хоть сам он до поры до времени об этом не догадывается. Ему предстоит стать чем-то вроде таможенника на пограничном пункте между альтернативными реальностями. В фильме Сергея Мокрицкого ("Битва за Севастополь") снялись Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов и, как ни странно, Ирина Хакамада. Лукьяненко, первым ознакомившийся с результатом, говорят, остался очень доволен.

"Тренер" (19 апреля)

Тренер Трейлер (2018). Первый трейлер российского фильма Тренер 2018 года

Режиссерский дебют Данилы Козловского - проект все той же студии "Три Тэ", коорая выпустила "Легенду № 17" и "Движение вверх". История футболиста, который после неудачного пенальти уходит из сборной и становится тренером маленькой команды. Естественно, потом окажется, что это не конец жизни, а новое начало. Козловский сам исполняет главную роль, кроме него, в фильме снялись Ирина Горбачева, Ольга Зуева, Владимир Ильин и Андрей Смоляков, а также футболисты Дмитрий Сычев и Алан Гатагов.

"Собибор" (3 мая)

Собибор Тизер-трейлер (2017).Собибор Тизер-трейлер (2017)

Собибор - концлагерь в Польше, в котором нацисты за полтора года убили 250 000 евреев. 14 октября 1943-го там произошло знаменитое восстание заключенных под руководством советского лейтенанта Александра Печерского; единственное удачное восстание такого рода за всю историю войны. Нескольким сотням заключенных удалось убить эсэсовцев и охранников и бежать. В 1987 году об этом уже был снят фильм "Побег из Собибора" с Рутгером Хауэром в главной роли, сейчас свою версию представляет Константин Хабенский (это его режиссерский дебют и он сам играет Печерского). Среди актеров есть еще Мария Кожевникова и звезда 80-х и начала 90-х Кристофер Ламберт, среди сценаристов - соавтор "Неоконченной пьесы для механического пианино" Александр Адабашьян.