2018-01-05T00:35:23+03:00
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Найти капитана Гранта и помочь “Дому с маяком”

23 января в Москве пройдет благотворительный вечер, чтобы собрать деньги на лечение двухлетней Ксюши Савва
Юлия СМИРНОВА
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Врачи не смогли поставить Ксюше Савва точный диагнозВрачи не смогли поставить Ксюше Савва точный диагноз
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“Дом с маяком” - это детский хоспис, у которого больше 500 подопечных. Каждый с тяжелой и сложной болезнью. А двухлетняя Ксюша Савва - еще и с очень редкой. У нее обнаружена генная мутация, до сих пор не описанная в медицинской науке. Врачи так и не смогли поставить Ксюше точный диагноз. А девочка не умеет ни смеяться, ни плакать, ни выражать любые другие эмоции. Дышать и есть самостоятельно она тоже не может, для этого нужны специальные аппараты (трахеостома и гастростома). Сменные трубки и медицинское питание обходятся в 160 тысяч каждые полгода.

Такую сумму (как минимум) планируют собрать для Ксюши на благотворительном вечере “Найти капитана Гранта!” в столичном клубе «Китайский летчик Джао Да».

Причем тут капитан Грант? Вечер - часть благотворительной акции «Турбизнес с открытым сердцем», которая началась на туристических выставках «Интурмаркет» и «Отдых». Подопечным хосписа помогают туристические офисы разных стран и туроператоры. К сбору денег для Ксюши могут подключиться все желающие, для этого надо отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 1200.

Или прийти 23 января в “Китайского летчика”. Там прозвучат песни Исаака Дунаевского из советского фильма 1936 года “Дети капитана Гранта”. Сюжет книги и фильма связан с Патагонией - самым южным краешком Южной Америки, который делят Аргентина и Чили. О современных путешествиях по Патагонии на вечере расскажет Алла Филимонова, много лет посвятившая туризму в Латинской Америке.

Гостям предложат и бесплатную дегустацию чилийских и аргентинских вин. А на аукционе лотами станут картины московской художницы Юлии Соколовой, выполненные вином. И авиабилеты от поисковика Aviasales - по маршруту, тоже связанному с сюжетом романа Жюля Верна.

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