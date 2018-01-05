Новый Mazda CX-5: тест-драйв KP.RU

5 Янв. 2018 2018-01-05T20:07:55+03:00

Цены на Mazda CX-5 начинаются от 1 445 000 рублей за переднеприводную модификацию с мотором 2.0 (150 сил) и механической коробкой передач. Версия с 2,5-литровым мотором, автоматом и полным приводом стоит как минимум 1 849 000 руб. Фото: производителя

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Первое поколение кроссовера Mazda CX-5 появилось в 2012 году, а уже осенью 2016 года японцы представили второе поколение машины. Это было довольно неожиданно, ведь пять лет даже по нынешним быстрым временам кажутся совсем небольшим сроком для полного обновления модели. И это при том, что прежний CX-5 был еще вполне хорош собой.

Японский кроссовер приятно удивляет достойной динамикой разгона и невысоким расходом топливаФото: производителя

Однако новый кроссовер оказался лучше по всем статьям! Внешность изменилась не слишком значительно, хотя и довольно заметно. Но это не главное. А вот салон нарисован заново и сделан отлично: материалы качественные, сборка безупречная. Это, конечно, еще не премиум, но уже очень близко. У нас на тест-драйве была комплектация со светлой кожей, которая выглядит особенно нарядно, хотя для повседневности более разумным выбором станет отделка в темных тонах – так будет практичнее.

Салон и выглядит отлично, и собран качественно – это еще один аргумент в пользу СХ-5Фото: производителя

Мультимедийная система японского кроссовера обладает широкими возможностями, а взаимодействовать с интерфейсом можно как при помощи контроллера на центральном тоннеле, так и непосредственно водя пальцами по экрану. Правда, в движении дисплей отключает свои сенсорные способности ради пущей безопасности. Вот только вызывает нарекания работа радиоприемника, который всякий раз очень долго выстраивает список доступных станций, что раздражает до невозможности. Так что имеет смысл занести наиболее востребованные частоты в раздел «Избранное».

Задний ряд сидений легко сложить непосредственно из багажника, просто потянув за удобные ручкиФото: производителя

Бензиновый мотор объемом два с половиной литра мощностью 194 силы тянет очень бодро, а 6-ступенчатый автомат ловко жонглирует передачами. Так что к силовому агрегату претензий нет. Да и к подвеске тоже: плавность хода хороша даже на здоровенных девятнадцатидюймовых колесах. А еще приятно удивила управляемость: Мазда любит и умеет проходить повороты. В общем, не зря японцы поменяли свой кроссовер раньше времени.

За пределами асфальта Mazda CX-5 отнюдь не беспомощен в силу удачной геометрии кузова. И все же бездорожье – это не его стезяФото: производителя

Кстати, СХ-5 для российского выпускают, что называется, «не отходя от кассы»: сборка машины по «отверточной» технологии налажена во Владивостоке на совместном предприятии Mazda Sollers. Но можете быть покойны: сей факт никак не сказывается на качестве конечного продукта. А вот цена автомобиля благодаря русификации оказалась вполне гуманной.